हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVijay Oath Ceremony: मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई है थलपति विजय की सैलरी, जानें तमिलनाडु के सीएम को क्या-क्या मिलता है?

Vijay Oath Ceremony: मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई है थलपति विजय की सैलरी, जानें तमिलनाडु के सीएम को क्या-क्या मिलता है?

Vijay Oath Ceremony: थलपति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. आइए जानते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 May 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ।
  • मुख्यमंत्री को ₹2.85 लाख मासिक सैलरी मिलेगी।
  • सरकारी आवास, Z+ सुरक्षा, विमान-हेलीकॉप्टर की सुविधा।
  • मुख्यमंत्री और परिवार के लिए चिकित्सा, कर्मचारी सहायता।

Vijay Oath Ceremony: एक्टर से राजनेता बने विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. उनके साथ उनकी पार्टी के नौ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. विजय राजनीति में आने से पहले भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन  के लिए करीब ₹220 करोड़ फीस ली थी. आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी सैलरी कितनी होगी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सैलरी 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक तय सरकारी सैलरी के साथ-साथ कई तरह के सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कुल मासिक सैलरी पैकेज लगभग ₹2.85 लाख है. इसमें पद से जुड़े भत्ते और फायदे भी शामिल हैं. इस रकम में से बेसिक सैलरी का हिस्सा लगभग ₹2.05 लाख प्रति माह माना जाता है.

मुख्यमंत्री की सालाना सैलरी 

मौजूदा स्ट्रक्चर के आधार पर मुख्यमंत्री के तौर पर विजय की सालाना सैलरी लगभग ₹34 लाख होगी. सैलरी के साथ-साथ मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार की तरफ से कई और सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकार भी मिलेंगे.

चेन्नई में सरकारी आवास 

मुख्यमंत्री के तौर पर विजय को चेन्नई में एक पूरी तरह से सुसज्जित सरकारी बंगला दिया जाएगा. इस आवास का रखरखाव राज्य सरकार करती है और इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज के लिए जरूरी प्रशासनिक ढांचा, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के रहने की जगह शामिल होती है. 

Z+ श्रेणी की सुरक्षा 

इस पद से जुड़े सबसे जरूरी विशेषाधिकारों में से एक है उच्च स्तरीय सुरक्षा.  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती है. इसमें हथियारबंद सुरक्षाकर्मी, आधुनिक निगरानी व्यवस्था, एस्कॉर्ट गाड़ियां और जरूरत पड़ने पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती है. सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और खुफिया इकाइयों की होती है.

विमान और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा 

सरकारी दौरों और प्रशासनिक कामों के लिए मुख्यमंत्री को सरकार की तरफ से यात्रा की सुविधा दी जाती है. इसमें जरूरत पड़ने पर राज्य के अंदर और बाहर आधिकारिक आवागमन के लिए खास विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है. सरकारी कामों से जुड़े यात्रा खर्च सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं. 

ये भी पढ़ें: फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ

मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लिए चिकित्सा लाभ 

मुख्यमंत्री और उनके परिवार के करीबी सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा दी जाती है. इसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य बीमा सहायता और आपातकालीन स्थितियों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच शामिल है.

विशेष सरकारी कर्मचारी और सहायक टीम 

मुख्यमंत्री कार्यालय एक बड़े प्रशासनिक और सहायक ढांचे के साथ काम करता है. विजय को एक निजी सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, ड्राइवर, रसोईए, सुरक्षाकर्मी और कार्यालय सहायक की सुविधा मिलेगी. इनके वेतन और कामकाज के खर्च राज्य सरकार उठाती है.

मुफ्त संचार सुविधा 

कार्यालय के साथ-साथ सरकारी संचार ढांचा भी मिलता है. इसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित टेलीफोन सेवा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और घर और कार्यालय दोनों जगह कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम शामिल है.

ये भी पढ़ें: सेना के अफसरों को किस भाषा में करनी होती है बात, जानें एशियाई देशों के लिए क्या हैं नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 10 May 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Vijay Oath Ceremony Tamil Nadu CM Salary Thalapathy Vijay Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Tamil Nadu Thalapathy Vijay CM Oath: थलपति विजय बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जानें क्या होता है थलपति का मतलब?
थलपति विजय बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जानें क्या होता है थलपति का मतलब?
जनरल नॉलेज
Vijay Oath Ceremony: फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ
फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ
जनरल नॉलेज
Tamil Nadu Thalapathy Vijay CM Oath: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय, जानें उनके परिवार में कौन-कौन?
जनरल नॉलेज
India Air Defense: कितना एडवांस है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, कौन-कौन सी मिसाइलें कर सकता है इंटरसेप्ट?
कितना एडवांस है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, कौन-कौन सी मिसाइलें कर सकता है इंटरसेप्ट?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
'कांग्रेस ने DMK को धोखा दिया', तमिलनाडु में विजय की TVK को समर्थन करने पर PM मोदी का बड़ा अटैक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
आईपीएल 2026
IPL Orange & Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
शिक्षा
Himachal Pradesh 10th Board Result: हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
हिमाचल प्रदेश 10वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक
जनरल नॉलेज
Vijay Oath Ceremony: फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ
फिल्मों के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं थलपति विजय, जानें उनकी नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: वाह क्या क्रिएटिविटी है... दफ्ती से बच्चों ने बनाया पैड और हेलमेट, वीडियो देख खुश हो जाएंगे क्रिकेट लवर्स
वाह क्या क्रिएटिविटी है... दफ्ती से बच्चों ने बनाया पैड और हेलमेट, वीडियो देख खुश हो जाएंगे क्रिकेट लवर्स
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget