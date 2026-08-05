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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTotal Solar Eclipse 2026: बस 7 दिन... और गायब हो जाएगा सूरज, जानें कैसे? 

Total Solar Eclipse 2026: बस 7 दिन... और गायब हो जाएगा सूरज, जानें कैसे? 

Total Solar Eclipse 2026: 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में दिखाई देगा, जबकि भारत में यह नजर नहीं आएगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 05 Aug 2026 07:28 AM (IST)
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Total Solar Eclipse 2026: सोचिए, दिन के समय अचानक चारों तरफ अंधेरा छाने लगे, पूरा आसमान शांत हो जाए और तापमान अचानक से कम हो जाए. जी हां, हम बात कर रहे हैं उस समय कि जब धरती पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचतीं यानी सूर्य ग्रहण की. 7 दिन बाद ऐसा ही कुछ नजारा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा. 12 अगस्त 2026, बुधवार के दिन साल का दूसरा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी चांद सूरज को पूरी तरह ढंक लेगा और दिन में रात जैसा नजारा बन जाएगा. बता दें कि 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगा था. यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण था, जिससे चांद सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता और सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था. 

अगर बात करें पूर्ण सूर्य ग्रहण कि तो माना जाता है कि ये दूसरी बार होगा जब चांद पूरी तरह से सूर्य को ढंक देगा. इससे पहले करीब 30 साल पहले यानी 11 अगस्त 1999 को यूरोप में देखने को मिला था. लेकिन स्पेन के लिए एक इतिहास की तरह है. क्योंकि आखरी बार स्पेन में ऐसा दृश्य 1905 में देखा गया था. आइए जानते हैं इस अनोखी घटना के बारे में पूरी जानकारी. 

कहां-कहां दिखेगा यह अनोखा नजारा?

सबसे पहले आपको बता दें कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अटलांटिक महासागर, पुर्तगाल और उत्तरी स्पेन से गुजरेगा. ब्रिटेन और आयरलैंड में लोगों को लगभग 90 से 96% तक सूरज ढका हुआ दिखेगा. इसके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के उत्तरी हिस्सों में भी करीब 88 से 95% सूरज ढका दिखेगा. खास बात यह है कि उत्तरी अमेरिका के किसी भी हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन अमेरिका और कनाडा के कुछ इलाकों में हल्का ग्रहण जरूर दिखेगा. वहीं अगर भारत कि बात करें तो भारत में पूर्ण सूर्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा. 

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कब शुरू होगा और कितनी देर रहेगा ग्रहण?

इस जानकारी के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि यह सूर्य ग्रहण कितने देर तक चलेगा.  भारतीय समय के अनुसार देखें तो यह ग्रहण 12 अगस्त की रात करीब 11 बजकर 17 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानी 13 अगस्त की सुबह करीब 4 बजकर 25 मिनट तक चलेगा. जिन जगहों पर पूर्ण ग्रहण दिखेगा, वहां सबसे ज्यादा अंधेरा सिर्फ 2 मिनट 18 सेकंड तक रहेगा. हालांकि, भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा. 

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Published at : 05 Aug 2026 07:28 AM (IST)
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