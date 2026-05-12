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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकितनी खतरनाक है पाकिस्तान की फतेह-III मिसाइल, भारत के कौन-से शहर इसकी जद में?

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की फतेह-III मिसाइल, भारत के कौन-से शहर इसकी जद में?

फतेह-III मिसाइल चीन की एचडी 1 सुपरसोनिक मिसाइल पर आधारित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार, लो फ्लाइट प्रोफाइल और समुद्र व जमीन दोनों पर सटीक हमला करने की क्षमता मानी जा रही है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 May 2026 06:34 AM (IST)
फतेह-III मिसाइल चीन की एचडी 1 सुपरसोनिक मिसाइल पर आधारित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार, लो फ्लाइट प्रोफाइल और समुद्र व जमीन दोनों पर सटीक हमला करने की क्षमता मानी जा रही है.

Pakistan supersonic Fateh III missile: भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर मिसाइल तकनीकी होड़ होती रहती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फतेह-III को दुनिया के सामने पेश किया है. पाकिस्तान इसे अपनी सैन्य ताकत का नया चेहरा बता रहा है, जबकि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब मान रहे हैं.

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फतेह-III मिसाइल चीन की एचडी 1 सुपरसोनिक मिसाइल पर आधारित बताई जा रही है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार, लो फ्लाइट प्रोफाइल और समुद्र व जमीन दोनों पर सटीक हमला करने की क्षमता मानी जा रही है.
फतेह-III मिसाइल चीन की एचडी 1 सुपरसोनिक मिसाइल पर आधारित बताई जा रही है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार, लो फ्लाइट प्रोफाइल और समुद्र व जमीन दोनों पर सटीक हमला करने की क्षमता मानी जा रही है.
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फतेह-III आने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच मिसाइल तकनीक और रक्षा क्षमता को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है. पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है और युद्ध के समय तेजी से तैनात की जा सकती है.
फतेह-III आने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच मिसाइल तकनीक और रक्षा क्षमता को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है. पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है और युद्ध के समय तेजी से तैनात की जा सकती है.
Published at : 12 May 2026 06:34 AM (IST)
Tags :
Fateh III Missile Pakistan Supersonic Missile India Pakistan Missile Race Fateh 3 Range

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