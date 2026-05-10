IPL 2026 से बाहर लखनऊ, कप्तान ऋषभ पंत ने किसे ठहराया CSK से हार का जिम्मेदार?

लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है. रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 5 विकेट की हार के बाद LSG के लिए प्लेऑफ के सारे दरवाजे बंद हो गए. लीग स्टेज में लखनऊ के अभी तीन मुकाबले बचे हैं, लेकिन उन्हें जीतकर भी LSG प्लेऑफ में नहीं जा सकती. इस हार के बाद कप्तान ऋषभ पंत बहुत निराश दिखे और उन्होंने खराब फील्डिंग और बल्लेबाजों पर हार का ठीकरा फोड़ा है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी कररते हुए 203 रन बनाए थे, जोश इंग्लिस ने 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. किसे पता था कि उर्विल पटेल, इंग्लिस से भी ज्यादा तूफानी पारी खेलेंगे. उन्होंने 13 गेंद में फिफ्टी लगाकर इतिहास रच दिया था.

ऋषभ पंत निराश, किसे ठहराया जिम्मेदार?

मैच के बाद ऋषभ पंत ने कहा कि टी20 में फील्डिंग का स्तर बेहतर होना चाहिए. पंत ने माना कि उनकी टीम ने CSK के बल्लेबाजों के कई सारे कैच छोड़े. पटेल जब 62 रन पर थे, तब दिग्वेश राठी ने उनका कैच टपका दिया, लखनऊ के लिए अच्छी बात यह रही कि पटेल उसके कुछ ही देर बाद आउट हो गए थे. इसके अलावा राठी ने प्रशांत वीर का भी कैच छोड़ा था.

ऋषभ पंत ने कहा, "जाहिर है, कुछ क्षेत्रों में हम बेहतर कर सकते हैं, चेन्नई की टीम ने तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया. चेन्नई ने हमसे बेहतर ढंग से दबाव का सामना किया. जिस तरह की हमें शुरुआत मिली थी, हमें ज्यादा रन बनाने चाहिए थे. हम जानते थे कि 200 या 210 का टारगेट अच्छा होगा, लेकिन उन्हें पावरप्ले में बहुत धमाकेदार शुरुआत मिली थी.

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अब दूसरों का खेल बिगाड़ेगी लखनऊ?

लखनऊ सुपर जायंट्स के लीग स्टेज में अभी 3 मैच बाकी हैं, लेकिन लीग स्टेज के समापन से 2 सप्ताह पहले ही LSG का प्लेऑफ का भविष्य तय हो गया है. लखनऊ को अभी चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के साथ एक-एक मैच खेलना है.

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