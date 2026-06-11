इस जीव को कहा जाता है अमर, अगर खुद से ना मारो तो कभी नहीं आती मौत- हैरान करने वाला है नाम

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत को ही मात दी जा सके तो क्या होगा? विज्ञान की किताबों में मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना गया है, लेकिन समंदर की गहराइयों में एक ऐसा जीव छिपा है जो इस अटल सत्य को हर दिन चुनौती देता है. यह जीव बुढ़ापे का मोहताज नहीं, बल्कि अपनी उम्र को खुद पीछे मोड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है. आइए जानते हैं प्रकृति के उस रहस्यमयी अमर जीव के बारे में.

कौन है वो अमर जीव?

ट्यूरिटोप्सिस दोर्नी जिसे सामान्यतः इम्मोर्टल जेलीफिश (अमर जेलीफिश) कहा जाता है, आकार में बहुत छोटी होती है. मात्र 4.5 मिलीमीटर की यह जेलीफिश भूमध्य सागर के खारे पानी में पाई जाती है. इसके साथ है ये देखने में किसी साधारण ट्रांस्पेरेंट छतरी जैसी लगती है, लेकिन इसके भीतर छिपा जैविक रहस्य विज्ञान जगत के लिए एक चमत्कार से कम नहीं है.

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बुढ़ापे को पीछे मोड़ने की अद्भुत कला.

प्रकृति के अन्य जीवों के उलट, यह जेलीफिश ट्रांसडिफरेंटिएशन नामक एक दुर्लभ जैविक प्रक्रिया का पालन करती है. वहीं, जब यह जेलीफिश शारीरिक तनाव, बीमारी या बुढ़ापे का सामना करती है, तो यह मरती नहीं है. इसके बजाए, इसकी सेल्स अपनी पहचान बदल लेती हैं और अपने प्रारंभिक पॉलिप चरण में वापस लौट जाती हैं. आसान भाषा में बताएं तो, यह एक बुजुर्ग व्यक्ति के वापस बच्चा बन जाने जैसा है. यह चक्र अनंत काल तक चलता रह सकता है, जिससे इसे जैविक रूप से अमर माना जाता है.

विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली

इस जेलीफिश का जीवन चक्र वैज्ञानिकों के लिए शोध का एक प्रमुख विषय है. कैंसर अनुसंधान और सेलुलर पुनर्जीवन पर काम कर रहे शोधकर्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस जेलीफिश के आनुवंशिक कोड का उपयोग मानव आयु बढ़ाने या असाध्य रोगों के इलाज में किया जा सकता है. हालांकि, मानव शरीर और जेलीफिश की जटिल संरचना में जमीन-आसमान का अंतर है, लेकिन इस जीव का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि जैविक घड़ी को पीछे धकेलना असंभव बात नहीं है.

अमरता का कड़वा सच

इतनी अद्भुत क्षमता होने के बावजूद, ये जीव हर समय जीवित नहीं रहते. शिकारियों का भोजन बनना या समुद्र के प्रदूषण के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है. लेकिन इनकी अमरता केवल प्राकृतिक बुढ़ापे से मुक्ति है, बाहर के खतरों से नहीं.

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