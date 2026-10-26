येलहांका पैलेस का असली मालिक कौन, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश में छिड़ा सियासी विवाद?

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन वाईएस शर्मिला के बीच बेंगलुरु स्थित येलहांका पैलेस को लेकर जारी पारिवारिक कलह अब पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है. अपनी भांजी अंजलि की शादी के लिए यह आलीशान पैलेस देने से जगन मोहन रेड्डी के इनकार के बाद राज्य में बयानों का दौर तेज हो गया है।. जगन ने सुरक्षा कारणों और निजता का हवाला देकर पैलेस देने से मना किया है, जबकि विरोधी दल इस मुद्दे पर उन्हें घेर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस बेशकीमती संपत्ति का असली हकदार कौन है.

शादी के वेन्यू से इनकार और विवाद की शुरुआत

पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला अपनी बेटी अंजलि की आगामी 25 नवंबर 2026 को होने वाली शादी का आयोजन बेंगलुरु के येलहांका पैलेस में करना चाहती थीं. हालांकि, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी मां वाईएस विजयम्मा के जरिए अपनी बहन को संदेश भिजवाया और बाद में एक औपचारिक पत्र भी लिखा. 9 अक्टूबर के इस पत्र में जगन ने स्पष्ट किया कि उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और वहां कई राजनीतिक विरोधी भी मौजूद रहते हैं. ऐसे में शादी में जुटने वाली भारी भीड़ से उनकी निजता और सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.

येलहांका पैलेस किसका?

बेंगलुरु का यह येलहांका पैलेस लगभग 20 एकड़ के विस्तृत भूखंड में फैला हुआ एक भव्य परिसर है. शर्मिला समर्थक और उनके करीबियों का दावा है कि दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी अपने दोनों बच्चों जगन और शर्मिला को पारिवारिक संपत्तियों में बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहते थे. इसी सोच के तहत इस विशाल परिसर के भीतर दोनों भाई-बहनों के लिए अगल-बगल दो अलग-अलग घर बनाए गए थे. शर्मिला पक्ष का कहना है कि उनकी मां वाईएस विजयम्मा द्वारा प्रमाणित एक नोटरीकृत दस्तावेज मौजूद है, जो इस जमीन पर शर्मिला के अधिकारों की पुष्टि करता है, हालांकि यह हिस्सा कानूनी तौर पर उनके नाम पूरी तरह पंजीकृत नहीं हो पाया.

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जगन मोहन रेड्डी का रुख क्या?

दूसरी तरफ, YSRCP प्रमुख जगन मोहन रेड्डी येलहांका पैलेस को अपना मुख्य आवास और कामकाज का केंद्र मानते हैं. साल 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद से जगन अपनी अधिकांश राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिविधियां इसी परिसर से संचालित कर रहे हैं. उनका मानना है कि कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से इस संपत्ति का प्रबंधन उनके पास है. अपनी बहन द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में उनके खेमे का कहना है कि इतने बड़े व्यक्तिगत व राजनीतिक परिसर में किसी सार्वजनिक समारोह का आयोजन सुरक्षा मानकों के खिलाफ है, इसलिए शादी के लिए इसे देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था.





सियासी अखाड़े में टीडीपी की एंट्री

पारिवारिक संपत्ति का यह विवाद तब पूरी तरह राजनीतिक हो गया जब सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर जगन मोहन रेड्डी को आड़े हाथों लिया. चंद्रबाबू नायडू ने जगन पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्हें कंस मामा की संज्ञा दे डाली. टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जगन अपनी ही सगी बहन और मां के हक पर डाका डाल रहे हैं और अपनी भांजी की शादी जैसे शुभ अवसर में अड़चनें पैदा कर रहे हैं. इस बयानबाजी के बाद से आंध्र प्रदेश में राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है.

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