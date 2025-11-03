हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजINDW vs SAW World Cup Final: वर्ल्डकप के हर एक मैच के लिए हरमनप्रीत को कितनी मिली मैच फीस, देखें उनकी टोटल नेटवर्थ

INDW vs SAW World Cup Final: वर्ल्डकप के हर एक मैच के लिए हरमनप्रीत को कितनी मिली मैच फीस, देखें उनकी टोटल नेटवर्थ

INDW vs SAW World Cup Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल के इंतजार के बाद अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है. आइए जानते हैं कि हरमनप्रीत को हर वर्ल्ड कप मैच के लिए कितनी फीस मिली.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 03 Nov 2025 11:39 AM (IST)
INDW vs SAW World Cup Final: रविवार भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल के एक लंबे इंतजार के बाद अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने 298 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा. लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम 246 रनों पर ही ढेर हो गई. पूरे टूर्नामेंट में हरमनप्रीत की शानदार कप्तानी और दमदार बल्लेबाजी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस जीत तक पहुंचाने में मदद की. इसी बीच आइए जानते हैं कि हरमनप्रीत को वर्ल्ड कप के हर मैच के लिए कितनी फीस मिली.

बीसीसीआई की वेतन सामान्य नीति 

दरअसल बीसीसीआई द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस को सुनिश्चित करते हुए वेतन सामान्य नीति लागू की गई है. इस नीति के अंतर्गत हरमनप्रीत कौर को विश्व कप के दौरान हर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए ₹6 लाख और हर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए ₹3 लाख मिलते हैं.

सभी प्रारूपों में मैच की शुल्क संरचना 

टेस्ट मैच: 15 लाख रुपए प्रति मैच 

वनडे मैच: 6 लाख रुपए प्रति मैच 

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच: 3 लाख रुपए प्रति मैच 

इसी तरह हर वनडे विश्व कप मैच के लिए हरमनप्रीत कौर को आधिकारिक मैच शुल्क के रूप में 6 लाख रुपए मिले.

हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024-2025 तक हरमनप्रीत की कुल संपत्ति लगभग 25 करोड़ रुपए होने का अनुमान है. आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मैचों से होने वाली कमाई के अलावा हरमनप्रीत कौर की आय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टी20 लीग से भी आती है. हरमनप्रीत महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और उन्हें 1.80 करोड रुपए का वेतन मिलता है. इसके अलावा उन्हें ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में अपने अनुबंध से सालाना ₹25 लाख रुपए भी मिलते हैं. इतना ही नहीं बल्कि बीसीसीआई केंद्रीय अनुबंध के तहत उन्हें मैच फीस और बोनस के अलावा सालाना 50 लाख रुपए भी मिलते हैं. 

ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रायोजन

हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा हैं. इसी वजह से वे कुछ बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 50 लाख रुपए कमाती हैं. हरमनप्रीत कौर की सफलता भारत में महिला क्रिकेट के विकास में उनके योगदान को दर्शाती है. इन सभी चीजों के अलावा हरमनप्रीत कौर पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर भी हैं.

Published at : 03 Nov 2025 11:39 AM (IST)
HARMANPREET KAUR WORLD CUP INDW Vs SAW World Cup Final
