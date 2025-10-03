भारतीय वायुसेना (IAF) के 93वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई ठिकानों और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा, जिससे दुश्मन की क्षमता पर गंभीर असर देखने को मिला है.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 4-5 F‑16 लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है. इसके साथ ही पाकिस्तान के चीन निर्मित JF‑17 फाइटर जेट्स भी नष्ट किए गए हैं. चलिए इसी क्रम में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर एक F-16 और JF-17 फाइटर जेट कितने रुपये का आता है.

कैसे बना JF-17 फाइटर जेट

जेएफ‑17 का आइडिया 1990 के दशक की शुरुआत में तब उभरा जब अमेरिका ने प्रेसलर संशोधन के बाद पाकिस्तान को एफ‑16 की आपूर्ति पर रोक लगा दी. ऑप्शन की तलाश में इस्लामाबाद ने चीन के साथ हाथ मिलाया और 1992 में दोनों पक्षों ने मिलकर सुपर‑7 नामक को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया, जो बाद में जेएफ‑17 थंडर के रूप में जाना गया. 1995 में औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और विकास की लागत लगभग 50 करोड़ डॉलर दोनों देशों ने शेयर किए. पहला प्रोटोटाइप अगस्त 2003 में पहली उड़ान भर चुका था और 2007 तक कुल पांच प्रोटोटाइप के उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए गए.

कितनी है एक JF-17 की कीमत

इस विमान का औपचारिक सेवा में प्रवेश 2010 में हुआ और तब से पाकिस्तान ने समय‑समय पर बेड़े का विस्तार किया है. आज उस के पास विभिन्न ब्लॉक वेरिएंट सहित करीब 156 जेएफ‑17 जेट बताए जाते हैं, जिनमें नया ब्लॉक‑III भी शामिल है. खबरों और निर्माताओं के आंकड़ों के मुताबिक ब्लॉक‑I की इकाई लागत लगभग 15 मिलियन डॉलर यानि लगभग 120 करोड़ रुपये के आसपास बताई गई है, जबकि उन्नत ब्लॉक‑III की कीमत लगभग 30 मिलियन डॉलर के आसपास है.

किसने बनाया था F-16

पाकिस्तान के पास एक अमेरिकी निर्मित एफ‑16 फाइटिंग फाल्कन है. यह एक परीक्षण‑प्रूफ, सिंगल‑इंजन बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे जनरल डायनेमिक्स ने विकसित किया था. 1980 के दशक में पीस गेट कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को इसकी पहली खेप मिली थी. 1983-1987 के बीच पाक को 40 विमान सौंपे गए. बाद में अमेरिकी प्रतिबंधों और फिर 2005 में उनकी वापसी के चलते बेड़े में उतार‑चढ़ाव आता रहा. पाकिस्तान को बाद में 18 अन्य विमान दिए गए और 2014 में जॉर्डन से 13 सेकंड‑हैंड जेट खरीदे गए.

कितनी है F-16 की कीमत

रिपोर्ट्स की मानें तो आज पाकिस्तान के एफ‑16 बेड़े में विभिन्न विन्यास (A/B/C/D) के लगभग 75-85 विमान शामिल बताए जाते हैं. एक एफ‑16 की कीमत 4 करोड़ डॉलर से लेकर 7 करोड़ डॉलर लगभग 300-500 करोड़ रुपये तक बताई जाती है. ये जेट पाकिस्तान की हाई लेवल हवाई क्षमताओं की रीढ़ माने जाते हैं.

