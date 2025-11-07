इस देश में जाते ही करोड़पति बन जाते हैं भारतीय, सिर्फ 1000 में मिल जाता है फाइव स्टार होटल

अगर आप कभी सोचते हैं कि कम पैसों में विदेश घूमने का मजा लिया जाए और खुद को करोड़पति जैसा महसूस किया जाए तो लाओस आपके लिए एकदम सही जगह है. दक्षिण पूर्वी एशिया का यह छोटा लेकिन खूबसूरत देश अपनी सस्ती करेंसी, नेचर और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. यहां पहुंचते ही हर भारतीय करोड़पति बन जाता है. इसकी वजह लाओस की करेंसी लाओ कीप है. इस देश की करेंसी इतनी सस्ती है कि एक भारतीय रुपया करीब 251.91 लाओ कीप के बराबर है. यानी अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो लाओस पहुंचकर आप लगभग 1.26 करोड़ लाओ कीप के मालिक बन जाएंगे.



लाओस का भारत से है पुराना नाता



लाओस का असली नाम लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और इसकी राजधानी वियांग चान है. भारत और लाओस के रिश्ते काफी पुराने हैं. कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था तो दक्षिण भारत के कई लोग असम और मणिपुर होते हुए हिंद चीन क्षेत्र में पहुंच गए थे. आज भी लाओस के लोग खुद को भारतीय मूल का मानते हैं. यह देश दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा एकमात्र देश है, जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है. इसका मतलब यह है कि बाकी देशों की तरह यह समुद्र से नहीं घिरा है.



लाओस में सस्ते में उठा सकते हैं लग्जरी लाइफ का मजा



लाओस भले ही छोटा देश है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखने लायक है. यहां की कॉफी और लोकल ड्रिंक काफी मशहूर है. सबसे खास बात यह है कि यहां रहना घूमना भी बहुत सस्ता है. यहां होटल आपको सिर्फ 1000 रुपये से 2500 रुपये में मिल जाते हैं. वहीं यहां भारतीय करेंसी की ताकत के चलते आप कम पैसों में भी लग्जरी लाइफ का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा लाओस की स्ट्रीट फूड और छोटे रेस्टोरेंट में आप सिर्फ 20 से 40 रुपये में ही भरपेट खाना खा सकते हैं. यहां की पारंपरिक डिश जैसे स्टिक राइस, लार्ब और नूडल सूप भी बहुत फेमस है. यहां घूमने के लिए बस और टुक-टुक का किराया भी बहुत कम है. आमतौर पर आप 12 से 40 रुपये में यहां बस और टुक-टुक की सवारी कर सकते हैं.



कितना आता है लाओस में एक दिन का खर्च?



अगर आप रुकने, खान और घूमने का पूरा खर्च जोड़े तो लाओस में एक दिन का लाओस औसतन 1500 से 3000 तक आता है. यानी भारत के किसी बड़े शहर में जितना खर्च होता है, इतने पैसों में आप लाओस का मजा ले सकते हैं. अगर आप यहां सात दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो कुल खर्च करीब 40,000 से 70,000 तक आ सकता है. जिसमें होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट और घूमने का सारा खर्च शामिल होता है. इसके अलावा लाओस भारतीयों के लिए काफी आसान देश भी माना जाता है. क्योंकि यहां आने पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, जिसका मतलब है कि पहले से वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. साथ ही यहां करेंसी एक्सचेंज की सुविधा भी आसान है.

