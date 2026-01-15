Iran Protests: ईरान एक बार फिर से उथल-पुथल का सामना कर रहा है. 100 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठा है. जैसे-जैसे महंगाई बढ़ रही है और ईरानी रियाल गिरता जा रहा है लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने अशांति का सामना किया है. आइए जानते हैं पिछले पांच दशकों के देश के उन विद्रोह प्रदर्शनों के बारे में जिन्होंने इस देश की नींव को पूरी तरह से हिला दिया.

1979 की इस्लामी क्रांति

1979 की इस्लामी क्रांति ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला विद्रोह था. शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ सालों से लोगों के बीच गुस्सा पनप रहा था. जिसे आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन, पश्चिमी प्रभाव और गुप्त पुलिस ने हवा दी. बड़े पैमाने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन‌ और हड़तालों ने देश को बिखेर दिया. जनवरी 1979 में शाह ईरान से भाग गए और फरवरी तक अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौट आए. राजशाही को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की गई.

2009 का ग्रीन मूवमेंट

तीन दशक के बाद ईरान को क्रांति के बाद अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. 2009 का ग्रीन मूवमेंट राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के विवादित री-इलेक्शन के बाद भड़का. इसके बारे में कई लोगों का मानना था कि इसमें धांधली हुई थी. लाखों ईरानी सड़क पर आ गए थे और जवाबदेही की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे. सरकार के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंद करने और हिंसक कार्रवाई के साथ जवाब दिया.

2019 के ईंधन मूल्य विरोध प्रदर्शन

नवंबर 2019 में सरकार ने रातों-रात ईंधन की कीमतों में 50 से 200% की अचानक वृद्धि कर दी थी जिसके बाद अशांति फैल गई थी. यह एक आर्थिक विरोध के रूप में शुरू हुआ था और जल्द ही भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के खिलाफ एक देशव्यापी विद्रोह में बदल गया.

2022-23 में महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन

सितंबर 2022 में पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत ने एक बड़े विद्रोह को जन्म दिया. कथित तौर पर हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में हिरासत में ली गई इस महसा की मौत ने 'औरत, जिंदगी, आजादी' आंदोलन को हवा दी. पहली बार महिलाओं ने हिजाब हटाकर, अपने बाल काटकर विरोध प्रदर्शन को लीड किया और इस्लामी गणराज्य को खुले तौर पर चुनौती दी.

मौजूदा विरोध प्रदर्शन

दिसंबर 2025 में यह अशांति की नई लहर आर्थिक पतन की वजह से शुरू हुई है. ईरानी रियाल में भारी गिरावट, आसमान छूती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने तेहरान के मुख्य बाजारों में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया. धीरे-धीरे करके यह प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल गया. प्रदर्शनकारी तेजी से बदलाव की मांग कर रहे हैं.

