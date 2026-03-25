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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफिलीपींस में 'एनर्जी इमरजेंसी' लागू, जानें इस आपातकाल के बाद क्या-क्या थम जाता है?

फिलीपींस में 'एनर्जी इमरजेंसी' लागू, जानें इस आपातकाल के बाद क्या-क्या थम जाता है?

फिलीपींस दुनिया का पहला देश बना है, जिसने तनाव के चलते एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है. फिलिपींस के राष्ट्रपति ने इस फैसले को जरूरी बताते हुए कहा कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Mar 2026 01:32 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव  का असर बढ़ता जा रहा है. इसी बीच फिलीपींस दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने इस तनाव के चलते हो रहे ऊर्जा संकट को देखते हुए एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है. फिलीपींस के राष्ट्रपति Ferdinand Marcos Jr. ने इस फैसले को जरूरी बताते हुए कहा कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और इससे निपटने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एनर्जी इमरजेंसी के लागू होने के बाद क्या-क्या थम जाता है.

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फिलीपींस को क्यों घोषित करनी पड़ी एनर्जी इमरजेंसी?

फिलीपींस सरकार के अनुसार, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है. खासतौर पर होमुर्ज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से तेल सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. वहीं फिलिपींस अपनी जरूरत का करीब 98 प्रतिशत तेल आयात करता है. ऐसे में सप्लाई बाधित होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ा है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भारी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जिससे महंगाई का दबाव भी बढ़ गया है. यही वजह है कि फिलीपींस ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच एनर्जी इमरजेंसी घोषित की है.

फिलीपींस सरकार ने उठाए ये बड़े कदम

एनर्जी इमरजेंसी लागू होने के बाद सरकार को कई विशेष अधिकार मिल गए हैं. इसके तहत ईंधन खाद्य सामग्री और दवाइयां की सप्लाई पर नजर रखने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है. वहीं सरकार को सीधे तेल खरीदने और जरूरत पड़ने पर अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दी गई है. ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला आधारित बिजली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है और स्थानीय कोयले के इस्तेमाल को बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर आयात बढ़ाने की योजना भी है.

एनर्जी इमरजेंसी के बाद क्या-क्या हो सकता है प्रभावित?

एनर्जी इमरजेंसी का असर लोगों की रोजाना की जिंदगी पर पड़ सकता है. दरअसल, एनर्जी इमरजेंसी के चलते ईंधन की कमी होने पर ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं जरूरत के सामानों की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है और इसके अलावा ईंधन बचाने के लिए कामकाज के तरीके और समय में बदलाव किए जा सकते हैं. सरकार जरूरी उपायों के तहत अस्थाई लॉकडाउन भी लगा सकती है. इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जा सकता है.

फिलीपींस के पास फिलहाल ईंधन स्टॉक कितना है?

फिलीपींस के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश के पास करीब 45 दिन का ईंधन स्टॉक है. इसके अलावा सरकार एक्स्ट्रा तेल खरीद कर अपने भंडार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि सप्लाई बनी रहे. वहीं फिलिपींस सरकार की घोषणा के अनुसार, यह एनर्जी इमरजेंसी 1 साल के लिए लागू रहेगी, हालांकि वैश्विक हालात के अनुसार इसे बढ़ाया या खत्म भी किया जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
What Is Energy Emergency Global Energy Crisis Middle East Tension Impact Philippines Impose Energy Emergency
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