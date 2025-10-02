India VS China Missiles: चीन काफी लंबे समय से अपनी मिसाइल ताकत के साथ एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है. इसी के साथ भारत भी अपनी स्वदेशी मिसाइल तकनीक में लगातार प्रगति कर रहा है. आज हम बात करने जा रहे हैं इन दो एशियाई दिग्गजों की मिसाइल क्षमताओं के बारे में. तो आइए जानते हैं.

भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमता

भारत ने मिसाइल तकनीक में काफी ज्यादा प्रगति की है. भारत का गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता पर जोर उसके मिसाइल सिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है. जैसे रूस के साथ मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए जानी जाती है. यह जमीन, हवा और समुद्र से लांच की जा सकती है.

इसी के साथ 5000 से 8000 किलोमीटर की रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक अग्नि 5 जैसी मिसाइलों का परीक्षण भारत की बढ़ती ताकत का संकेत देता है. अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल सटीकता और ऑपरेशनल फ्लैक्सिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है. इसके अलावा पृथ्वी और इसके नौसैनिक वेरिएंट, धनुष जैसी कम दूरी की मिसाइलें भारत की मिसाइल ताकत का एक शानदार नमूना हैं. भारत का पूरा ध्यान स्वदेशी तकनीक पर है ताकि मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहे.

चीन की मिसाइल ताकत

चीन की मिसाइलें तकनीकी तौर पर काफी ज्यादा एडवांस्ड है. डोंगफेन्ग सीरीज चीन की रणनीतिक मिसाइल क्षमता का एक मुख्य हिस्सा है. डोंगफेन्ग 41 चीन की सबसे शक्तिशाली आईसीबीएम है. यह 12000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर कई अलग-अलग लक्ष्य वाले परमाणु हथियार ले जा सकती है. डीएफ 5 सी की रेंज 20 हजार किलोमीटर तक है. इसी के साथ गुआम किलर के नाम से मशहूर डीएफ 26 को एंटी शिप ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. इसके अलावा डीएफ 15 सी भूमिगत लक्ष्यों के लिए एक बंकर बस्टर मिसाइल है. वाईजे 12 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल समुद्री हमले के लिए चीन की ताकत को दर्शाती है.

दोनों देशों की ताकत

चीन मिसाइल के भंडार संख्या में काफी ज्यादा आगे है. वहीं अगर भारत की बात करें तो यह देश स्वदेशी तकनीक को विकसित करने में ज्यादा ध्यान दे रहा है. ब्रह्मोस जैसी मिसाइल सटीकता के मामले में चीनी सिस्टम से बेहतर मानी जा सकती हैं. इसी के साथ अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल भी भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं. हालांकि चीन भी तकनीक की क्षेत्र में भारत से काफी ज्यादा आगे है और मिसाइलों के मामले में दोनों देश एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं.

