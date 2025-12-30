हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Sri Lanka Loan: श्रीलंका को कितना उधार देता है भारत, कैसे की जाती है इसकी वसूली?

India Sri Lanka Loan: श्रीलंका को कितना उधार देता है भारत, कैसे की जाती है इसकी वसूली?

India Sri Lanka Loan: हाल ही में भारत ने श्रीलंका को चक्रवात के बाद एक पुनर्निर्माण पैकेज देने की घोषणा की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत श्रीलंका को कितना उधार देता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 30 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

India Sri Lanka Loan: संकट के वक्त भारत श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदार के रूप में उभर रहा है. 2022 में जब इस द्वीपीय देश पर गंभीर वित्तीय संकट आए थे तो नई दिल्ली ने अपने पड़ोसी को स्थिर करने के लिए बड़े पैमाने पर मदद की थी. ठीक इसी तरह 2025 में भी एक समर्थन जारी किया गया जब भारत ने चक्रवात दितवाह के बाद एक नए पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की. इसी बीच आइए जानते हैं कि श्रीलंका को कितना उधार देता है भारत और इसकी वसूली कैसे की जाती है.

भारत द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता 

भारत ने श्रीलंका को काफी ज्यादा वित्तीय समर्थन दिया है. 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने लगभग चार बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी थी. इसमें ईंधन, भोजन, दवाओं के लिए क्रेडिट लाइन और विदेशी मुद्रा भंडार का समर्थन करने के लिए करेंसी स्वैप भी शामिल थे. इस सहायता ने श्रीलंका के सबसे बुरे आर्थिक दौर में कमी और सामाजिक अशांति को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी. 

इसी के साथ दिसंबर 2025 में भारत ने श्रीलंका को चक्रवात से उभरने में मदद करने के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अलावा पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है. इस राशि में से 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर रियायती क्रेडिट लाइन है. बाकी के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के रूप में दिए गए हैं. इस अनुदान को श्रीलंका को चुकाना नहीं होगा. 

बजटीय समर्थन 

2025 के लिए भारत सरकार ने खास तौर से श्रीलंका के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए आवंटित किए. यह पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा है. यह आवंटन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामुदायिक विकास और क्षमता निर्माण के समर्थन के लिए किया गया था.

भारत श्रीलंका से अपने ऋण कैसे वसूल करता है 

अब क्योंकि श्रीलंका ने 2022 में आधिकारिक तौर पर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था इस वजह से भारत आक्रमक ऋण वसूली नहीं कर रहा है. इसके बजाय ध्यान ऋण पुनर्गठन पर है. भारत आधिकारिक लेनदार समिति का हिस्सा है जो आईएमएफ और बाकी लेनदारों के साथ कोऑर्डिनेटर करके श्रीलंका के पुनर्भुगतान कार्यक्रम को फिर से डिजाइन करती है. इसमें ऋण की अवधि बढ़ाना, ब्याज दर कम करना और अस्थायी पुनर्भुगतान राहत देना करना शामिल है.

ऋणों को अनुदान में बदला

भारत ने अपने कुछ पुराने लोन को अनुदान में बदलकर एक कदम और आगे बढ़ाया है. अक्टूबर 2024 में श्रीलंका के कर्ज का बोझ कम करने के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परियोजनाओं को ग्रांट में बदल दिया गया. इंटरनेशनल लैंडिंग में यह तरीका काफी कम देखने को मिलता है और यह सख्त फाइनेंशियल रिकवरी के बजाय इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता के लिए भारत की एक बड़ी पहल है.

ये भी पढ़ें:  पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
India Sri Lanka Loan India Aid To Sri Lanka Sri Lanka Debt India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

West Bengal: 'केंद्र की योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिल रहा'- Amit Shah | Breaking
Sambhal में Jama Masjid के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू, भारी पुलिस फोर्स तैनात | Breaking
Angel Chakma Case: चकमा हत्या कांड पर SSP का बड़ा बयान, नस्लीय भेदभाव नहीं...| Breaking | ABP News
Gold Rally 2025: आम भारतीय बना दुनिया का सबसे बड़ा Gold Holder | Paisa Live
Dhurandhar 2 में ‘Bade Sahab’ की mystery, Naveen Kaushik aka Donga Bhai ने किया reveal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
राजस्थान
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
रेहान वाड्रा की शादी तय होने के दावों के बीच बीजेपी नेता का बयान- अब मामा राहुल भी कर लें, तब ठीक से चलेंगे
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
टेलीविजन
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म, पॉपुलर एक्टर संग करेंगी रोमांस
टीवी के बाद अब ईशा मालवीय बड़े पर्दे पर मचाएंगी धूम, हाथ लगी ये पंजाबी फिल्म
क्रिकेट
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
वर्दी में हूं, तेरे मुंह में... मेरठ में जाम में फंसे शख्स को महिला दरोगा ने कहे अपशब्द; वीडियो वायरल
नौकरी
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget