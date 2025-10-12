हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSolar Life: एक दिन के लिए पूरी तरह बुझ जाए सूरज तो क्या होगा, क्या धरती पर आ जाएगी प्रलय?

Solar Life: एक दिन के लिए पूरी तरह बुझ जाए सूरज तो क्या होगा, क्या धरती पर आ जाएगी प्रलय?

Solar Life: अगर 1 दिन के लिए सूरज बुझ जाए तो इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर कैसा पड़ेगा? आइए जानतें हैं इससवाल का जवाब और साथ ही यह भी की सौरमंडल की स्थिति उस समय कैसी होगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 12 Oct 2025 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

Solar Life: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज अचानक से एक दिन के लिए बुझ जाए तो क्या होगा? दरअसल सूर्य सिर्फ आग का एक चमकता हुआ गोला नहीं है बल्कि यह हमारे सौरमंडल के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है. सभी ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा हमें इसी सूरज से मिलती है. आज हम जानेंगे कि अगर 1 दिन के लिए सूरज बुझ जाए तो उसका परिणाम धरती पर कैसा होगा. 

सूर्य सौरमंडल की जीवन रेखा 

सूरज सिर्फ एक तारा नहीं है बल्कि यह गुरुत्वाकर्षण का वह आधार है जो पूरे सौरमंडल को एक साथ जोड़े रखता है. पिछले 4.6 अब वर्षों से यह हाइड्रोजन को हीलियम में जला रहा है. इससे वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे पृथ्वी को रोशन करती है और गर्म भी करती है. इसके गुरुत्वाकर्षण के बिना हर ग्रह छोटे बुध से लेकर विशाल बृहस्पति तक अंतरिक्ष के ठंडे अंधेरे में खो जाएंगे. वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि सूर्य के पास अपने अंत तक पहुंचने से पहले अभी भी लगभग 5 अब वर्षों का ईंधन बचा हुआ है. 

क्या होगा अगर सूरज की आग बुझ जाए 

अगर सूरज की आग अचानक बुझ जाए तो इसके परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक होंगे. लेकिन ऐसा एकदम से नहीं होगा बल्कि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू होगी. सबसे पहले सूर्य अपना हाइड्रोजन ईंधन समाप्त करेगा और एक लाल खतरे के रूप में बनता चला जाएगा. इस प्रक्रिया के दौरान यह इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध और शुक्र पूरी तरह से इसमें समा जाएंगे और शायद पृथ्वी भी पीछे ना रहे. अगर पृथ्वी किसी तरह से इस विस्तार से बच भी गई तो भी यह एक बर्फीली बंजर भूमि बन जाएगी. 

एक जमा हुआ सौर कब्रिस्तान 

जैसे ही सूर्य बुझने लगेगा यह एक सफेद धुंधले अवशेष में बदल जाएगा. कभी जीवंत रहा सौरमंडल एक ठंडा और खामोश कब्रिस्तान बन जाएगा. बृहस्पति और शनि इसकी परिक्रमा करते रहेंगे लेकिन जीवन बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा. 

क्या होगा ब्रह्मांड में 

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे सौरमंडल के अंत की शुरुआत होगी. हालांकि ब्रह्मांड में अंत कभी पूरी तरह से अंतिम नहीं होता. अरबों सालों में सौरमंडल गुजरते तारों से बिखर सकता है या फिर इसके अवशेष किसी दूसरे ब्रह्मांडीय घटना जैसे सुपरनोवा द्वारा नष्ट हो सकते हैं. 

मानवता का भाग्य 

जब तक सूरज अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब तक मानवता बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी होगी या फिर शायद ब्रह्मांड में कहीं और फल फूल रही होगी. यह एक इतिहास में बदल जाएगा और यह बात हमेशा अस्तित्व में रहेगी कि सूरज ने ना केवल हमारे आकाश को रोशन किया बल्कि हमें भी अस्तित्व दिया.

ये भी पढ़ें: गर्भ में बच्चे कब शुरू कर देते हैं सुनना, जानें हर महीने कैसे होते हैं उसमें बदलाव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 12 Oct 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
Sun Solar System Earth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Pakistan Afghanistan War News Update : पाक पर अफगानिस्तान ने कर दिया चौंकाने वाला दावा । Shehbaz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, इस मुस्लिम नेता को भी मैदान में उतारा
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र
हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
हेल्थ
Harmful kitchen Habits: किचन से तुरंत निकालकर फेंक दीजिए ये चीजें, बढ़ रहा कैंसर का खतरा
किचन से तुरंत निकालकर फेंक दीजिए ये चीजें, बढ़ रहा कैंसर का खतरा
विश्व
'हम लड़ने से नहीं डरते...', ट्रंप ने चाइनीज सामान पर लगाया 100% टैरिफ तो आया चीन का पहला रिएक्शन
'हम लड़ने से नहीं डरते...', ट्रंप ने चाइनीज सामान पर लगाया 100% टैरिफ तो आया चीन का पहला रिएक्शन
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget