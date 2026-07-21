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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसंसद की कार्यवाही स्थगित होने पर सरकार का कितना नुकसान, जानिए हर मिनट कितना पड़ता है भार?

संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर सरकार का कितना नुकसान, जानिए हर मिनट कितना पड़ता है भार?

आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन हंगामे की वजह से कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. संसद में हंगामे से कार्यवाही स्थगित होने पर देश के खजाने पर करोड़ों रुपये का भार पड़ता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Jul 2026 06:57 PM (IST)
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संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत के साथ ही दोनों सदनों में जबर्दस्त शोर-शराबा देखने के मिला. विपक्ष के विधायकों और सांसदों की लगातार नारेबाजी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए टालनी पड़ गई. दोपहर 2 बजे बैठक दोबारा शुरू हुई, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था. इसके बाद दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने कार्यवाही को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. संसद के इस तरह से बार-बार ठप होने पर न सिर्फ जरूरी काम रुकते हैं, बल्कि देश की तिजोरी और करदाताओं की जेब पर भी बहुत वित्तीय बोझ पड़ता है.

संसद चलने का प्रति मिनट का खर्चा और नुकसान

संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर सेकेंड सरकारी खजाने से पैसा पानी की तरह से बहता है. सरकारी आंकड़ों और आधिकारिक अनुमानों की मानें तो संसद चलाने की प्रति मिनट लागत लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास बैठती है. इस हिसाब से अगर सदन सिर्फ एक घंटे के लिए भी हंगामे की वजह से बाधित होता है, तो देश को करीब 1.5 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है. साल 2014 से 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो बार-बार के स्थगन और शोर-शराबे की वजह से सार्वजनिक धन के लगभग 3,300 करोड़ रुपये पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं.

विधायी कामकाज ठप

सदन में कामकाज न होने की वजह से सिर्फ देश को आर्थिक नुकसान नहीं होता है, बल्कि देश के विकास से जुड़े विधायी कार्य भी अधर में लटक जाते हैं. जब संसद की कार्यवाही स्थगित होती है तो जनता के हित में पेश किए जाने वाले विधेयक पर बहस और चर्चा रुक जाती है. कानून बनाने की प्रक्रिया में देरी होने की वजह से सरकार की नई योजनाएं, नीतियां और नीतिगत फैसले समय पर लागू नहीं हो पाते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि पूरे देश के प्रशासनिक और विकास के काम रुक जाते हैं.

प्रश्नकाल और शून्यकाल में जनमुद्दों की बलि

संसद का सत्र सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे बड़ा मंच होता है. जब हंगामा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान होता है. इन सत्रों में जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं, बुनियादी जरूरतों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं. कार्रवाही ठप होने से जनता के सवालों पर जवाब मांगने का यह कीमती मौका हाथ से निकल जाता है और लोकतंत्र की यह अहम प्रक्रिया पूरी तरह से बेअसर होकर रह जाती है.

यह भी पढ़ें: Cjp Protest Lathi Charge: पुलिस की इस लाठी से क्यों थर-थर कांपते हैं अपराधी, CJP के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बीच जानें जवाब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Parliament Disruption Monsoon Session 2026
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