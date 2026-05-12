हेनरिक क्लासेन के पास इतिहास रचने का मौका, गुजरात के खिलाफ बना सकते हैं ये बड़ा रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 में मंगलवार को गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. प्वाइंट्स टेबल में हैदराबाद 14 अंकों के साथ दूसरे और गुजरात 14 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है, जो भी टीम आज मुकाबला जीतेगी वो 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज आरसीबी को पीछे छोड़ पहले स्थान पर चली जाएगी. ऐसे में आज रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.

गुजरात और हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले में ऑरेंज कैप होल्डर और सनराइजर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. क्लासेन ने 2018 से शुरू हुए अपने आईपीएल करियर में अब तक 60 मैच खेले हैं और 42.91 की औसत और 166.44 की स्ट्राइक रेट से 1974 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं. गुजरात के खिलाफ क्लासेन अगर 26 रन और बनाने में कामयाब रहते हैं तो उनके 2000 आईपीएल रन हो जाएंगे और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वे सातवें दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बन जाएंगे.

क्लासेन सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वह 11 मैचों की 11 पारियों में 494 रन बना चुके हैं. गुजरात के खिलाफ 6 रन बनाते ही उनके 500 रन पूरे हो जाएंगे. वह इस सीजन में 500 रन के आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. साथ ही, ऐसा पहली बार होगा जब क्लासेन किसी सीजन में 500 रन के आंकड़े को छूएंगे. कुल रनों के हिसाब से क्लासेन का यह सर्वोत्तम सीजन है.

क्लासेन से पहले आईपीएल में 2000 या उससे ज्यादा रन जिन बल्लेबाजों ने बनाए हैं उनमें एबी डिविलियर्स (2008 से 2021 के बीच 184 मैचों में 5162 रन), फाफ डुप्लेसिस (2012 से 2025 के बीच 154 मैचों में 4773 रन), क्विंटन डिकॉक (2013 से 2026 तक 118 मैचों में 3,441 रन), डेविड मिलर (2012 से 2026 तक 150 मैचों में 3251 रन), जैक कैलिस (2008 से 2014 के बीच 98 मैचों में 2427 रन), और जेपी डुमिनी (2009 से 2018 के बीच 83 मैचों में 2029 रन) का नाम शामिल है.

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