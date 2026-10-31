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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOnline Liquor Purchase: दुनिया के किन देशों में ऑनलाइन खरीद सकते हैं शराब, क्या हैं नियम?

Online Liquor Purchase: दुनिया के किन देशों में ऑनलाइन खरीद सकते हैं शराब, क्या हैं नियम?

Online Liquor Purchase: दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी मुमकिन है. इसी बीच जानिए कि यह सुविधा दुनिया के किन देशों में पहले से मौजूद है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 31 Oct 2026 09:31 AM (IST)
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  • भारत में कुछ राज्यों में सीमित ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।

Online Liquor Purchase: दिल्ली के निवासी अब घर पर शराब मंगाने के लिए लॉन्च किए गए एक खास एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन शराब बुक कर सकते हैं. दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम ने इस सेवा को दिल्ली लिकर बुकिंग एप्लीकेशन नाम दिया है. 

कई देशों में शराब की ऑनलाइन खरीद और डिलीवरी की मंजूरी है लेकिन हर जगह इसके नियम एक जैसे नहीं है. उम्र की सीमा, विक्रेता के लाइसेंस, डिलीवरी की जांच और क्षेत्रीय पाबंदियां इस बात को तय करती हैं कि ग्राहक शराब का ऑर्डर दे सकते हैं या फिर नहीं और उन्हें डिलीवरी मिल सकती है या फिर नहीं.

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संयुक्त राज्य अमेरिका 

संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में शराब की ऑनलाइन बिक्री की मंजूरी है. लेकिन पूरे देश में इसके नियम अलग-अलग हैं. आमतौर पर जब ऑर्डर की डिलीवरी होती है तो ग्राहकों को अपनी उम्र का सबूत देने के लिए कोई वैध पहचान पत्र दिखाना पड़ता है. राज्य स्तर के नियम दूसरे राज्यों से शराब खरीदने पर भी रोक लगा सकते हैं. उदाहरण के लिए यूटा राज्य में दूसरे राज्यों से शराब मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. 


Online Liquor Purchase: दुनिया के किन देशों में ऑनलाइन खरीद सकते हैं शराब, क्या हैं नियम?

यूनाइटेड किंगडम 

यूनाइटेड किंगडम में शराब की ऑनलाइन खरीद-बिक्री की अनुमति है. ग्राहक सुपरमार्केट और शराब के लिए बने खास एप्लीकेशन के जरिए डिलीवरी मांग सकते हैं. मुख्य शर्त यह है कि शराब खरीदने वाले व्यक्ति और डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति दोनों की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए. 

चीन 

चीन में शराब की ऑनलाइन बिक्री आम है. यहां के नियम दूसरे देशों की तुलना में काफी लचीले हैं. हालांकि खरीदने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. 

कनाडा 

कनाडा में शराब की बिक्री प्रांतीय सरकारों के कंट्रोल में होती है. इस वजह से पूरे देश में नियम एक जैसे नहीं हैं. ओंटारियो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है. यहां ग्राहक LCBO जैसी सरकारी संस्थाओं या फिर उनके द्वारा अधिकृत प्लेटफार्म के जरिए ऑनलाइन शराब खरीद सकते हैं. प्रांतीय अधिकारी इस बात को तय करते हैं कि शराब किस तरह से खरीदी जा सकती है 


Online Liquor Purchase: दुनिया के किन देशों में ऑनलाइन खरीद सकते हैं शराब, क्या हैं नियम?
 

भारत 

भारत में शराब की बिक्री को अलग-अलग राज्य सरकार कंट्रोल करती है. ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन डिलीवरी की मंजूरी नहीं है हालांकि कुछ राज्यों ने सीमित तौर पर होम डिलीवरी की छूट दी है. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में कुछ चुनिंदा प्लेटफार्म के जरिए ऐसी व्यवस्था की अनुमति दी गई है. 

ऑनलाइन शराब ऑर्डर करने के लिए कुछ शर्तें 

अलग-अलग देशों के नियमों में फर्क होने के बावजूद कुछ शर्तें लगभग हर जगह एक जैसी ही हैं. उम्र की पुष्टि करना सबसे जरूरी है. डिलीवरी पहुंचने पर ग्राहकों को अपनी कोई वैध पहचान आईडी दिखानी पड़ सकती है. 

लाइसेंस होना भी एक जरूरी शर्त है. आमतौर पर ऑनलाइन बिक्री सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं तक सीमित होती है जिनके पास जरूरी डिजिटल या फिर रिटेल लाइसेंस होता है.

डिलीवरी के समय और ड्राई डे का भी ऑर्डर पर असर पड़ सकता है. कुछ इलाकों में तय समय के बाद या फिर कुछ खास दिनों पर शराब की डिलीवरी नहीं की जा सकती. 

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नियम जगह के हिसाब से अलग-अलग होते हैं 

दुनिया भर में ऑनलाइन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से खुली छूट नहीं है. यूनाइटेड किंगडम में उम्र की शर्त के साथ ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है जबकि अमेरिका और कनाडा में यह राज्य या फिर प्रांत के नियमों पर निर्भर करता है. चीन में उम्र की न्यूनतम सीमा के साथ ई-कॉमर्स के जरिए बड़े पैमाने पर शराब बेची जा सकती है वहीं भारत में कुछ चुनिंदा राज्यों में ही सीमित व्यवस्था के तहत होम डिलीवरी की मंजूरी है. 

इस वजह से दिल्ली का नया बुकिंग एप्लीकेशन डिजिटल तरीके से शराब बेचने के बढ़ते चलन का ही एक हिस्सा है. लेकिन ऑर्डर से जुड़े नियम स्थानीय कानून के तहत आते हैं. यह अंतर उन लोगों के लिए मायने रखते हैं जो यात्रा कर रहे हैं, गिफ्ट मंगा रहे हैं या फिर डिलीवरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. हो सकता है कि कोई सेवा एक जगह मौजूद हो लेकिन दूसरी जगह पर ना हो.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 09:31 AM (IST)
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