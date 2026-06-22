हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWest Bengal Budget 2026: ये हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे रईस इलाके, जानें यहां कितने रहते हैं अरबपति?

West Bengal Budget 2026: ये हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे रईस इलाके, जानें यहां कितने रहते हैं अरबपति?

West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल में पहला बजट पेश कर दिया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के कौन से इलाके सबसे अमीर है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 22 Jun 2026 03:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पश्चिम बंगाल के धनी इलाके कोलकाता में मुख्य रूप से केंद्रित हैं।
  • कोलकाता में 68 अरबपति, 26 हजार करोड़पति परिवार निवास करते हैं।
  • अलीपुर, बालीगंज, पार्क स्ट्रीट प्रमुख पारंपरिक धनी क्षेत्र हैं।
  • सॉल्ट लेक सिटी, भवानीपुर आधुनिक समृद्धि और व्यवसायों का केंद्र।

West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना पहला पूरा बजट पेश कर दिया है. इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इनमें एक लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी शामिल है. आर्थिक विकास और तरक्की पर चर्चा के बीच आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर इलाके कौन से हैं.

पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर इलाके 

इसका जवाब ज्यादातर कोलकाता की तरफ इशारा करता है. यह राज्य का फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट और फोर्ब्स जैसी वैश्विक रैंकिंग के मुताबिक कोलकाता में 68 से ज्यादा अरबपति और 26000 से ज्यादा करोड़पति परिवार रहते हैं. पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति बेनु गोपाल बांगुर हैं. इनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग 6.5 बिलियन डॉलर है. 

अलीपुर 

अलीपुर को आमतौर पर कोलकाता का सबसे मशहूर रिहायशी इलाका माना जाता है. औपनिवेशिक दौर के बड़े-बड़े बंगलों, पेड़ों से घिरी सड़कों और कड़ी सुरक्षा वाले रिहायशी परिसरों के लिए मशहूर यह इलाका लंबे समय से पुराने रईस और बड़े कारोबारी परिवारों का ठिकाना रहा है. शहर के कई बड़े उद्योगपति और अरबपति परिवार इसी इलाके में रहते हैं. यहां बिरला पार्क जैसी मशहूर जगह और बड़े कारोबारी घरानों की कई आलीशान प्रॉपर्टी हैं.  इसी के साथ अलीपुर में प्रॉपर्टी की कीमतें पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा हैं.

बालीगंज 

बालीगंज कोलकाता में अमीरी और रईसी का एक और शानदार नमूना है. यह इलाका प्रीमियम रिहायशी परिसर, आलीशान अपार्टमेंट, महंगे बुटीक और खास क्लबों के लिए जाना जाता है. यह इलाका ज्यादा नेटवर्थ वाले लोगों, सफल बिजनेसमैन और अनिवासी भारतीयों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है. अपने खास लोकेशन और बेहतरीन लाइफस्टाइल सुविधाओं की वजह से यह शहर के सबसे पसंदीदा इलाकों में से एक बन गया है. 

पार्क स्ट्रीट 

पार्क स्ट्रीट को अक्सर कोलकाता की सामाजिक और कमर्शियल जिंदगी का सेंटर कहा जाता है. अपने रेस्टोरेंट, शानदार इमारतें और खूबसूरत नाइटलाइफ के लिए मशहूर यह इलाका लंबे समय से अमीरी से जुड़ा हुआ है. लाउडन स्पीड और रॉडन स्ट्रीट जैसे आसपास के इलाकों में कोलकाता के कुछ सबसे जाने माने बिजनेस परिवार और अमीर घरानों के लोग रहते हैं. 

यह भी पढ़ेंः क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?

सॉल्ट लेक सिटी 

सॉल्ट लेक सिटी खासकर सेक्टर 5 के आसपास का इलाका कोलकाता में आधुनिक अमीरी की पहचान है. पारंपरिक बिजनेस इलाकों से अलग यह जगह आईटी प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और नए करोड़पतियों के लिए एक पसंदीदा जगह है. यह इलाका अपने सुनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर, ‌ हरियाली, प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और शहर के टेक्नोलॉजी हब के पास होने की वजह से जाना जाता है. 

भवानीपुर

भवानीपुर कोलकाता के सबसे पुराने अमीर इलाकों में से एक है. यह पीढ़ियों से अमीर परिवारों का घर रहा है. यह इलाका ऐतिहासिक आकर्षक और आधुनिक विलासिता का एक शानदार मेल है. साथ ही शहर के कुछ सबसे प्रभावशाली निवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. यहां पर कई जाने-माने मारवाड़ी और गुजराती बिजनेस परिवार रहते हैं.

यह भी पढ़ेंः सरेंडर के बाद भी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर! इस मामले में क्या हो सकती है सजा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Kolkata Alipore West Bengal Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
West Bengal Budget 2026: ये हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे रईस इलाके, जानें यहां कितने रहते हैं अरबपति?
ये हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे रईस इलाके, जानें यहां कितने रहते हैं अरबपति?
जनरल नॉलेज
West Bengal Budget Jai Shri Ram: दुनिया में सबसे पहले किसने लगाया था जय श्रीराम का नारा, क्या है इसका इतिहास?
दुनिया में सबसे पहले किसने लगाया था जय श्रीराम का नारा, क्या है इसका इतिहास?
जनरल नॉलेज
देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?
देश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां की पुलिस करती है, जानें कौन है नंबर-1?
जनरल नॉलेज
US Debt: क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?
क्या अमेरिका के ऊपर भी उधार, जानें इस देश को कौन-कौन से देश देते हैं कर्ज?
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा, अब दरी नहीं बिछाएंगे', AIMIM ने अखिलेश यादव को दी चुनौती
'मुस्लिम CM चेहरा घोषित करे सपा, अब दरी नहीं बिछाएंगे', AIMIM ने अखिलेश यादव को दी चुनौती
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
बॉलीवुड
Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
ट्रेंडिंग
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget