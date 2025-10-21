हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजActive Volcano: यह है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जानें देश के किस हिस्से में है स्थित

Active Volcano: यह है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जानें देश के किस हिस्से में है स्थित

Active Volcano: भारत में एक ऐसा ज्वालामुखी है जो आज भी सक्रिय है. वक्त के साथ साथ इसमें हल्के-फुल्के विस्फोट होते रहते हैं. आइए जानते हैं कहां है यह ज्वालामुखी और इसके बारे में पूरी जानकारी

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Active Volcano: भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. यहां आपको राजसी पहाड़ से लेकर शांत समुद्र तट तक सब कुछ देखने को मिलेगा. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंडमान सागर की एक ऐसी जगह के बारे में जो काफी अलग है. हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हिस्से बैरन द्वीप में स्थित दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की. आइए जानते हैं इस ज्वालामुखी के बारे में.

कहां पर है यह ज्वालामुखी 

बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह द्वीप भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर बसा है. लगभग तीन वर्ग किलोमीटर में फैला बैरन द्वीप ज्यादातर ज्वालामुखी शंकुओं और राख से ढका हुआ है. दूर से देखे तो यहां पर हरियाली कम दिखाई देती है. 

ज्वालामुखी गतिविधि का इतिहास 

इस ज्वालामुखी में पहली बार 1787 में विस्फोट हुआ था. तब से इस ज्वालामुखी में रुक रुक कर सक्रियता देखने को मिली है. इसमें 1991, 2005, 2017 और 2022 में मामूली विस्फोट दर्ज किए गए हैं. हालांकि ज्यादातर विस्फोट हल्के ही होते हैं लेकिन उन्होंने द्वीप के भूभाग को आकार दिया है.

वन्य जीव और अस्तित्व 

कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी यहां पर जीवन कायम है. ज्वालामुखी के ढलानों पर बकरियां, चूहें और कबूतरों की कुछ प्रजातियां पाई गई हैं. ऐसा कहा जाता है कि बकरियां बंगाल की खाड़ी में एक जहाज के मलबे के जरिए पहुंची और द्वीप पर मीठे पानी के झरनों की बदौलत जीवित रही हैं. 

भारत में ज्वालामुखी 

हालांकि बैरन द्वीप सक्रिय बना हुआ है लेकिन इसके अलावा भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है. कुछ जगहों में निष्क्रिय या विलुप्त ज्वालामुखी हैं. लेकिन उनमें से किसी में भी बैरन द्वीप जैसी गतिविधि देखने को नहीं मिलती. यह द्वीप पूरी तरह से निर्जन है लेकिन इसके बावजूद भी अंडमान और निकोबार प्रशासन इस द्वीप पर कड़ी निगरानी रखता है. यह जगह सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं है बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी एक काफी जरूरी जगह है. टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित यह द्वीप ज्वालामुखी निर्माण, टेक्निक गतिविधि और द्वीप विकास के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देता है, जो बहुमूल्य होती हैं. हर विस्फोट वैज्ञानिकों को इस जगह में सक्रिय ज्वालामुखियों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए डेटा प्रदान करता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 21 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Andaman Islands Active Volcano Barren Island
Embed widget