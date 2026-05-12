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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGautam Adani Wealth: गौतम अडानी अपनी दौलत से कितना सोना खरीद सकते हैं, जान लीजिए हिसाब-किताब?

Gautam Adani Wealth: गौतम अडानी अपनी दौलत से कितना सोना खरीद सकते हैं, जान लीजिए हिसाब-किताब?

Gautam Adani Wealth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. आइए जानते हैं कि गौतम अडानी के पास कितनी संपत्ति है और वह इससे कितना सोना खरीद सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 May 2026 12:26 PM (IST)
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  • प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की।
  • गौतम अडानी की कुल संपत्ति ₹9.59 लाख करोड़ आंकी गई है।
  • अडानी अपनी संपत्ति से 630 मीट्रिक टन से अधिक सोना खरीद सकते हैं।
  • यह मात्रा भारत के आधिकारिक सोने के भंडार के आधे से अधिक है।

Gautam Adani Wealth: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नागरिकों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है. सोने के इंपोर्ट से देश के डॉलर भंडार पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है. यही वजह है कि पूरे देश में सोने और धन संपत्ति को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है. इन चर्चाओं के बीच एक सवाल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उद्योगपति गौतम अडानी के पास कितनी दौलत है और उस दौलत से कितना सोना खरीदा जा सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

कितनी है गौतम अडानी की संपत्ति? 

गौतम अडानी की कुल संपत्ति काफी बड़े स्तर पर पहुंच गई है. मई 2026 में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति लगभग 107 अरब डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग ₹9.59 लाख करोड़ के बराबर है. अडानी समूह के चेयरमैन ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. उनका कारोबारी साम्राज्य बंदरगाह, हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, खनन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है. पिछले एक दशक में अडानी समूह ने काफी तेजी से विस्तार किया है और इससे उनकी निजी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है.

सोने की कीमतें 

ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 कैरेट सोने की औसत कीमत करीब 1,52,120 प्रति 10 ग्राम है. इसका मतलब है कि 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग ₹15,212 है. यानी 1 किलो सोना भी करीब ₹1.52 करोड़ का बैठेगा. 

यह भी पढ़ेंः देश की आजादी के समय कितना था Forex Reserve, तब से कितना हुआ इसमें इजाफा?

गौतम अडानी कितना सोना खरीद सकते हैं? 

अगर गौतम अडानी अपनी अनुमानित संपत्ति ₹9.59 लाख करोड़ का पूरा इस्तेमाल सोना खरीदने में करें तो वह सैद्धांतिक रूप से 6,30,000 किलोग्राम से ज्यादा सोना खरीद सकते हैं. यह लगभग 630 मीट्रिक टन के बराबर है. यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह दुनिया भर के कई देशों के कुल सरकारी सोने के भंडार से भी ज्यादा है. 

भारत के सोने के भंडार से तुलना 

जब भारत के आधिकारिक भंडार के साथ इसकी तुलना की जाती है तो यह तुलना और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक के भंडार में लगभग 879.58 मीट्रिक टन सोना था. इसका मतलब है कि गौतम अडानी अकेले ही भारत के कुल आधिकारिक सोने  के भंडार के आधे से भी ज्यादा सोने को खरीद सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 May 2026 12:26 PM (IST)
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