जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर कर रख दिया है. वायरल वीडियो में कुछ लोग एक बेजुबान आवारा कुत्ते को बेरहमी से मारते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो इतना दर्दनाक है कि जिसने भी इसे देखा उसका दिल दहल गया. बताया जा रहा है कि यह घटना मध्य कश्मीर के मागम बीरवाह इलाके की है जहां कुछ लोगों ने मिलकर कुत्ते पर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया. लगातार हमले झेलने के बाद कुत्ते की मौत हो गई. अब इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पत्थरों और डंडों से किया गया हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग एक आवारा कुत्ते को घेरकर उस पर भारी पत्थरों और लकड़ी के डंडों से हमला करते दिखाई देते हैं. वीडियो में कुत्ता खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन भीड़ उसे लगातार मारती रहती है. आखिरकार गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो जाती है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक इलाके में कुत्ते पर कुछ राहगीरों को काटने का आरोप लगाया गया था. हालांकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी स्थिति में जानवर को इस तरह मारना गैरकानूनी और अमानवीय है.

Kya inhona sahi kiya Sad This incident happened in Magam Kashmir. A dog tried to bite someone but what was done to the helpless animal afterwards was that really right pic.twitter.com/qRUoSrB6KV — umer rashid (@Cyclistumar) May 8, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने इस घटना को “निर्दयी” और “अमानवीय” बताया. पशु प्रेमियों और एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि अगर कोई आवारा जानवर आक्रामक हो भी जाए तो उसके लिए नगर निगम, पशु नियंत्रण विभाग या पशु चिकित्सकों की मदद लेनी चाहिए थी, ना कि भीड़ बनाकर उसे मार देना चाहिए था. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जानवरों के साथ बढ़ती क्रूरता को लेकर भी बहस छिड़ गई है.

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पुलिस ने दर्ज की FIR

सोशल मीडिया पर बढ़ते गुस्से के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मागम थाने में Prevention of Cruelty to Animals Act के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR नंबर 57/26 दर्ज की है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने लोगों से अफवाहें और भड़काऊ दावे फैलाने से बचने की अपील भी की है. साथ ही आश्वासन दिया गया है कि मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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