एक्सप्लोरर
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की फतेह-III मिसाइल, भारत के कौन-से शहर इसकी जद में?
फतेह-III मिसाइल चीन की एचडी 1 सुपरसोनिक मिसाइल पर आधारित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार, लो फ्लाइट प्रोफाइल और समुद्र व जमीन दोनों पर सटीक हमला करने की क्षमता मानी जा रही है.
Pakistan supersonic Fateh III missile: भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर मिसाइल तकनीकी होड़ होती रहती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फतेह-III को दुनिया के सामने पेश किया है. पाकिस्तान इसे अपनी सैन्य ताकत का नया चेहरा बता रहा है, जबकि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब मान रहे हैं.
1/8
2/8
Published at : 12 May 2026 06:34 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
आर्थिक संकट में दुनिया के देशों को क्यों याद आता है सोना, इस मेटल की क्यों है इतनी वैल्यू
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
सोने के दाम में कब आई थी सबसे बड़ी गिरावट, जान लें गोल्ड का इतिहास
जनरल नॉलेज
मुकेश अंबानी के पास कितनी दौलत, जानें उससे कितने टन खरीद सकते हैं सोना?
जनरल नॉलेज
अगर 2000 लोगों के ऑफिस में हो जाए टोटली वर्क फ्रॉम होम, एक महीने में कितना बच जाएगा पैसा? जानें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
क्या आम लोगों का सोना जमा करवा सकती है सरकार, इस देश में हो चुका है ऐसा
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion