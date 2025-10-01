हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्रिकेटर को जो कार गिफ्ट में मिलती है उसके लिए कितना टैक्स देना पड़ता है, क्या है इसका नियम

क्रिकेटर को जो कार गिफ्ट में मिलती है उसके लिए कितना टैक्स देना पड़ता है, क्या है इसका नियम

Tax On Car Gift To Cricketers: क्रिकेटर्स को गिफ्ट में मिली कार या अन्य लग्जरी आइटम पूरी तरह से टैक्स मुफ्त नहीं होते हैं. इनकम टैक्स नियम के तहत उनकी असली कीमत का टैक्स चुकाना पड़ता है.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप के इस सीजन में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का जलवा देखने को मिला. टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर फाइनल तक उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दीं. इसी लाजवाब प्रदर्शन की बदौलत अभिषेक शर्मा को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्लेयर ऑफ द सीरीज के तौर पर अभिषेक को पुरस्कार स्वरूप लग्जरी कार Haval H9 गिफ्ट में दी गई है. इसी क्रम में चलिए जानते हैं कि क्रिकेटर्स को जो कार गिफ्ट में दी जाती है, उसके लिए उनको आखिर कितना टैक्स पे करना पड़ता है. इसके लिए क्या नियम है.

हर गिफ्ट फ्री नहीं

भारत में क्रिकेटर्स को अक्सर शानदार गिफ्ट्स मिलते हैं. कभी किसी टूर्नामेंट जीतने पर, तो कभी उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से कंपनियां, ब्रांड या कोई उद्योगपति उन्हें कार, बाइक या अन्य लग्जरी चीजें भेंट कर देते हैं. लेकिन बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यह गिफ्ट पूरी तरह से फ्री होता है, जबकि हकीकत कुछ और है. दरअसल, इन गिफ्ट्स पर भी टैक्स देना जरूरी है. खासकर कार या किसी बड़ी वैल्यू वाली चीज के मामले में इनकम टैक्स के नियम साफ तौर पर लागू होते हैं.

किस नियम के अनुसार देना पड़ता है टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट में कोई चीज मिलती है और वह गिफ्ट रिश्तेदार की तरफ से नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू को उस शख्स की आय में जोड़ दिया जाता है. इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी क्रिकेटर को कार गिफ्ट में दी गई है, तो उस कार की मौजूदा मार्केट कीमत उसकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बन जाएगी.

किस तरह के गिफ्ट पर देना होता है टैक्स

यहां यह समझना जरूरी है कि टैक्स का नियम रिश्तेदार और गैर-रिश्तेदार गिफ्ट में फर्क करता है. अगर क्रिकेटर को गिफ्ट उसके माता-पिता, जीवनसाथी, भाई-बहन जैसे करीबी रिश्तेदार से मिलता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन यदि वही गिफ्ट किसी कंपनी, ब्रांड, बिजनेसमैन, फैन या अन्य व्यक्ति की ओर से आता है, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है.

कितना होता है टैक्स रेट

अब बात करते हैं टैक्स रेट की. चूंकि अधिकतर क्रिकेटर्स की कमाई काफी ज्यादा होती है और वे आमतौर पर हाईएस्ट टैक्स स्लैब यानी 30 प्रतिशत में आते हैं. ऐसे में गिफ्ट की वैल्यू को जोड़कर उतनी ही दर से टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा 4 प्रतिशत का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी शामिल होता है. यानी कुल मिलाकर लगभग 31.2 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है.

उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर किसी क्रिकेटर को 20 लाख रुपये की कार गिफ्ट में मिलती है, तो उसे इस गिफ्ट पर करीब 6.24 लाख रुपये टैक्स चुकाना होगा. यानी गिफ्ट में मिली कार भले ही किसी और ने दी हो, लेकिन उसका टैक्स क्रिकेटर की जेब से ही जाना है.

यह भी पढ़ें: यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Asia Cup 2025 Car Gift To Cricketers Abhishek Sharma Car Gift
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रैवल
Weekend Getaway Near Delhi: दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये जन्नत, एक बार जरूर करें विजिट
यूटिलिटी
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
यूट्यूब पर किसी ने अपलोड कर दिया आपका वीडियो, जानें इसे हटाने का पूरा प्रोसीजर
नौकरी
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget