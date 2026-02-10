हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर भारत और चीन साथ आ जाएं तो दुनिया में क्या बदलाव आएगा, अमेरिका को होगा कितना बड़ा नुकसान?

अगर भारत और चीन करीब आते हैं, तो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है. लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दोनों एशियाई ताकतें अपने पुराने मतभेदों से ऊपर उठ पाएंगी?

By : निधि पाल | Updated at : 10 Feb 2026 05:15 PM (IST)
साल 2026 की शुरुआत के साथ ही वैश्विक राजनीति में एक नई हलचल महसूस की जा रही है. जिस दौर में दुनिया पश्चिमी ताकतों के इर्द-गिर्द घूमती दिखती थी, उसी वक्त एशिया से बड़े संकेत आ रहे हैं. भारत और चीन, जो बीते वर्षों में सीमा विवाद और तनाव के कारण आमने-सामने रहे, अब संवाद और सहयोग की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये दोनों एशियाई दिग्गज सच में करीब आते हैं, तो क्या दुनिया की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा?

भारत-चीन रिश्तों में आई नरमी का संकेत

साल 2026 भारत की विदेश नीति के लिए अहम माना जा रहा है. एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो दूसरी तरफ चीन की ओर से भी रिश्तों में सुधार के संकेत मिले हैं. भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग का बयान इसी दिशा में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ उस आम सहमति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें दोनों देश एक-दूसरे के लिए सहयोगी और विकास के अवसर बन सकते हैं. यह बयान हाल के वर्षों के तनावपूर्ण माहौल के बाद एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. 

आर्थिक सहयोग से बदल सकता है समीकरण

भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं. दोनों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और दोनों ही वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाते हैं. अगर दोनों देश अपने आर्थिक हितों को एक दिशा में लाते हैं, तो व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है. भारत को निवेश, तकनीक और निर्यात के नए मौके मिल सकते हैं, जबकि चीन को एक स्थिर और विशाल बाजार का फायदा होगा. यह साझेदारी एशिया को वैश्विक विकास का नया केंद्र बना सकती है. 

अमेरिका के लिए क्यों बढ़ेगी चिंता?

अगर भारत और चीन सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर अमेरिका पर पड़ सकता है. अब तक अमेरिका एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को एक अहम साझेदार मानता रहा है, लेकिन भारत-चीन नजदीकी से अमेरिका की रणनीतिक बढ़त कमजोर हो सकती है. वैश्विक व्यापार, डॉलर आधारित सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में अमेरिका की पकड़ को चुनौती मिल सकती है. यह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक भी होगा. 

रूस को क्यों दिखता है फायदा?

रूस लंबे समय से चाहता है कि भारत और चीन अपने मतभेद भुलाकर साथ आ जाएं. इसकी वजह साफ है, पश्चिमी देशों के दबाव और प्रतिबंधों के बीच रूस के लिए एशिया की एकजुटता जीवन रेखा जैसी है. अगर भारत और चीन एक साझा मंच पर आते हैं, तो रूस को ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में मजबूत समर्थन मिल सकता है. यही कारण है कि रूस बार-बार इस तरह के सहयोग की वकालत करता रहा है. 

पावर बैलेंस का पूर्व की ओर झुकाव

अगर भारत और चीन सच में साथ आते हैं, तो दुनिया का पावर बैलेंस पश्चिम से पूर्व की ओर शिफ्ट हो सकता है. एशिया की आधी से ज्यादा आबादी, विशाल बाजार और बढ़ती आर्थिक ताकत एक ब्लॉक के रूप में उभर सकती है. इससे वैश्विक संस्थाओं में फैसले लेने की दिशा बदल सकती है और विकासशील देशों की आवाज ज्यादा मजबूत हो सकती है.

राह में मौजूद बड़ी चुनौतियां

हालांकि यह तस्वीर जितनी आकर्षक दिखती है, हकीकत उतनी आसान नहीं है. भारत और चीन के बीच एलएसी, अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम जैसे मुद्दे अब भी तनाव का कारण हैं. बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास बना है. इन विवादों को नजरअंदाज कर पूरी साझेदारी बनाना आसान नहीं होगा. यही वजह है कि सहयोग की संभावना के साथ-साथ सावधानी भी जरूरी है.

Published at : 10 Feb 2026 05:15 PM (IST)
India China Relations India China Friendship Russia Geopolitical
