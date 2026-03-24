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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजगल्फ कंट्रीज में किसकी करेंसी है सबसे दमदार, वहां भारत के 100000 रुपये कितने हो जाते हैं?

गल्फ कंट्रीज में किसकी करेंसी है सबसे दमदार, वहां भारत के 100000 रुपये कितने हो जाते हैं?

गल्फ देशों की करेंसी दुनिया में सबसे ऊपर आती है, जहां कुवैती दीनार नंबर वन बना हुआ है. अगर कोई यहां से 1 लाख रुपये लेकर कुवैत जाता है, तो उसे वहां की बेहद कम करेंसी हाथ लगेगी.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Mar 2026 01:40 PM (IST)
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दुनियाभर में कमाई और रईसी का जब भी जिक्र आता है, तो खाड़ी यानी गल्फ देशों का नाम सबसे ऊपर होता है. इन देशों की इकोनॉमी जितनी मजबूत है, उतनी ही दमदार यहाx की करेंसी भी है. अक्सर हमें लगता है कि डॉलर या पाउंड सबसे महंगे होंगे, लेकिन हकीकत में गल्फ के कुछ छोटे देशों की मुद्राएं इनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं. अगर आप भारत से एक लाख रुपये लेकर इन देशों में जाते हैं, तो वहां की करेंसी की वैल्यू देखकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं गल्फ की उन मुद्राओं के बारे में जो वैश्विक बाजार में अपना सिक्का जमाए हुए हैं.

दुनिया की सबसे महंगी करेंसी

गल्फ देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुवैती दीनार (KWD) सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाती है. कुवैत एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके पास मौजूद विशाल तेल भंडार ने इसकी मुद्रा को आसमान पर पहुंचा दिया है. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, एक कुवैती दीनार की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 306 रुपये के पार पहुंच चुकी है. यानी अगर आप भारत के 1,00,000 रुपये को कुवैती दीनार में बदलना चाहें, तो आपको वहां के सिर्फ 326 दीनार के आसपास ही मिलेंगे. यह फर्क इतना बड़ा है कि भारत की एक बड़ी रकम वहां जाकर बहुत छोटी लगने लगती है.

बहरीन और ओमान का करेंसी मार्केट

कुवैत के बाद इस लिस्ट में बहरीन और ओमान का नंबर आता है. बहरीन का 'बहरीनी दीनार' (BHD) और ओमान का 'ओमानी रियाल' (OMR) भी भारतीय रुपये के मुकाबले बेहद मजबूत हैं. एक बहरीनी दीनार की कीमत करीब 248 रुपये और एक ओमानी रियाल की कीमत लगभग 244 रुपये के आसपास रहती है. यदि आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, तो बहरीन में इसकी वैल्यू मात्र 402 दीनार और ओमान में लगभग 409 रियाल रह जाएगी. इन देशों की आर्थिक स्थिरता का मुख्य कारण इनका विदेशी मुद्रा भंडार और अमेरिकी डॉलर के साथ इनका स्थिर विनिमय दर है.

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क्यों इतनी शक्तिशाली हैं ये मुद्राएं?

गल्फ देशों की करेंसी इतनी मजबूत होने के पीछे कई ठोस कारण हैं. सबसे बड़ा कारण इन देशों का तेल और प्राकृतिक गैस का बेहिसाब निर्यात है. ये देश पूरी दुनिया को ऊर्जा की सप्लाई करते हैं, जिससे इनके पास डॉलर का भंडार हमेशा भरा रहता है. दूसरा बड़ा कारण इनकी कम जनसंख्या है. आबादी कम होने की वजह से सरकार पर खर्च का बोझ कम होता है और प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक रहती है. इसके अलावा, इन देशों ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से लिंक कर रखा है, जिससे वैश्विक बाजार की उठापटक का इन पर ज्यादा असर नहीं होता है.

रुपये की वैल्यू और गल्फ का असर

जब हम गल्फ की इन महंगी मुद्राओं से भारतीय रुपये की तुलना करते हैं, तो यह अंतर भारत से वहां जाकर काम करने वाले लोगों के लिए बहुत मायने रखता है. भारत से लाखों लोग सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों में रोजगार के लिए जाते हैं. वहां की करेंसी दमदार होने की वजह से जब वे वहां थोड़ा भी पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, तो वह रुपये में बदलकर एक बड़ी रकम बन जाती है. यही वजह है कि भारत को मिलने वाले विदेशी प्रेषण (Remittance) में गल्फ देशों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा देती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 01:40 PM (IST)
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Kuwaiti Dinar Bahraini Dinar Strongest Gulf Currencies
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