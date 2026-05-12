IPL में पर्पल और ऑरेंज ही क्यों होती है कैप, क्या है इसका लॉजिक?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आईपीएल में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वालों को विशेष कैप मिलती है।

ऑरेंज और पर्पल रंग इसलिए चुने गए कि वे किसी टीम की जर्सी से मेल न खाएं।

मैच के दौरान सबसे आगे चल रहे खिलाड़ी को कैप पहनकर पहचाना जाता है।

टाई होने पर बेहतर स्ट्राइक रेट या इकोनॉमी रेट वाले को प्राथमिकता मिलती है।

IPL Caps: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मैच के दौरान ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की दौड़ एक बार फिर से तेज हो गई. दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को तीन विकेट से हरा दिया. के.एल. राहुल इस मैच में सिर्फ नौ रन ही बना पाए. लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ऑरेंज कैप की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. लेकिन जहां क्रिकेट प्रशंसक हर सीजन में ऑरेंज और पर्पल कैप की दौड़ पर बारीकी से नजर रखते हैं वहीं काफी कम लोग असल में यह जानते हैं कि आईपीएल ने खास तौर पर इन दो रंगों को ही क्यों चुना. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का तर्क.

आईपीएल एक अनोखी पहचान चाहता था

जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तब इसके आयोजक चाहते थे कि यह टूर्नामेंट दुनिया के पारंपरिक क्रिकेट मुकाबलों से बिल्कुल अलग लगे. इस लीग का मकसद मनोरंजन, ब्रांडिंग, जोरदार मार्केटिंग और खेल की बेहतरीन गुणवत्ता को मिलाकर एक ग्लोबल क्रिकेट प्रोडक्ट बनाना था. इस रणनीति के तहत आयोजकों ने टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए खास कैप पेश की. इसका विचार काफी सीधा था. एक ऐसा विजुअल प्रतीक बनाना जो सीजन के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को तुरंत सबसे अलग दिखाए.

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ऑरेंज और पर्पल रंग ही क्यों चुने गए?

ऑरेंज और पर्पल रंग चुनने के पीछे सबसे दिलचस्प वजहों में से एक ब्रांडिंग के रणनीति थी. जिस समय 2008 में आईपीएल शुरू हुआ उस समय इसमें हिस्सा लेने वाली किसी भी टीम ने अपनी जर्सी में इन दो रंगों का खास तौर पर इस्तेमाल नहीं किया था. इससे यह पक्का हो गया कि ये कैप मैदान पर साफ तौर पर अलग दिखेंगी और किसी भी टीम की यूनिफार्म के साथ रंग के मामले में मेल नहीं खाएंगी. ये रंग चमकीले और आकर्षक भी थे और टेलीविजन पर मैच देख रहे दर्शकों के लिए इन्हें तुरंत पहचानना आसान था.

टूर्नामेंट के दौरान पहनते हैं कैप

आईपीएल सिस्टम की सबसे अनोखी बातों में से एक यह है कि जो खिलाड़ी उस समय सबसे आगे चल रहा होता है वह लाइव मैच के दौरान कैप पहनता है. इसका मतलब है कि ऑरेंज कैप या फिर पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे खिलाड़ी को मैदान पर तुरंत पहचान जा सकता है. लगातार बदलते लीडर बोर्ड की वजह से खिलाड़ियों के बीच हमेशा मुकाबला बना रहता है.

टाई ब्रेकर नियम

अगर दो खिलाड़ियों के आंकड़े एक जैसे होते हैं तो आईपीएल में इसके लिए साफ नियम बनाए गए हैं. ऑरेंज कैप की दौड़ में अगर दो बल्लेबाजों के रन बराबर होते हैं तो जिस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है उसे आगे रखा जाता है. इसी तरह पर्पल कैप की रैंकिंग में अगर दो गेंदबाजों के विकेट बराबर होते हैं तो जिस गेंदबाज का इकोनॉमी रेट बेहतर होता है उसे प्राथमिकता दी जाती है.

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