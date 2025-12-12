हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndiGo Flight Cancellation: फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी देता था DGCA, इंडिगो मामले में जिन पर हुआ एक्शन

IndiGo Flight Cancellation: फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी देता था DGCA, इंडिगो मामले में जिन पर हुआ एक्शन

IndiGo Flight Cancellation: इंडिगो मामले में हाल ही में डीजीसीए ने चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स पर कड़ा एक्शन लिया है. आइए जानते हैं उन्हें कितनी मिलती थी सैलरी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Dec 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

IndiGo Flight Cancellation: इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने और शेड्यूलिंग संकट के चलते भारत के एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया है. इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी न्यू पायलट रेस्ट नॉर्म्स के लिए इंडिगो की तैयारी का ऑडिट करनी थी. इसी बीच सवाल यह उठता है कि इन ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को कितनी सैलरी मिलती थी. आइए जानते हैं.

डीजीसीए के फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर कौन हैं 

आपको बता दें कि फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स रेगुलर सरकारी कर्मचारी नहीं होते. वे रेगुलेटरी ऑडिट करने के लिए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए एक्टिव पायलट होते हैं. एक बार हायर हो जाने के बाद उन्हें किसी भी एयरलाइन के लिए कमर्शियली फ्लाइट उड़ाने से रोक दिया जाता है. ऐसा इसलिए ताकि उनके इंस्पेक्शन न्यूट्रल रहे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुक्त रहें.

इनका काम काफी ज्यादा जरूरी होता है. ये एयरलाइंस के सेफ्टी नियमों के पालन, पायलट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, फ्लाइट शेड्यूलिंग सिस्टम, आराम की जरूरतों और ऑपरेशनल तैयारी की जांच करते हैं. 

कितनी सैलरी मिलती है 

जिन फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर को हटाया गया वे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे. इसी वजह से उनकी सटीक सैलरी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. लेकिन अगर तय किए वेतनमान की बात करें तो एक फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर हर महीने लगभग ₹4,22,800 कमाता है. इसी के साथ एक सीनियर फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर हर महीने लगभग ₹6,13,500 कमाता है.  इनमें सबसे ऊंची पोस्ट डिप्टी चीफ फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर की होती है, जिसे हर महीने लगभग ₹7,15,100 मिलते हैं. 

इन इंस्पेक्टर्स को क्यों हटाया गया 

डीजीसीए ने चार फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को हटा दिया है क्योंकि उन पर आरोप था कि वे नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन फ्रेमवर्क के लिए इंडिगो की तैयारी का आकलन करने में नाकाम रहे. यह एक ऐसा नियम है जो सीधे पायलट फटीग मैनेजमेंट पर असर डालता है. इंडिगो भारत के घरेलू एविएशन मार्केट के 65% से ज्यादा हिस्से को कंट्रोल करती है. हाल ही में पायलटों की कमी और रोस्टरिंग में गड़बड़ी की वजह से हजारों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी. रेगुलेटर ने यह नतीजा निकला कि निगरानी में कमी की वजह से यह संकट बढ़ा और यही वजह है कि डिसीप्लिनरी एक्शन लिया गया.

ये भी पढ़ें: एक एयरलाइन कितना बढ़ा सकती है प्लेन का किराया, एक टिकट पर कितनी हो सकती है बढ़ोत्तरी, क्या हैं नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 12 Dec 2025 11:52 AM (IST)
Tags :
IndiGo Crisis DGCA Salary Flight Inspector Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 गेंदों में गिरे 5 विकेट, टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 गेंदों में गिरे 5 विकेट, टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड
हेल्थ
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
यूटिलिटी
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
हेल्थ
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget