हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस बैच की अफसर हैं IAS सुप्रिया साहू, जिन्हें मिला संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड

किस बैच की अफसर हैं IAS सुप्रिया साहू, जिन्हें मिला संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की तरफ से 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' अवार्ड 2025 से नवाजा गया है. आइए जानते हैं उनके बारे में...

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की ओर से ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ अवार्ड 2025 से नवाजा गया है. यह UNEP का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो पर्यावरण से जुड़े अहम कार्यों के लिए दिया जाता है. सुप्रिया साहू को यह सम्मान ‘प्रेरणा और कार्य’ कैटेगरी में दिया गया है, जो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है. इस उपलब्धि के जरिए उन्होंने न केवल अपना, बल्कि देश का नाम भी वैश्विक मंच पर ऊंचा किया है.

तमिलनाडु कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं सुप्रिया साहू

आईएएस सुप्रिया साहू 1991 बैच की तमिलनाडु कैडर की अधिकारी हैं. वह वर्तमान में तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं. अपने लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने सरकारी कामकाज के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है. वह एक ऐसी अधिकारी रही हैं, जिन्होंने कभी चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया.

करियर की शुरुआत में चलाया ‘ऑपरेशन ब्लू माउंटेन’

अपने करियर के शुरुआती दौर में ही सुप्रिया साहू ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए ‘ऑपरेशन ब्लू माउंटेन’ नाम से एक अहम अभियान शुरू किया. इस अभियान का उद्देश्य नीलगिरि जिले से एकल-उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करना था. यह पहल इतनी प्रभावशाली साबित हुई कि इसे देश और कई वैश्विक मंचों पर सराहना मिली.

नीलगिरि में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने की ऐतिहासिक पहल

नीलगिरि जिले में कलेक्टर रहते हुए वर्ष 2000 में उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया. इस पहल का मकसद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले एकल-उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह हटाना था. यह अभियान इतना सफल रहा कि बाद में इसे प्रशासन में अपनाई गई बेहतरीन कार्यप्रणालियों के उदाहरण के रूप में दर्ज किया गया.

एक दिन में 42 हजार पौधे लगाकर बनाया रिकॉर्ड

सुप्रिया साहू के नेतृत्व में नीलगिरि क्षेत्र में एक ही दिन में 42 हजार से अधिक पौधे लगाए गए. यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी. यह प्रयास इतना ऐतिहासिक रहा कि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाई.

तमिलनाडु में वन विस्तार और संरक्षण पर जोर

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वन विस्तार के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए. इनके तहत राज्य में 10 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए. इसके साथ ही 65 नए आरक्षित वन बनाए गए और मैंग्रोव कवर को दोगुना करने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाएं शुरू की गईं.

मीन्डम मंजपाई’ अभियान से प्लास्टिक पर वार

सुप्रिया साहू ने तमिलनाडु में कई पर्यावरण संरक्षण अभियानों की शुरुआत की. इनमें ‘मीन्डम मंजपाई’ अभियान प्रमुख रहा. ‘मीन्डम मंजपाई’ का अर्थ है ‘फिर से पीला थैला’. इस अभियान के जरिए लोगों को पारंपरिक कपड़े के थैलों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया और प्लास्टिक थैलियों से दूरी बनाने का संदेश दिया गया.

कूल रूफ पहल से बढ़ती गर्मी पर नियंत्रण

कूल रूफ पहल के तहत सुप्रिया साहू ने शहरों में बढ़ती गर्मी और हीटवेव से राहत दिलाने के लिए अहम कदम उठाए. इस योजना के अंतर्गत सरकारी दफ्तरों और स्कूलों की छतों को सफेद रंग से रंगा गया, जिससे धूप की गर्मी कम होती है और इमारतों के अंदर का तापमान नीचे रहता है. इसका सीधा फायदा यह हुआ कि ठंडक बनाए रखने के लिए बिजली की खपत घटी और लोगों को अधिक आराम मिला.

यह भी पढ़ें: ये थी इस साल की सबसे हाई प्रोफाइल शादी, हर इवेंट में पानी की तरह बहाया पैसा

Published at : 13 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu UNEP IAS Supriya Sahu Champions Of The Earth Award
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement

वीडियोज

New Labour Codes 2025: क्या आपकी Take Home Salary कम होगी? पूरी सफाई | Paisa Live
Lionel Messi in India: फैंस पर चढ़ा Messi का फीवर, एक-एक कर लोगों ने ली सेल्फी
India ने अपनाई China-Style Trade Strategy: EU Deal से Apparel Exports को किया Boost | Paisa Live
Jaipur News: बड़ी दुकान... फीके पकवान, हलवा खाकर दर्जनों पुलिसकर्मी ICU में भर्ती | Rajasthan News
Top News:1 मिनट की बड़ी खबरें | Headlines Today | BJP State President | Ayodhya | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
फ़ुटबॉल
Watch: शाहरुख खान ने बेटे संग लियोनेल मेस्सी से की खास मुलाकात, हजारों खर्च कर एक झलक नहीं देख पाए फैंस
Watch: शाहरुख खान ने बेटे संग लियोनेल मेस्सी से की खास मुलाकात, हजारों खर्च कर एक झलक नहीं देख पाए फैंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
शिक्षा
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
यूटिलिटी
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget