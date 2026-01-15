हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIran Protests: ईरान में बीते 50 साल में हुए कौन-कौन से पांच सबसे बड़े विद्रोह-प्रदर्शन? जानें पूरी कहानी

Iran Protests: ईरान में बीते 50 साल में हुए कौन-कौन से पांच सबसे बड़े विद्रोह-प्रदर्शन? जानें पूरी कहानी

Iran Protests: ईरान में इस वक्त भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है. यह प्रदर्शन आर्थिक पतन की वजह से हो रहा है. आइए जानते हैं ईरान के पिछले पांच दशकों के विद्रोह-प्रदर्शनों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Jan 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

Iran Protests: ईरान एक बार फिर से उथल-पुथल का सामना कर रहा है. 100 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठा है. जैसे-जैसे महंगाई बढ़ रही है और ईरानी रियाल गिरता जा रहा है लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने अशांति का सामना किया है. आइए जानते हैं पिछले पांच दशकों के देश के उन विद्रोह प्रदर्शनों के बारे में जिन्होंने इस देश की नींव को पूरी तरह से हिला दिया.

1979 की इस्लामी क्रांति 

1979 की इस्लामी क्रांति ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला विद्रोह था. शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ सालों से लोगों के बीच गुस्सा पनप रहा था. जिसे आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन, पश्चिमी प्रभाव और गुप्त पुलिस ने हवा दी. बड़े पैमाने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन‌ और हड़तालों ने देश को बिखेर दिया. जनवरी 1979 में शाह ईरान से भाग गए और फरवरी तक अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौट आए. राजशाही को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की गई. 

2009 का ग्रीन मूवमेंट 

तीन दशक के बाद ईरान को क्रांति के बाद अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. 2009 का ग्रीन मूवमेंट राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के विवादित री-इलेक्शन के बाद भड़का. इसके बारे में कई लोगों का मानना था कि इसमें धांधली हुई थी. लाखों ईरानी सड़क पर आ गए थे और जवाबदेही की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे. सरकार के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंद करने और हिंसक कार्रवाई के साथ जवाब दिया.

2019 के ईंधन मूल्य विरोध प्रदर्शन 

नवंबर 2019 में सरकार ने रातों-रात ईंधन की कीमतों में 50 से 200% की अचानक वृद्धि कर दी थी जिसके बाद अशांति फैल गई थी. यह एक आर्थिक विरोध के रूप में शुरू हुआ था और जल्द ही भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ एक देशव्यापी विद्रोह में बदल गया.

2022-23 में महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन 

सितंबर 2022 में पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत ने एक बड़े विद्रोह को जन्म दिया. कथित तौर पर हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में हिरासत में ली गई इस महसा की मौत ने 'औरत, जिंदगी, आजादी' आंदोलन को हवा दी. पहली बार महिलाओं ने हिजाब हटाकर, अपने बाल काटकर विरोध प्रदर्शन को लीड किया और इस्लामी गणराज्य को खुले तौर पर चुनौती दी. 

मौजूदा विरोध प्रदर्शन 

दिसंबर 2025 में यह अशांति की नई लहर आर्थिक पतन की वजह से शुरू हुई है. ईरानी रियाल में भारी गिरावट, आसमान छूती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने तेहरान के मुख्य बाजारों में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया. धीरे-धीरे करके यह प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल गया. प्रदर्शनकारी तेजी से बदलाव की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:  सुनकर ही कांप जाती है रुह, फिर भी यह ऐप धड़ाधड़ क्यों हो रहा डाउनलोड?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 15 Jan 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Iran Protests Iran Uprisings Iran Unrest History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
मनोरंजन
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
Advertisement

वीडियोज

Kolkata I-Pac ED Raid पर ED की याचिका पर Mamata Banerjee को लेकर Supreme Court में सुनवाई शुरू
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
मनोरंजन
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस
क्रिकेट
U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
हेल्थ
Leg Fracture Treatment: फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget