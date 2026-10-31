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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNational Unity Day: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

National Unity Day: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

National Unity Day: कबायली हमले के बीच 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के ऐतिहासिक फैसले से भारत का अटूट हिस्सा बना जम्मू-कश्मीर, भारतीय सेना ने श्रीनगर पहुंचकर खदेड़े थे घुसपैठिए

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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National Unity Day: आज पूरा देश अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है. देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल की दूरदर्शिता की जब भी बात होती है, तो 500 से अधिक रियासतों के भारत में विलय का ऐतिहासिक अध्याय सामने आता है. इस विशाल मुहिम में जम्मू-कश्मीर का विलय एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ था, जिसकी पूरी पटकथा 26 अक्टूबर 1947 को लिखी गई थी.

जब पाकिस्तान समर्थित हमलावरों ने कश्मीर की सीमा पर आक्रमण कर दिया, तब तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ हाथ मिलाया. आइए राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर विस्तार से समझते हैं कि 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था और जम्मू-कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का अटूट हिस्सा कैसे बना.

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रियासत का शुरुआती रुख और स्वतंत्र रहने की चाह

15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजादी मिली, तब देश के सामने 500 से अधिक रियासतों के भविष्य का बड़ा सवाल था. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था. महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे. इसी रणनीति के तहत उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के सामने यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा, जिसे पाकिस्तान ने तो तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने इस पर गहन विचार करने की बात कही.

पाकिस्तान का विश्वासघात और ऑपरेशन गुलमर्ग का हमला

महाराजा का स्वतंत्र रहने का सपना तब टूट गया जब पाकिस्तान ने अपनी नीयत बदल ली. पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर दबाव बनाने के इरादे से अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति रोककर आर्थिक नाकेबंदी कर दी. इसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना के सीधे समर्थन से हजारों हथियारबंद कबायली लड़ाकों ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर की सीमा में घुसपैठ कर दी. इन हमलावरों ने मुजफ्फरराबाद और बारामूला में भारी कत्लेआम मचाया और बेहद तेजी से राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे. महाराजा हरि सिंह की सीमित सेना इस बड़े और अचानक हुए संकट का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ थी.

दिल्ली में आपात बैठक और भारत की संवैधानिक बैठक

चारों तरफ से घिरने और श्रीनगर पर सीधे खतरे को देखते हुए महाराजा हरि सिंह को अहसास हुआ कि बिना किसी बाहरी मदद के कश्मीर को बचाना नामुमकिन है. उन्होंने तुरंत नई दिल्ली में भारत सरकार से संपर्क किया और सैन्य सहायता भेजने की अपील की. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस आपातकालीन स्थिति पर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. भारत सरकार का रुख अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक बिल्कुल साफ था- जब तक जम्मू-कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक भारतीय सेना को वहां नहीं भेजा जा सकता था. तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी वी.पी. मेनन तुरंत महाराजा से मिलने जम्मू पहुंचे.

विलय पत्र पर दस्तखत

हालात को हाथ से निकलता देख महाराजा हरि सिंह ने बिना कोई समय गंवाए भारत की इस अनिवार्य शर्त को स्वीकार कर लिया. 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए. इस कानूनी दस्तावेज के जरिए उन्होंने रियासत की रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था का पूर्ण अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया. इसके तुरंत बाद वी.पी. मेनन इस वैध दस्तावेज को लेकर दिल्ली लौटे और अगले दिन, 27 अक्टूबर की सुबह गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी.

यह भी पढ़ें: National Unity Day: राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और महत्व

भारतीय सेना का पराक्रम और श्रीनगर की सुरक्षा

विलय की कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही भारतीय सेना पूरी ताकत से एक्शन में आ गई. 27 अक्टूबर की सुबह ही भारतीय वायुसेना के विमानों से सिख रेजिमेंट के जवानों को श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया. भारतीय जवानों ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरते ही मोर्चा संभाला और कबायली हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया. भारतीय सेना के इस त्वरित और साहसिक कदम ने श्रीनगर को दुश्मनों के कब्जे में जाने से सुरक्षित बचा लिया.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 31 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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