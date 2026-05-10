Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ।

मुख्यमंत्री को ₹2.85 लाख मासिक सैलरी मिलेगी।

सरकारी आवास, Z+ सुरक्षा, विमान-हेलीकॉप्टर की सुविधा।

मुख्यमंत्री और परिवार के लिए चिकित्सा, कर्मचारी सहायता।

Vijay Oath Ceremony: एक्टर से राजनेता बने विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. उनके साथ उनकी पार्टी के नौ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. विजय राजनीति में आने से पहले भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन के लिए करीब ₹220 करोड़ फीस ली थी. आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी सैलरी कितनी होगी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सैलरी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक तय सरकारी सैलरी के साथ-साथ कई तरह के सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कुल मासिक सैलरी पैकेज लगभग ₹2.85 लाख है. इसमें पद से जुड़े भत्ते और फायदे भी शामिल हैं. इस रकम में से बेसिक सैलरी का हिस्सा लगभग ₹2.05 लाख प्रति माह माना जाता है.

मुख्यमंत्री की सालाना सैलरी

मौजूदा स्ट्रक्चर के आधार पर मुख्यमंत्री के तौर पर विजय की सालाना सैलरी लगभग ₹34 लाख होगी. सैलरी के साथ-साथ मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार की तरफ से कई और सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकार भी मिलेंगे.

चेन्नई में सरकारी आवास

मुख्यमंत्री के तौर पर विजय को चेन्नई में एक पूरी तरह से सुसज्जित सरकारी बंगला दिया जाएगा. इस आवास का रखरखाव राज्य सरकार करती है और इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज के लिए जरूरी प्रशासनिक ढांचा, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के रहने की जगह शामिल होती है.

Z+ श्रेणी की सुरक्षा

इस पद से जुड़े सबसे जरूरी विशेषाधिकारों में से एक है उच्च स्तरीय सुरक्षा. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती है. इसमें हथियारबंद सुरक्षाकर्मी, आधुनिक निगरानी व्यवस्था, एस्कॉर्ट गाड़ियां और जरूरत पड़ने पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती है. सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और खुफिया इकाइयों की होती है.

विमान और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा

सरकारी दौरों और प्रशासनिक कामों के लिए मुख्यमंत्री को सरकार की तरफ से यात्रा की सुविधा दी जाती है. इसमें जरूरत पड़ने पर राज्य के अंदर और बाहर आधिकारिक आवागमन के लिए खास विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है. सरकारी कामों से जुड़े यात्रा खर्च सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं.

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मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लिए चिकित्सा लाभ

मुख्यमंत्री और उनके परिवार के करीबी सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा दी जाती है. इसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य बीमा सहायता और आपातकालीन स्थितियों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच शामिल है.

विशेष सरकारी कर्मचारी और सहायक टीम

मुख्यमंत्री कार्यालय एक बड़े प्रशासनिक और सहायक ढांचे के साथ काम करता है. विजय को एक निजी सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, ड्राइवर, रसोईए, सुरक्षाकर्मी और कार्यालय सहायक की सुविधा मिलेगी. इनके वेतन और कामकाज के खर्च राज्य सरकार उठाती है.

मुफ्त संचार सुविधा

कार्यालय के साथ-साथ सरकारी संचार ढांचा भी मिलता है. इसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित टेलीफोन सेवा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और घर और कार्यालय दोनों जगह कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम शामिल है.

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