कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की फतेह-III मिसाइल, भारत के कौन-से शहर इसकी जद में?

फतेह-III आने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच मिसाइल तकनीक और रक्षा क्षमता को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है. पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है और युद्ध के समय तेजी से तैनात की जा सकती है.