Israel Elections: इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के चुनाव में सभी वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है. 120 सदस्यों वाली नेसेट में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, विपक्षी दलों ने 48 सीटें जीतीं और अरब दलों को 19 सीटें हासिल हुईं. नितिन याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी. हालांकि ना तो गठबंधन और ना ही विपक्षी गुट संसदीय बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़ों तक पहुंच सका, जिससे सत्ता का संतुलन अनिश्चित बना हुआ है. \r\nइजरायल अकेला नहीं है. कई देशों में चुनावों के बाद ऐसी संसद बनती है जिसमें किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता. सरकार बनाने के लिए पार्टियों को आपस में बातचीत करनी पड़ती है और अपनी सीटों को मिलाकर गठबंधन बनाना पड़ता है. \r\nएकल पार्टी बहुमत मुश्किल क्यों है?\r\nइसकी एक मुख्य वजह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली है. इस व्यवस्था के तहत संसदीय सीट हर पार्टी को मिले वोटों के अनुपात में बांटी जाती है. इस वजह से छोटी पार्टियां भी प्रतिनिधित्व हासिल कर सकती हैं. इससे सीटें कई राजनीतिक समूहों में बंट जाती हैं. इससे किसी एक पार्टी के लिए कुल सीटों के आधे से ज्यादा के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. \r\n\r\nजर्मनी में गठबंधन समझौतों का महत्व \r\nजर्मनी में गठबंधन सरकार चलती है. वहां की मिक्सड मेंबर प्रोपोर्शनल चुनावी प्रणाली की वजह से किसी एक पार्टी के लिए अकेले सरकार चलाने लायक सीट जीतना मुश्किल होता है. आमतौर पर दो या फिर तीन पार्टियां मिलकर एक गठबंधन समझौता करती हैं. यह सरकार बनाने का आधार बनता है और इस बात को तय करता है कि वे साथ मिलकर कैसे काम करेंगी. \r\nइटली का बिखरा हुआ राजनीतिक परिदृश्य\r\nइटली में बहुदलीय प्रणाली है और यह राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता है. वहां की चुनावी व्यवस्था के कारण संसद में अलग-अलग आकार के की दल और गुट आ जाते हैं. आजादी के बाद से शायद ही कभी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो. यही वजह है कि इटली की राजनीति में गठबंधन सरकार एक आम बात रही है.\r\nनीदरलैंड \r\nनीदरलैंड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है. वहां संसद में एक सीट जीतने के लिए काफी कम वोटों की जरूरत होती है. इस वजह से दर्जनों में छोटी पार्टियों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. चुनाव के बाद पार्टियां अक्सर गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत होने से पहले महीनों तक बातचीत करती हैं.\r\n\r\nबेल्जियम में भाषाई और राजनीतिक विभाजन \r\nबेल्जियम की राजनीति डच भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्र के बीच बंटवारे की वजह से काफी मुश्किल है. भाषा संबंधी यह अंतर किसी एक दल के लिए पूरे देश में बहुमत हासिल करना नामुमकिन बना देता है. सरकार बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है और गठबंधन में अक्सर 6 या फिर 7 दल शामिल होते हैं. \r\nस्विट्जरलैंड का मैजिक फॉर्मूला\r\nस्विट्जरलैंड में आम सहमति पर आधारित एक खास व्यवस्था अपनाई जाती है. इसे मैजिक फॉर्मूला कहा जाता है. 1959 से संसद के चार सबसे बड़े दल मिलकर शासन चलाते आ रहे हैं. इस व्यवस्था में किसी एक दल के पास पूर्ण बहुमत होने के बजाय शासन की जिम्मेदारी दलों के बीच बांट दी जाती है. \r\nन्यूजीलैंड में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बदलाव \r\nपहले न्यूजीलैंड में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली चुनावी प्रणाली थी. यह यूनाइटेड किंगडम की प्रणाली के जैसी ही थी. 1996 में उन्होंने मिक्सड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली को अपनाया. इस बदलाव के बाद से किसी एक दल के बहुमत वाली सरकार लगभग खत्म हो गई और गठबंधन की राजनीति आम हो गई. इसमें सरकार चलाने के लिए दल अपनी सीटों को मिलाकर गठबंधन बनाते हैं.\r\nयह भी पढ़ें: कैसे काम करता है चुंबक बम, जो होर्मुज में पहली बार हुआ इस्तेमाल?\r\nगठबंधन सरकार के फायदे और जोखिम \r\nगठबंधन सरकार समाज के अलग-अलग वर्ग जिनमें छोटे वैचारिक समूह भी शामिल होते हैं, को सरकार में रिप्रेजेंटेशन दे सकती है. दलों को आपस में बातचीत करने और सत्ता साझा करने की जरूरत होने से मनमाने या फिर बेलगाम शासन का जोखिम भी कम हो सकता है.\r\nहालांकि गठबंधन सरकार अस्थिर हो सकती है. सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए अलग-अलग प्राथमिकताओं वाले दलों को अपना समझौता कायम रखना पड़ता है. अगर कोई एक छोटा दल भी अपना समर्थन वापस ले लेता है तो सरकार गिर सकती है या फिर देश को बार-बार चुनाव का सामना करना पड़ सकता है. यह जोखिम तब और साफ तौर पर दिखाई देता है जब संसद में दलों की सीटों की संख्या काफी करीब हो.\r\nयह भी पढ़ें: भारत में कम हुई गरीबी, दुनिया में अब किस नंबर पर हम?