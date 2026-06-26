फिलिस्तीन को 25 लाख डॉलर की सहायता देगा भारत, 99 प्रतिशत है मुस्लिम आबादी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत ने UNRWA को फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु $2.5 मिलियन दिए।

यह $5 मिलियन वार्षिक मानवीय सहायता की पहली किस्त है।

भारत ने दो-देश समाधान का समर्थन किया, गाजा पर चिंता।

India Aid: भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. यह राशि मानवीय सहायता के लिए भारत की 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सालाना कमिटमेंट की पहली किस्त है. सहायता की घोषणा के साथ ही भारत ने दो देश समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराया है और साथ ही गाजा में मानवीय स्थिति पर चिंता जताई है.

भारत ने सालाना सहायता की पहली किस्त जारी की

भारत सरकार फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए हर साल यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देती है. 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह हालिया भुगतान उसी सालाना कमिटमेंट की पहली किस्त है. इस आर्थिक सहायता का मकसद मुश्किल मानवीय हालात में रह रहे फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण जैसी जरूरी सेवाओं में मदद करना है.

भारत ने दो देश समाधान के लिए समर्थन दोहराया

भारत ने एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यावहारिक फिलिस्तीनी देश के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दोहराया है. भारत ने गाजा में मानवीय संकट पर भी गहरी चिंता जताई है और राहत कार्यों को आसान बनाने और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए युद्ध विराम की जरूरत पर जोर दिया है.

यह भी पढ़ेंः राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने से पहले क्या करते थे चंपत राय, कैसे मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी?

मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा

गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक समेत सभी फिलिस्तीन इलाकों में मुस्लिम आबादी का हिस्सा काफी बड़ा है. अलग-अलग जनसांख्यिकीय अनुमान यह बताते हैं कि कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 99% है.

ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय

फिलिस्तीन में एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से जरूरी ईसाई समुदाय भी रहता है. ईसाई समुदाय कुल आबादी का सिर्फ लगभग एक प्रतिशत है. ज्यादातर फिलिस्तीनी ईसाई बेथलहम, रामल्लाह और यरुशलम शहरों में रहते हैं. यह मुख्य रूप से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हैं.

इसी के साथ फिलिस्तीन की आबादी काफी ज्यादा युवा है. इसकी औसत उम्र लगभग 20.3 साल है. यह इसे दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक बनाती है. फिलिस्तीन काफी हद तक शहरीकृत है. यहां लगभग 85% निवासी शहरों और शरणार्थी कैंप में रहते हैं.

यह भी पढ़ेंः एक कमर्शियल सिलेंडर पर कितना कमाती है सरकार, एजेंसी वाले को कितना मिलता है कमीशन?