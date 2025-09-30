NCRB Report: हर साल भारत सरकार का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) विभाग पूरे देश में हुए अपराधों के आंकड़े इकट्ठा करता है और उसे एक रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करता है. यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं देती, बल्कि बताती है कि देश में किस राज्य या शहर में किस तरह के अपराध बढ़े हैं और कहां सुधार हुआ है.

2023 की NCRB रिपोर्ट अब सामने आ गई है और इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध एक बार फिर सबसे ऊपर हैं, वहीं देशभर में साइबर क्राइम और आर्थिक अपराधों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं और ओवरऑल क्राइम में कौन सा राज्य टॉप पर है.

महिलाओं के खिलाफ कहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं

NCRB की नई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए. हालांकि, इन मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन दिल्ली अब भी इस मामले में देश के सभी बड़े शहरों में पहले नंबर पर है. वहीं, दूसरी ओर कुल अपराधों के मामले में भी दिल्ली ने कई राज्यों और शहरों को पीछे छोड़ दिया है. दिल्ली में 2023 में महिलाओं के खिलाफ 13,366 मामले दर्ज हुए, जो मुंबई में 6,025 और बेंगलुरु में 4,870 से कहीं ज्यादा हैं. हालांकि साल 2022 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2022 में यह संख्या 14,247 थी. इनमें बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. वहीं दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या बाकी शहरों की तुलना में ये दोगुने से ज्यादा हैं.

ओवरऑल क्राइम में कौन सा राज्य टॉप पर है

NCRB की रिपोर्ट बताती है कि पूरे भारत में साइबर अपराध में 31.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में 65,893 मामले दर्ज किए गए थे, अब नई रिपोर्ट 2023 में 86,420 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं ओवरऑल क्राइम में कर्नाटक टॉप पर है. यहां 21,889 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा दूसरे नंबर पर तेलंगाना है. जिसमें 18,236 मामले सामने आए हैं. वहीं तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है. जहां 10,794 मामले दर्ज किए गए हैं. इन अपराधों में 69 प्रतिशत मामले सिर्फ धोखाधड़ी से जुड़े थे. 2023 में कुल 2,04,973 आर्थिक अपराध दर्ज हुए, जिसमें 2022 के मुकाबले 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.



