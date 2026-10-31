Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर पर लिम्पेट माइन हमला।

इंजन में आग लगी, चालक दल ने तुरंत काबू पाया।

सभी 27 भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे, संकट टला।

यह हमला समुद्री सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं बढ़ाएगा।

Limpet Mine Attack: 30 अक्टूबर 2026 को हुए एक हमले के बाद होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं. पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी लुईस 1 पर लिम्पेट माइन कहे जाने वाले चुंबकीय विस्फोटकों से हमला किए जाने की खबर है. घटना के वक्त जहाज पर 27 भारतीय नागरिक भी सवार थे. विस्फोट की वजह से इंजन रूम में आग लग गई लेकिन चालक दल ने उस पर काबू पा लिया. सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए गए हैं.

इस घटना ने लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा है कि यह उपकरण कैसे काम करते हैं. चुंबकीय बम एक प्रकार का नौसैनिक विस्फोटक है जिसे शक्तिशाली चुंबकों की मदद से जहाज के बाहरी ढांचे से चिपकाने के लिए डिजाइन किया गया है. आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह के उपकरण का यह पहला सफल इस्तेमाल है.

लिम्पेट माइन क्या है?

इसका नाम लिम्पेट नाम के समुद्री घोंघे से पड़ा है जो चट्टानों से मजबूती से चिपके रहने के लिए जाना जाता है. इसी तरह यह विस्फोटक उपकरण भी जहाज की धातु की बाहरी सतह से चिपक जाता है. इसे आमतौर पर चुंबकीय बम कहा जाता है क्योंकि चुंबक इसे जहाज के ढांचे से चिपकाए रखते हैं.





चुंबकीय जुड़ाव कैसे काम करता है?

यह उपकरण जहाज की धातु की बाहरी सतह से चिपके रहने के लिए मजबूत चुंबकों का इस्तेमाल करता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर गोताखोर या फिर छोटी नांव के जरिए किसी रुके हुए या धीरे-धीरे चल रहे जहाज के पास पहुंच सकते हैं और इस उपकरण को उसके ढांचे पर लगा सकते हैं. चुंबकीय बल इसे अपनी जगह पर बनाए रखता है.

देरी से विस्फोट और सेंसर

चुंबकीय बम जरूरी नहीं कि चिपकते ही फट जाए. इसमें टाइमर या फिर देर से फटने के लिए मैकेनिज्म हो सकता है. इसकी मदद से लगाने वाला व्यक्ति विस्फोट होने से पहले वहां से दूर जा सकता है. कुछ आधुनिक उपकरणों में ऐसे सेंसर भी होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र, ध्वनि संकेतों या फिर पानी के दबाव में होने वाले बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं.

जहाजों को नुकसान क्यों होता है?

चुंबक बम का मकसद हमेशा जहाज को डुबाना नहीं होता. इसका उद्देश्य जहाज को बेकार करना या फिर उसे आगे बढ़ने से रोकना भी हो सकता है. जहाज के जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंचने से वह आगे नहीं बढ़ पाता, भले ही वह पानी पर तैरता रहे.

जहाज के इंजन रूम, प्रोपेलर और रडर जैसे हिस्सों पर इसका असर पड़ सकता है. जरूरी उपकरणों के पास होने वाला विस्फोट जहाज की प्रोपल्शन या फिर स्टीयरिंग को बाधित कर सकता है. इससे जहाज का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है.





पानी के नीचे होने वाले विस्फोट का प्रभाव

जो पानी के नीचे कोई माइन फटती है तो आस-पास का पानी एक शक्तिशाली दबाव तरंग पैदा करता है. यह शॉकवेव जहाज की धातु की परत और आंतरिक प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती है. नुकसान की गंभीरता के आधार पर इस विस्फोट से जहाज में आग लग सकती है या फिर जहाज के अंदर पानी भर सकता है.

हाल ही में हुए हमले से इस बात का पता चलता है कि जहाज के मशीनरी वाले हिस्से में विस्फोट होने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है. इस घटना में चालक दल आग पर काबू पाने में सफल रहा और सभी 27 भारतीय नागरिक सुरक्षित बच गए.

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समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चिंता

चुंबक बम को कम लागत वाले लेकिन काफी घातक उपकरण के रूप में पहचाना जाता है. ये किसी जहाज से चिपक सकते हैं और उसके जरूरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं. होर्मुज स्ट्रेट की घटना ने कमर्शियल जहाज की सुरक्षा पर फिर से ध्यान खींचा है.

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