हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकुवैत में 500000 कमाकर लौटे भारत तो हो जाएंगे कितने, जानिए कितना है दोनों की करेंसी में अंतर?

कुवैत में 500000 कमाकर लौटे भारत तो हो जाएंगे कितने, जानिए कितना है दोनों की करेंसी में अंतर?

कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देशों में लाखों भारतीय पहले से काम कर रहे हैं और हर साल हजारों लोग बेहतर कमाई की उम्मीद लेकर यहां जाते हैं. इन देशों में सबसे खास नाम कुवैत का है,

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 30 Sep 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

हर साल हजारों भारतीय विदेश में नौकरी करने का सपना लेकर देश से बाहर जाते हैं. ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि विदेश की सैलरी ज्यादा होती है, लाइफस्टाइल अच्छी होता है और फ्यूचर सिक्योर होता है. खासकर कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देशों में लाखों भारतीय पहले से काम कर रहे हैं और हर साल हजारों लोग बेहतर कमाई की उम्मीद लेकर यहां जाते हैं. इन देशों में सबसे खास नाम कुवैत का है, जिसकी करेंसी कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे महंगी करेंसी माना जाता है.

कुवैत की एक यूनिट की कीमत भारतीय रुपये में 290 से ज्यादा होती है. ऐसे में अगर कोई वहां 500000 कुवैती दिनार कमा ले तो भारत में उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी. चलिए जानते हैं इसके बारे में...

कुवैत में 500000 भारत में कितने? 

करेंसी की वैल्यू हर देश में अलग होती है, जिसमें कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक माना जाता है. आज की वैल्यू के अनुसार 1 कुवैती दिनार की कीमत लगभग 290.75 भारतीय रुपये होती है. अब अगर कोई व्यक्ति कुवैत में 500000 KWD कमा लेता है तो उसे भारतीय रुपये में बदलने पर 14,53,21,452 रुपये होते हैं. यानी अगर कुवैत में कोई 500000 कमाकर भारत लौटे तो 14 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाएंगे. 

दोनों की करेंसी में अंतर कितना है

कुवैत और भारत दोनों की करेंसी में काफी ज्यादा अंतर है. कुवैत एक तेल निर्यातक देश है और इसका तेल भंडार बहुत बड़ा है. इसके अलावा यह एक टैक्स फ्री देश है यानी आम लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं है. वहीं यहां महंगाई बहुत कम है और सरकार की नीतियां स्थिर हैं. इन्हीं कारणों से कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत बन चुकी है. हालांकि हर दिन करेंसी रेट बदलता रहता है, कभी-कभी एक ही दिन में कई बार बदलाव हो सकता है. पिछले कुछ महीनों में कुवैती दिनार और भारतीय रुपये में कई बार फर्क देखने को मिला है. 

यह भी पढ़ें NCRB Report: महिलाओं के खिलाफ यहां होते हैं सबसे ज्यादा अपराध, ओवरऑल क्राइम में यह राज्य है टॉप पर; देखें आंकड़े

Published at : 30 Sep 2025 04:18 PM (IST)
Tags :
Kuwait Kuwaiti Dinar INDIA Kuwait Salary Kuwaiti Dinar Rate Kuwait Currency Value Kuwait Currency Dinar To Rupee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
बॉलीवुड
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
Advertisement

वीडियोज

Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
रजत बेदी ने द बैड्स आफ बालीवुड में पिता-पुत्र के दिल को छू लेने वाले सीन की प्रशंसा की - प्योर इमोशन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने पहली बार जारी किया वीडियो मैसेज
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
बॉलीवुड
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
इंडिया
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
'हमें अमेरिका ने रोका...', मुंबई हमले पर चिदंबरम का बड़ा खुलासा, ऐसा होता तो 17 साल पहले ही सबक सीख लेता पाकिस्तान
लाइफस्टाइल
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
यूटिलिटी
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
Embed widget