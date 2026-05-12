देश की आजादी के समय कितना था Forex Reserve, तब से कितना हुआ इसमें इजाफा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्वतंत्रता के समय ₹1,512 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार था।

1991 में भंडार घटकर $1.1 अरब रह गया था।

आर्थिक उदारीकरण के बाद भंडार तेजी से बढ़ा।

फरवरी 2026 में भंडार $728.5 अरब तक पहुंचा।

India Forex Reserves: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. सरकार का ध्यान इस समय देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने पर केंद्रित है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे 1 साल तक सोना खरीदने से बचें. ऐसा इसलिए ताकि विदेशी मुद्रा के बाहर जाने पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके. इसी बीच आइए जानते हैं कि आजादी के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था और पिछले कुछ दशकों में इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई.

1947 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

1947 में स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ₹1,512 करोड़ था. यह उस समय लगभग £1134 मिलियन के बराबर था. हालांकि आजादी के बाद के शुरुआती दौर में यह आंकड़ा काफी बड़ा लगता था लेकिन भारत की आर्थिक संरचना अभी भी काफी हद तक इंपोर्ट, कृषि और सीमित औद्योगिक उत्पादन पर ही निर्भर थी. देश अभी तक एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित नहीं हुआ था और विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी सीमित था. आजादी के बाद के शुरुआती दशकों के दौरान भारत ने ऐसे आर्थिक मॉडल का पालन किया जो काफी सख्ती से नियंत्रित था.

कई दशकों तक भंडार कम ही रहा

आजादी के बाद कई सालों तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम रहा. 1951-52 में भंडार का अनुमान सिर्फ लगभग $1.82 बिलियन था. देश को व्यापार घाटे, धीमी औद्योगिक वृद्धि और बढ़ती आयात आवश्यकताओं जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा. क्योंकि भारत मशीनरी, ईंधन और प्रौद्योगिकी जैसी जरूरी वस्तुओं का इंपोर्ट करता था. इस वजह से पर्याप्त भंडार बनाए रखना नीति निर्माताओं के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है.

1991 के संकट का असर

भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे बुरे अध्यायों में से एक 1991 में आया था. देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा. उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर सिर्फ $1.1 से $1.2 अरब रह गया. यह सिर्फ दो से तीन हफ्तों के इंपोर्ट के लिए ही काफी था. संकट इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि भारत को आपातकालीन ऋण हासिल करने और अंतरराष्ट्रीय भुगतानों में छूट से बचने के लिए अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रखना पड़ा. इस आर्थिक आपातकाल ने सरकार को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में व्यापक सुधार शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया.

आर्थिक उदारीकरण ने सब कुछ बदल दिया

1991 के उदारीकरण सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेश, व्यापार और निजी उद्यम के लिए खुल गई. देश में विदेशी निवेश आने लगा, निर्यात बढ़ा और आर्थिक विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी. विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेज रफ्तार से बढ़ने लगा. 2004 तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया.

2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. यह कथित तौर पर लगभग 728.5 अरब हो गया. यह 1991 के संकटग्रस्त दिनों से एक जबरदस्त बदलाव का प्रतीक था. मई के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से थोड़ी गिरावट आने के बाद भंडार वर्तमान में लगभग 690.7 अरब डॉलर के स्तर पर है.

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