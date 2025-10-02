हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia vs China Missiles: मिसाइल के मामले में चीन के सामने कहां टिकता है भारत? देखें दोनों देशों की खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट

India VS China Missiles: भारत और चीन अपनी मिसाइल ताकत के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं. आइए जानते हैं दोनों देशों के पास कौन-कौन सी मिसाइलें हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Oct 2025 03:35 PM (IST)
India VS China Missiles: चीन काफी लंबे समय से अपनी मिसाइल ताकत के साथ एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है. इसी के साथ भारत भी अपनी स्वदेशी मिसाइल तकनीक में लगातार प्रगति कर रहा है. आज हम बात करने जा रहे हैं इन दो एशियाई दिग्गजों की मिसाइल क्षमताओं के बारे में. तो आइए जानते हैं.

भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमता

भारत ने मिसाइल तकनीक में काफी ज्यादा प्रगति की है. भारत का गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता पर जोर उसके मिसाइल सिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है. जैसे रूस के साथ मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए जानी जाती है. यह जमीन, हवा और समुद्र से लांच की जा सकती है.

इसी के साथ 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक अग्नि 5 जैसी मिसाइलों का परीक्षण भारत की बढ़ती ताकत का संकेत देता है. अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल सटीकता और ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है. इसके अलावा पृथ्वी और इसके नौसैनिक वेरिएंट, धनुष जैसी कम दूरी की मिसाइलें भारत की मिसाइल ताकत का एक शानदार नमूना हैं. भारत का पूरा ध्यान स्वदेशी तकनीक पर है ताकि मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहे. 

चीन की मिसाइल ताकत 

चीन की मिसाइलें तकनीकी तौर पर काफी ज्यादा एडवांस्ड है. डोंगफेन्ग सीरीज चीन की रणनीतिक मिसाइल क्षमता का एक मुख्य हिस्सा है. डोंगफेन्ग 41 चीन की सबसे शक्तिशाली आईसीबीएम है. यह 12000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर कई अलग-अलग लक्ष्य वाले परमाणु हथियार ले जा सकती है. डीएफ 5 सी की रेंज 20 हजार किलोमीटर तक है. इसी के साथ गुआम किलर के नाम से मशहूर डीएफ 26 को एंटी शिप ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. इसके अलावा डीएफ 15 सी भूमिगत लक्ष्यों के लिए एक बंकर बस्टर मिसाइल है. वाईजे 12 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल समुद्री हमले के लिए चीन की ताकत को दर्शाती है. 

दोनों देशों की ताकत 

चीन मिसाइल के भंडार संख्या में काफी ज्यादा आगे है. वहीं अगर भारत की बात करें तो यह देश स्वदेशी तकनीक को विकसित करने में ज्यादा ध्यान दे रहा है. ब्रह्मोस जैसी मिसाइल सटीकता के मामले में चीनी सिस्टम से बेहतर मानी जा सकती हैं. इसी के साथ अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल भी भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं. हालांकि चीन भी तकनीक की क्षेत्र में भारत से काफी ज्यादा आगे है और मिसाइलों के मामले में दोनों देश एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 02 Oct 2025 03:35 PM (IST)
BrahMos  China Missiles India Missiles
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
