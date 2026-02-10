स्कूल में बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था जेफ्री एपस्टीन, कैसे बना था लड़कियों का सौदागर?

एक नाम, जिसने कभी न्यूयॉर्क की हाई-फाई पार्टियों में जगह बनाई और बाद में दुनिया के सबसे घिनौने अपराधों का चेहरा बन गया, उसका नाम है जेफ्री एपस्टीन. जेफ्री एपस्टीन की कहानी सिर्फ एक अमीर फाइनेंसर की नहीं, बल्कि भरोसे, ताकत और सिस्टम की नाकामी की कहानी है. स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक आखिर कैसे नाबालिग लड़कियों के शोषण और तस्करी के आरोपों के केंद्र में पहुंचा, यही सवाल आज फिर नई फाइलों के सामने आने से उठ खड़ा हुआ है. आइए जानें कि वह स्कूल में क्या पढ़ाता था.

जेफ्री एपस्टीन का नाम फिर सुर्खियों में

जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मामले एक बार फिर चर्चा में हैं. अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में जांच से जुड़ी नई फाइलें सार्वजनिक की हैं, जिनमें उसके नेटवर्क, काम करने के तरीके और पीड़ितों के बयान सामने आए हैं. इन दस्तावेजों ने उस स्याह दुनिया की झलक दी है, जिसे सालों तक पैसे और रसूख के दम पर छुपाए रखा गया. हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि फाइलों में नाम आने का मतलब अपराध साबित होना नहीं है.

एक टीचर से फाइनेंसर बनने तक का सफर

जेफ्री एपस्टीन का शुरुआती जीवन किसी बड़े अपराधी जैसा नहीं था. वह न्यूयॉर्क में पला-बढ़ा और पढ़ाई के बाद एक स्कूल में पढ़ाने लगा. यहीं से उसकी जिंदगी ने अलग मोड़ लिया. एपस्टीन ने करियर की शुरुआत शिक्षा से की, लेकिन कुछ ही सालों में वह फाइनेंस की दुनिया में दाखिल हो गया. उसके संपर्क धीरे-धीरे अमीर उद्योगपतियों, नेताओं और ताकतवर लोगों तक पहुंचने लगे.

स्कूल में क्या पढ़ाता था एपस्टीन?

कम ही लोग जानते हैं कि जेफ्री एपस्टीन ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी. वह एक निजी स्कूल में गणित और फिजिक्स जैसे विषय पढ़ाता था. पढ़ाने के दौरान उसकी छवि एक तेज दिमाग वाले इंसान की थी. इसी दौरान उसने अमीर परिवारों से संबंध बनाए, जो बाद में उसके फाइनेंसर बनने की राह बने. यही भरोसा और पहचान आगे चलकर उसके अपराधों का पर्दा भी बनी.

अपराधों की शुरुआत कैसे हुई?

एपस्टीन पर पहली बड़ी शिकायत 2005 में फ्लोरिडा में दर्ज हुई. एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को एपस्टीन के घर मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां उस पर गलत दबाव डाला गया. जांच में सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं था. धीरे-धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों ने इसी तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर जांच शुरू की.

रसूख, पार्टियां और डर का जाल

जांच एजेंसियों के मुताबिक, एपस्टीन अपने आलीशान घरों और निजी जेट के जरिए लड़कियों को फंसाता था. न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको में उसके घर थे, जहां हाई-प्रोफाइल पार्टियां होती थीं. आरोप है कि वह पैसे, गहनों और धमकियों का इस्तेमाल कर लड़कियों को चुप रहने के लिए मजबूर करता था. उसकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभाती थी.

नई फाइलों में क्या सामने आया?

हाल में जारी दस्तावेजों में बेहद गंभीर आरोप दर्ज हैं. कुछ फाइलों में दो विदेशी महिलाओं की मौत का जिक्र है, जिनकी मौत कथित तौर पर यौन संबंधों के दौरान दम घुटने से हुई. आरोप है कि बाद में उनके शव न्यू मैक्सिको के जोरो रैंच में दफनाए गए. एक अन्य बयान में एक नाबालिग लड़की ने खुद को ह्यूमन इनक्यूबेटर की तरह इस्तेमाल किए जाने का दावा किया है. इन मामलों की जांच अब भी जारी है.

बिटकॉइन और गुप्त सौदे

फाइलों में यह भी सामने आया है कि एपस्टीन से जुड़े कुछ लेनदेन पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर किए जाते थे. क्रिप्टोकरेंसी, खासकर बिटकॉइन का इस्तेमाल कथित तौर पर गोपनीय सौदों के लिए किया गया. इससे यह संकेत मिलता है कि नेटवर्क को छुपाने के लिए आधुनिक तरीकों का सहारा लिया गया.

कितनी हुई थी सजा?

इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एपस्टीन को 2008 में सिर्फ 13 महीने की सजा हुई, जिसमें उसे जेल से बाहर जाकर काम करने की अनुमति भी मिली. यही बात सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है. 2019 में जब उसे दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, तो मुकदमे से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई. इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं.

फाइलों में रसूखों के नाम और सियासी हलचल

नई फाइलों में कई बड़े नामों का जिक्र है, जिनमें उद्योगपति, राजनेता और सेलिब्रिटी शामिल हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि नाम आने का मतलब अपराध साबित होना नहीं है. वहीं ब्रिटेन में इस मामले का राजनीतिक असर भी दिखा है, जहां कुछ नेताओं पर दबाव बढ़ा है. इससे साफ है कि एपस्टीन का मामला सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि वैश्विक असर वाला मुद्दा बन चुका है.

यह भी पढ़ें: डॉलर के मुकाबले कितनी है 1 रूबल की वैल्यू, भारत के रुपये से कम या ज्यादा?