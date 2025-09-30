हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNCRB Report: महिलाओं के खिलाफ यहां होते हैं सबसे ज्यादा अपराध, ओवरऑल क्राइम में यह राज्य है टॉप पर; देखें आंकड़े

NCRB Report: महिलाओं के खिलाफ यहां होते हैं सबसे ज्यादा अपराध, ओवरऑल क्राइम में यह राज्य है टॉप पर; देखें आंकड़े

NCRB Report: 2023 की NCRB रिपोर्ट सामने आ गई है. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एक बार फिर सबसे ऊपर हैं, वहीं देशभर में साइबर क्राइम और आर्थिक अपराधों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 30 Sep 2025 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

NCRB Report: हर साल भारत सरकार का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) विभाग पूरे देश में हुए अपराधों के आंकड़े इकट्ठा करता है और उसे एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करता है. यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं देती, बल्कि बताती है कि देश में किस राज्य या शहर में किस तरह के अपराध बढ़े हैं और कहां सुधार हुआ है.

2023 की NCRB रिपोर्ट अब सामने आ गई है और इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एक बार फिर सबसे ऊपर हैं, वहीं देशभर में साइबर क्राइम और आर्थिक अपराधों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं और ओवरऑल क्राइम में कौन सा राज्य टॉप पर है. 

महिलाओं के खिलाफ कहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं

NCRB की नई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए. हालांकि, इन मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन दिल्ली अब भी इस मामले में देश के सभी बड़े शहरों में पहले नंबर पर है. वहीं, दूसरी ओर कुल अपराधों के मामले में भी दिल्ली ने कई राज्यों और शहरों को पीछे छोड़ दिया है. दिल्ली में 2023 में महिलाओं के खिलाफ 13,366 मामले दर्ज हुए, जो मुंबई में 6,025 और बेंगलुरु में 4,870 से कहीं ज्यादा हैं. हालांकि साल 2022 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2022 में यह संख्या 14,247 थी. इनमें बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. वहीं दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या बाकी शहरों की तुलना में ये दोगुने से ज्यादा हैं. 

ओवरऑल क्राइम में कौन सा राज्य टॉप पर है
NCRB की रिपोर्ट बताती है कि पूरे भारत में साइबर अपराध में 31.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में 65,893 मामले दर्ज किए गए थे, अब नई रिपोर्ट 2023 में 86,420 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं ओवरऑल क्राइम में कर्नाटक टॉप पर है. यहां 21,889 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा दूसरे नंबर पर तेलंगाना है. जिसमें 18,236 मामले सामने आए हैं. वहीं तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है. जहां 10,794 मामले दर्ज किए गए हैं. इन अपराधों में 69 प्रतिशत मामले सिर्फ धोखाधड़ी से जुड़े थे. 2023 में कुल 2,04,973 आर्थिक अपराध दर्ज हुए, जिसमें 2022 के मुकाबले 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. 
 
यह भी पढ़ें लड़कियों की स्कूलिंग से लेकर ब्यूटी पार्लर तक... अफगानिस्तान में क्या-क्या बंद कर चुका है तालिबान?
 

Published at : 30 Sep 2025 01:02 PM (IST)
Tags :
Crime Against Women NCRB Report CRIME NCRB Report 2023
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
बॉलीवुड
फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज, अब दोनों के बीच आई दरार, उठा लिया ये कदम
दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच अनबन, एक दूसरे को किया अनफॉलो
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
ट्रैवल
Vietnam Tourist Places: इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget