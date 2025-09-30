कुवैत में 500000 कमाकर लौटे भारत तो हो जाएंगे कितने, जानिए कितना है दोनों की करेंसी में अंतर?

हर साल हजारों भारतीय विदेश में नौकरी करने का सपना लेकर देश से बाहर जाते हैं. ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि विदेश की सैलरी ज्यादा होती है, लाइफस्टाइल अच्छी होता है और फ्यूचर सिक्योर होता है. खासकर कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देशों में लाखों भारतीय पहले से काम कर रहे हैं और हर साल हजारों लोग बेहतर कमाई की उम्मीद लेकर यहां जाते हैं. इन देशों में सबसे खास नाम कुवैत का है, जिसकी करेंसी कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे महंगी करेंसी माना जाता है.

कुवैत की एक यूनिट की कीमत भारतीय रुपये में 290 से ज्यादा होती है. ऐसे में अगर कोई वहां 500000 कुवैती दिनार कमा ले तो भारत में उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी. चलिए जानते हैं इसके बारे में...

कुवैत में 500000 भारत में कितने?

करेंसी की वैल्यू हर देश में अलग होती है, जिसमें कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक माना जाता है. आज की वैल्यू के अनुसार 1 कुवैती दिनार की कीमत लगभग 290.75 भारतीय रुपये होती है. अब अगर कोई व्यक्ति कुवैत में 500000 KWD कमा लेता है तो उसे भारतीय रुपये में बदलने पर 14,53,21,452 रुपये होते हैं. यानी अगर कुवैत में कोई 500000 कमाकर भारत लौटे तो 14 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाएंगे.

दोनों की करेंसी में अंतर कितना है

कुवैत और भारत दोनों की करेंसी में काफी ज्यादा अंतर है. कुवैत एक तेल निर्यातक देश है और इसका तेल भंडार बहुत बड़ा है. इसके अलावा यह एक टैक्स फ्री देश है यानी आम लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं है. वहीं यहां महंगाई बहुत कम है और सरकार की नीतियां स्थिर हैं. इन्हीं कारणों से कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत बन चुकी है. हालांकि हर दिन करेंसी रेट बदलता रहता है, कभी-कभी एक ही दिन में कई बार बदलाव हो सकता है. पिछले कुछ महीनों में कुवैती दिनार और भारतीय रुपये में कई बार फर्क देखने को मिला है.

