Gautam Adani Wealth: गौतम अडानी अपनी दौलत से कितना सोना खरीद सकते हैं, जान लीजिए हिसाब-किताब?
Gautam Adani Wealth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं कि गौतम अडानी के पास कितनी संपत्ति है और वह इससे कितना सोना खरीद सकते हैं.
- प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की।
- गौतम अडानी की कुल संपत्ति ₹9.59 लाख करोड़ आंकी गई है।
- अडानी अपनी संपत्ति से 630 मीट्रिक टन से अधिक सोना खरीद सकते हैं।
- यह मात्रा भारत के आधिकारिक सोने के भंडार के आधे से अधिक है।
Gautam Adani Wealth: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागरिकों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. सोने के इंपोर्ट से देश के डॉलर भंडार पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है. यही वजह है कि पूरे देश में सोने और धन संपत्ति को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है. इन चर्चाओं के बीच एक सवाल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उद्योगपति गौतम अडानी के पास कितनी दौलत है और उस दौलत से कितना सोना खरीदा जा सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
कितनी है गौतम अडानी की संपत्ति?
गौतम अडानी की कुल संपत्ति काफी बड़े स्तर पर पहुंच गई है. मई 2026 में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति लगभग 107 अरब डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग ₹9.59 लाख करोड़ के बराबर है. अडानी समूह के चेयरमैन ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. उनका कारोबारी साम्राज्य बंदरगाह, हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, खनन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है. पिछले एक दशक में अडानी समूह ने काफी तेजी से विस्तार किया है और इससे उनकी निजी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है.
सोने की कीमतें
ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत करीब 1,52,120 प्रति 10 ग्राम है. इसका मतलब है कि 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग ₹15,212 है. यानी 1 किलो सोना भी करीब ₹1.52 करोड़ का बैठेगा.
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गौतम अडानी कितना सोना खरीद सकते हैं?
अगर गौतम अडानी अपनी अनुमानित संपत्ति ₹9.59 लाख करोड़ का पूरा इस्तेमाल सोना खरीदने में करें तो वह सैद्धांतिक रूप से 6,30,000 किलोग्राम से ज्यादा सोना खरीद सकते हैं. यह लगभग 630 मीट्रिक टन के बराबर है. यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह दुनिया भर के कई देशों के कुल सरकारी सोने के भंडार से भी ज्यादा है.
भारत के सोने के भंडार से तुलना
जब भारत के आधिकारिक भंडार के साथ इसकी तुलना की जाती है तो यह तुलना और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के भंडार में लगभग 879.58 मीट्रिक टन सोना था. इसका मतलब है कि गौतम अडानी अकेले ही भारत के कुल आधिकारिक सोने के भंडार के आधे से भी ज्यादा सोने को खरीद सकते हैं.
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Source: IOCL