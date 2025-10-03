हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने का आता है एक F-16 और JF-17, पाकिस्तान के जिन फाइटर जेट्स को ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने किया तबाह

कितने का आता है एक F-16 और JF-17, पाकिस्तान के जिन फाइटर जेट्स को ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने किया तबाह

F-16 And JF-17 Fighter Jet Cost: भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के मौके पर एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 मारे गए हैं. चलिए जानें कि ये एक विमान कितने के आते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना (IAF) के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई ठिकानों और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा, जिससे दुश्मन की क्षमता पर गंभीर असर देखने को मिला है.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 4-5 F‑16 लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है. इसके साथ ही पाकिस्तान के चीन निर्मित JF‑17 फाइटर जेट्स भी नष्ट किए गए हैं. चलिए इसी क्रम में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर एक F-16 और JF-17 फाइटर जेट कितने रुपये का आता है.

कैसे बना JF-17 फाइटर जेट

जेएफ‑17 का आइडिया 1990 के दशक की शुरुआत में तब उभरा जब अमेरिका ने प्रेसलर संशोधन के बाद पाकिस्तान को एफ‑16 की आपूर्ति पर रोक लगा दी. ऑप्शन की तलाश में इस्लामाबाद ने चीन के साथ हाथ मिलाया और 1992 में दोनों पक्षों ने मिलकर सुपर‑7 नामक को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया, जो बाद में जेएफ‑17 थंडर के रूप में जाना गया. 1995 में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और विकास की लागत लगभग 50 करोड़ डॉलर दोनों देशों ने शेयर किए. पहला प्रोटोटाइप अगस्त 2003 में पहली उड़ान भर चुका था और 2007 तक कुल पांच प्रोटोटाइप के उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए गए.

कितनी है एक JF-17 की कीमत

इस विमान का औपचारिक सेवा में प्रवेश 2010 में हुआ और तब से पाकिस्तान ने समय‑समय पर बेड़े का विस्तार किया है. आज उस के पास विभिन्न ब्लॉक वेरिएंट सहित करीब 156 जेएफ‑17 जेट बताए जाते हैं, जिनमें नया ब्लॉक‑III भी शामिल है. खबरों और निर्माताओं के आंकड़ों के मुताबिक ब्लॉक‑I की इकाई लागत लगभग 15 मिलियन डॉलर यानि लगभग 120 करोड़ रुपये के आसपास बताई गई है, जबकि उन्नत ब्लॉक‑III की कीमत लगभग 30 मिलियन डॉलर के आसपास है.

किसने बनाया था F-16

पाकिस्तान के पास एक अमेरिकी निर्मित एफ‑16 फाइटिंग फाल्कन है. यह एक परीक्षण‑प्रूफ, सिंगल‑इंजन बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे जनरल डायनेमिक्स ने विकसित किया था. 1980 के दशक में पीस गेट कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को इसकी पहली खेप मिली थी. 1983-1987 के बीच पाक को 40 विमान सौंपे गए. बाद में अमेरिकी प्रतिबंधों और फिर 2005 में उनकी वापसी के चलते बेड़े में उतार‑चढ़ाव आता रहा. पाकिस्तान को बाद में 18 अन्य विमान दिए गए और 2014 में जॉर्डन से 13 सेकंड‑हैंड जेट खरीदे गए.

कितनी है F-16 की कीमत

रिपोर्ट्स की मानें तो आज पाकिस्तान के एफ‑16 बेड़े में विभिन्न विन्यास (A/B/C/D) के लगभग 75-85 विमान शामिल बताए जाते हैं. एक एफ‑16 की कीमत 4 करोड़ डॉलर से लेकर 7 करोड़ डॉलर लगभग 300-500 करोड़ रुपये तक बताई जाती है. ये जेट पाकिस्तान की हाई लेवल हवाई क्षमताओं की रीढ़ माने जाते हैं.

यह भी पढ़ें: रशियन आर्मी के पास ये है सबसे खतरनाक बंदूक, एक बार में इतनों को कर सकती है ढेर

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 03 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
F 16 JF 17 JF-17 Fighter Jet F-16 Fighter Jet Cost IAF On Operation Sindoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

OOPS! Asim Munir की हुई ऐसी बेइज्जती कि...कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे! | ABPLIVE
IPO Alert: Shlokka Dyes Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Zelio E-Mobility Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
ICICI Prudential Conglomerate Fund NFO: Multi Sector Growth का नया रास्ता!| Paisa Live
Cough Syrup Deaths: MP-Rajasthan में 11 मासूमों की मौत, सिस्टम पर सवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? यहां जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
शिक्षा
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget