फिलीपींस में 'एनर्जी इमरजेंसी' लागू, जानें इस आपातकाल के बाद क्या-क्या थम जाता है?

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर बढ़ता जा रहा है. इसी बीच फिलीपींस दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने इस तनाव के चलते हो रहे ऊर्जा संकट को देखते हुए एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है. फिलीपींस के राष्ट्रपति Ferdinand Marcos Jr. ने इस फैसले को जरूरी बताते हुए कहा कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और इससे निपटने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एनर्जी इमरजेंसी के लागू होने के बाद क्या-क्या थम जाता है.

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फिलीपींस को क्यों घोषित करनी पड़ी एनर्जी इमरजेंसी?



फिलीपींस सरकार के अनुसार, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है. खासतौर पर होमुर्ज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से तेल सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. वहीं फिलिपींस अपनी जरूरत का करीब 98 प्रतिशत तेल आयात करता है. ऐसे में सप्लाई बाधित होने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर पड़ा है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भारी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जिससे महंगाई का दबाव भी बढ़ गया है. यही वजह है कि फिलीपींस ने अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच एनर्जी इमरजेंसी घोषित की है.



फिलीपींस सरकार ने उठाए ये बड़े कदम



एनर्जी इमरजेंसी लागू होने के बाद सरकार को कई विशेष अधिकार मिल गए हैं. इसके तहत ईंधन खाद्य सामग्री और दवाइयां की सप्लाई पर नजर रखने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है. वहीं सरकार को सीधे तेल खरीदने और जरूरत पड़ने पर अग्रिम भुगतान करने की अनुमति दी गई है. ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला आधारित बिजली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है और स्थानीय कोयले के इस्तेमाल को बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर आयात बढ़ाने की योजना भी है.



एनर्जी इमरजेंसी के बाद क्या-क्या हो सकता है प्रभावित?



एनर्जी इमरजेंसी का असर लोगों की रोजाना की जिंदगी पर पड़ सकता है. दरअसल, एनर्जी इमरजेंसी के चलते ईंधन की कमी होने पर ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं जरूरत के सामानों की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है और इसके अलावा ईंधन बचाने के लिए कामकाज के तरीके और समय में बदलाव किए जा सकते हैं. सरकार जरूरी उपायों के तहत अस्थाई लॉकडाउन भी लगा सकती है. इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम भी लागू किया जा सकता है.



फिलीपींस के पास फिलहाल ईंधन स्टॉक कितना है?



फिलीपींस के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश के पास करीब 45 दिन का ईंधन स्टॉक है. इसके अलावा सरकार एक्स्ट्रा तेल खरीद कर अपने भंडार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि सप्लाई बनी रहे. वहीं फिलिपींस सरकार की घोषणा के अनुसार, यह एनर्जी इमरजेंसी 1 साल के लिए लागू रहेगी, हालांकि वैश्विक हालात के अनुसार इसे बढ़ाया या खत्म भी किया जा सकता है.

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