रूस में नौकरी करके कमाए 100000 रूबल तो भारत में होंगे कितने, जानें वहां की करेंसी की ताकत?

हर साल हजारों भारतीय युवा विदेशों में नौकरी करने का सपना लेकर देश से बाहर जाते हैं. ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि बाहर की सैलरी ज्यादा होती है, लाइफस्टाइल बेहतर होता है और फ्यूचर सेफ होता है. ऐसे में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अलावा अब कुछ युवा रूस जैसी जगहों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं, जहां नौकरी के मौके तो हैं लेकिन करेंसी और लाइफस्टाइल को समझना जरूरी है. कई लोग सोचते हैं कि रूस में 1 लाख रूबल की सैलरी बहुत ज्यादा होगी. लेकिन इसकी कीमत को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं . तो चलिए जानते हैं कि रूस में नौकरी करके कमाए 100000 रूबल तो भारत में कितने, होंगे और वहां की करेंसी की ताकत क्या है.

100000 रूसी रूबल भारत में कितने रुपये होते हैं?

करेंसी की वैल्यू हर देश में अलग होता है. जब हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलते हैं, तो उसे मुद्रा विनिमय दर यानी Currency Exchange Rate कहा जाता है. आज की ताजा मुद्रा दर के अनुसार 1 रूसी रूबल की कीमत 1.0653 भारतीय रुपये होती है, वहां के 100000 रूबल भारत में 1,31,500 रुपये होते हैं, यानि अगर आप रूस में हर महीने 1 लाख रूबल कमा रहे हैं, तो वह भारत के हिसाब से लगभग 1.31 लाख के बराबर होगा.

रूस की करेंसी की ताकत क्या है?

रूस में रहने का खर्च भारत से अलग है. जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में किराया बहुत ज्यादा है. डेली लाइफ की चीजें जैसे दूध, सब्जी, रोटी, ट्रांसपोर्ट आदि की कीमतें भारत से कहीं ज्यादा हो सकती हैं. टैक्स भी अलग तरीके से लगता है. ऐसे में अगर आपको रूबल में अच्छी सैलरी मिल रही हो, लेकिन वहां की खरीदने की शक्ति भारत के मुकाबले कम हो सकती है. , हर दिन एक्सचेंज रेट बदलता है. कभी-कभी तो एक ही दिन में कई बार बदलाव होता है.

