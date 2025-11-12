हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL 2026: विराट कोहली और रोहित शर्मा दूसरी टीम से IPL खेले तो कितना होगा फायदा, कितने ज्यादा मिलेंगे रुपये?

IPL 2026: विराट कोहली और रोहित शर्मा दूसरी टीम से IPL खेले तो कितना होगा फायदा, कितने ज्यादा मिलेंगे रुपये?

IPL 2026: आईपीएल 2026 नजदीक आ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर कोहली और रोहित किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हैं तो उनकी आय में कितनी वृद्धि देखने को मिल सकती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Nov 2025 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: जैसे-जैसे आईपीएल 2026 की रिटेंशन की समय सीमा पास आ रही है क्रिकेट जगत में अटकलों का बाजार गर्म है. सभी फ्रेंचाइजी अपने रिटन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं. ऐसे में एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या हो अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से खेलें. ऐसा करने पर उनकी कितनी कमाई हो सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

नीलामी के जरिए ज्यादा कमाई 

अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा आईपीएल 2026 की नीलामी में शामिल होते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड तोड़ बोलियां मिल सकती हैं. सभी टीमें इन दमदार खिलाड़ियों को हासिल करने के लिए भारी रकम खर्च करने को तैयार होंगी. आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में कोहली को आरसीबी ने 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया था जबकि रोहित के साथ जसप्रीत बुमराह को मुंबई इंडियंस ने 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. वैसे तो यह अपने आप में एक बड़ी संख्या है लेकिन खुली नीलामी में कोहली और रोहित और बड़ी बोली मिल सकती है. 

ब्रांड वैल्यू और एंडोर्समेंट की ताकत 

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही सिर्फ क्रिकेटर नहीं हैं बल्कि एक वैश्विक ब्रांड हैं. टीम बदला लेने से उन्हें न सिर्फ एक नया मंच मिलेगा बल्कि नए स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट के अवसर भी मिलेंगे. उदाहरण के तौर पर अगर कोहली किसी नई फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं तो उनके विशाल प्रशंसक आधार की वजह से टीम का ब्रांड वैल्यूएशन तुरंत बढ़ सकता है. 

ठीक इसी तरह पांच बार आईपीएल जीतने वाले कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की छवि उन्हें लीग के सबसे ज्यादा बिकने वाले खिलाड़ियों में से एक बनाती है. उन्हें एक नई टीम का खिलाड़ी और कप्तान दोनों के रूप में अनुबंध करके उनके ब्रांड वैल्यू का लाभ उठाकर नए प्रायोजकों, व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री और प्रशंसकों की भागीदारी को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया जा सकता है. इससे उनके अनुबंध के अलावा भी उनके लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बन सकते हैं. 

अगर एक अनुमानित आंकड़े की बात करें तो अगर कोहली या रोहित आईपीएल 2026 में किसी दूसरी टीम के लिए खेलते हैं तो उन्हें नीलामी के जरिए ₹25 से ₹30 करोड़ (अपेक्षित) की आय होगी. इसी के साथ टीम बोनस और प्रदर्शन प्रोत्साहन के तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति सीजन मिल जाते हैं. वहीं प्रयोजन और ब्रांड साझेदारियों के तौर पर 5 से 10 करोड़ रुपए सालाना की इनकम हो जाती है. इसी के साथ डिजिटल विज्ञापन और व्यापारिक स्वदेश 2 से 5 करोड़ रुपए में होते हैं. कुल मिलाकर उनकी वार्षिक आय आसानी से 40 करोड़ को पार कर सकती है. 

भावनात्मक लागत और जोखिम

वैसे तो संभावित वित्तीय लाभ बहुत बड़ा है लेकिन भावनात्मक लागत भी उतनी ही जरूरी हो सकती है. दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों की पहचान हैं. विराट कोहली आरसीबी के जुनून और वफादारी से और रोहित मुंबई इंडियंस की नेतृत्वकारी विरासत से जुड़े हुए हैं. इन फ्रेंचाइजी को छोड़ने से उनके प्रशंसकों का एक वर्ग अलग-थलग पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: क्या IPL में किसी भी खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है कोई भी टीम, क्या होता है नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 12 Nov 2025 07:11 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
Delhi Blast: हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उमर की दूसरी कार बरामद, सामने आया चौंकाने वाला राज
बिहार
Axis My India Exit Poll: 'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
'एक्सिस माई इंडिया' का एग्जिट पोल किसे करेगा हैरान? साफ हुई NDA-MGB की तस्वीर
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
टेलीविजन
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
पति विवेक दहिया संग दिव्यांका त्रिपाठी लेट नाइट मस्ती, चीन में यूं कर रहीं एंजॉय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
शिक्षा
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
किस देश की है सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी? यहां नौकरी कर ली तो भारत लौटने पर हो जाएगी मौज
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget