Nepal Ex PM KP Sharma Oli Arrested: नेपाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. नए प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में बनी सरकार ने शपथ लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही बड़ा कदम उठाया और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साथ ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई ने देश की राजनीति में सनसनी पैदा कर दी है. यह गिरफ्तारी जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और छात्रों की मौत के मामले में हुई है, जिसमें दोनों नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया था.

नेपाल में हुई इस कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. कई लोग जानना चाहते हैं कि नेपाल की तरह भारत के किन पड़ोसी देशों में इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है और किन-किन सुप्रीम लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है.

1. शेख हसीना बांग्लादेश - नेपाल की तरह बांग्लादेश में भी राजनीतिक अस्थिरता रही है. 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार गिर गई. इस आंदोलन को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कहा गया. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए. उन्हें 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई. अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में शरण पर रह रही हैं

2. बांग्लादेश खालिदा जिया - बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया लंबे राजनीतिक संघर्ष और जेल की सजा के बाद 2024 में रिहा हुईं थीं, लेकिन लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया. उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. उनकी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया. हसीना के सत्ता से हटने के बाद उन्हें जमानत मिली और इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति मिली.

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3. इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान - पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को मई 2023 में गिरफ्तार किया गया. उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, सरकारी रहस्यों को लीक करना और अवैध विवाह शामिल हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 2018 में पनामा पेपर्स मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई. वह स्वास्थ्य कारणों से लंदन में रहे और कई बार जमानत पर रिहा हुए. वहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और 14वें राष्ट्रपति, आसिफ अली जरदारी को 2019 में फर्जी खातों और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया और मार्च 2024 में राष्ट्रपति पद संभाला.

4. म्यांमार आंग सान सू की - साल 2020 में म्यांमार में बहुमत से सत्ता में आईं आंग सान सू की सरकार का सेना ने तख्तापलट कर दिया था. उन्हें 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया था. तख्तापलट के बाद 65,000 से ज्यादा शरणार्थी भारत आए, ज्यादातर जातीय चिन समुदाय से थे. देश में तीन हजार से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 1.7 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं.

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