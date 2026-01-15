ईरान ने बंद कर दिया एयरस्पेस, अब कैसे निकलेंगे वहां फंसे हुए भारतीय?

ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं. ईरान में सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं ईरान में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भारत सरकार ने वहां मौजूद अपने नागरिकों को आखिरी चेतावनी जारी करते हुए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी है. बताया जा रहा है कि ईरान में करीब 10 हजार भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों की है.

अब हालात ऐसे बन गए हैं कि चाहकर भी कई भारतीय तुरंत देश नहीं छोड़ पा रहे हैं. तनाव के बीच ईरान ने 14-15 जनवरी की रात अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था, जिससे कई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स रद्द या डायवर्ट हो गईं. हालांकि बाद में सुबह एयरस्पेस दोबारा खोल दिया गया. इससे पहले भी ईरान ने इजरायल के साथ हुए हमलों के दौरान और जून में चले 12 दिनों के युद्ध के दौरान अपना एयरस्पेस बंद किया है. वहीं हालात अब भी अस्थिर बने हुए हैं. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि ईरान में फंसे हुए भारतीय कैसे निकलेंगे.

विमानन कंपनियों ने जारी की एडवाइजरी

ईरान के हालात देखते हुए भारतीय विमानन कंपनियों ने एडवाइजरी जारी की है. दरअसल एयर इंडिया, इंडिगो सहित दूसरी कंपनियों ने कहा है कि ईरान में बन रहे हालात, उसके एयर स्पेस बंद होने और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जो फ्लाइट्स उस इलाके के ऊपर से गुजर रही थीं, वे अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रही है. जिससे फ्लाइट्स में देरी हो सकती है. वहीं जिन फ्लाइट्स को री-रूट करना संभव नहीं है, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है. इसके अलावा भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी जिसमें सभी भारतीय नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की थी. वहीं विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा था कि सभी नागरिक जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें.

ईरान से क्यों नहीं निकल पा रहे भारतीय?

ईरान में फंसे भारतीयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हालात के साथ सिस्टम भी बन गया है. खासकर वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए देश छोड़ना आसान नहीं है. दरअसल ईरान के नियमों के तहत विदेशी छात्रों को अपने पासपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास जमा करने होते हैं. वहीं मौजूदा हालात में कई यूनिवर्सिटीज सुरक्षा कारणों से पासपोर्ट लौटाने में देरी कर रही है. इसके अलावा ईरान छोड़ने के लिए सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि एग्जिट वीजा भी जरूरी होता है. कई छात्रों के पास यह वीजा अभी नहीं है. परीक्षाएं टल चुकी है और यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि एग्जाम प्रक्रिया पूरी होने से पहले एग्जिट वीजा नहीं दिया जा सकता है. जिससे भी ईरान में फंसे भारतीयों के लिए मुश्किल हालात बने हुए हैं.

अब कैसे निकलेंगे वहां फंसे हुए भारतीय?

ईरान में हालात खराब होने के चलते अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर फिर से एयरस्पेस बंद होता है तो वहां फंसे भारतीय कैसे निकल पाएंगे. अगर ईरान का एयरस्पेस बंद रहता है तो फ्लाइट ईरान नहीं जा सकेंगी. लेकिन जमीनी और समुद्री मार्ग खुला है, ऐसे में वहां रह रहे भारतीय जमीनी रास्ते के जरिए नजदीकी देश के बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं. जहां से आगे की फ्लाइट उन्हें मिल सकती है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अगर भारत सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी पहल करती है तो भी ईरान से भारतीय नागरिकों को निकाला जा सकता है.

