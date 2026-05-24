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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर GST के दायरे में आ जाए पेट्रोल-डीजल तो कितना सस्ता हो जाएगा तेल, देख लें कैलकुलेशन?

अगर GST के दायरे में आ जाए पेट्रोल-डीजल तो कितना सस्ता हो जाएगा तेल, देख लें कैलकुलेशन?

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. आइए जानते हैं कि अगर वाकई तेल को जीएसटी के दायरे में रखते हैं तो कीमत कितनी हो सकती है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 May 2026 10:51 AM (IST)
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  • पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठी.
  • जीएसटी लागू होने पर ईंधन की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी.
  • वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल की असली कीमत 66.29 रुपये है.
  • जीएसटी लागू होने पर दिल्ली में पेट्रोल 78.22 रुपये प्रति लीटर हो सकता है.

देश में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है. लगातार बढ़ते दामों के बीच अब तेल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग तेज हो गई है. अगर ऐसा होता है, तो ईंधन की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है और जनता को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिल सकती है. इस बड़े बदलाव के पीछे टैक्स का एक सीधा गणित काम कर रहा है, जो यह तय करेगा कि आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ कितना कम होने वाला है. आइए इसे जानते हैं. 

पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लगाई जाए

देश के कई हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है. महज आठ दिनों के भीतर तेल की कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजधानी दिल्ली में 23 मई को पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई. बढ़ती कीमतों से परेशान होकर चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. इस पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल को तुरंत नए टैक्स ढांचे के तहत लाया जाए ताकि जनता को इस महंगाई से तुरंत निजात मिल सके.

दिल्ली का टैक्स ढांचा

मौजूदा समय में दिल्ली में बिकने वाले पेट्रोल की असली कीमत सिर्फ 66.29 रुपये प्रति लीटर है. लेकिन इस पर कई तरह के टैक्स जोड़े जाते हैं. केंद्र सरकार इस पर 11.90 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क वसूलती है. इसके बाद दिल्ली सरकार इस पर 16.03 रुपये का वैट लगा देती है. पेट्रोल पंप चलाने वाले डीलर को भी प्रति लीटर 4.42 रुपये का कमीशन मिलता है. इन सब को मिलाकर उपभोक्ता को एक लीटर पेट्रोल के लिए 99.51 रुपये चुकाने पड़ते हैं. इसमें से करीब 28 रुपये सिर्फ टैक्स के रूप में जा रहे हैं.

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GST के दायरे में आए पेट्रोल-डीजल तो कितनी होगी कीमत?

अगर केंद्र सरकार और राज्यों के टैक्स हटाकर ईंधन को जीएसटी के तहत लाया जाए, तो कीमतों में बड़ी कटौती होगी. अगर डीलर का कमीशन वैसा ही रहे और पुराना टैक्स पूरी तरह खत्म हो जाए, तो पेट्रोल करीब 28 रुपये तक सस्ता हो सकता है. यदि इस पर 18 फीसदी की दर से नया टैक्स लगाया जाता है, तो 66.29 रुपये के मूल दाम पर केवल 11.93 रुपये का टैक्स बनेगा. इस हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत घटकर 78.22 रुपये प्रति लीटर रह जाएगी, जिससे सीधे 22 रुपये की बचत होगी.

समान टैक्स प्रणाली से पूरे देश को होगा लाभ

व्यापारिक संगठन का मानना है कि एक्साइज ड्यूटी और वैट को खत्म करके नया टैक्स सिस्टम लागू करने से न केवल ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि पूरे देश में इसके रेट भी एक जैसे हो जाएंगे. अभी राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले अलग-अलग टैक्स के कारण सीमावर्ती इलाकों में व्यापार पर भी असर पड़ता है. एक समान दर लागू होने से बाजार में स्थिरता आएगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से बाकी जरूरी चीजों की महंगाई पर भी लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: Petrol Price Hike: दो बार से 87 पैसे प्रति लीटर ही क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल के रेट, क्या है इसके पीछे की वजह?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 May 2026 10:51 AM (IST)
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