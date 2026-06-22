ये हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे रईस इलाके, जानें यहां कितने रहते हैं अरबपति?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम बंगाल के धनी इलाके कोलकाता में मुख्य रूप से केंद्रित हैं।

कोलकाता में 68 अरबपति, 26 हजार करोड़पति परिवार निवास करते हैं।

अलीपुर, बालीगंज, पार्क स्ट्रीट प्रमुख पारंपरिक धनी क्षेत्र हैं।

सॉल्ट लेक सिटी, भवानीपुर आधुनिक समृद्धि और व्यवसायों का केंद्र।

West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना पहला पूरा बजट पेश कर दिया है. इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इनमें एक लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी शामिल है. आर्थिक विकास और तरक्की पर चर्चा के बीच आइए जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर इलाके कौन से हैं.

पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर इलाके

इसका जवाब ज्यादातर कोलकाता की तरफ इशारा करता है. यह राज्य का फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट और फोर्ब्स जैसी वैश्विक रैंकिंग के मुताबिक कोलकाता में 68 से ज्यादा अरबपति और 26000 से ज्यादा करोड़पति परिवार रहते हैं. पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर व्यक्ति बेनु गोपाल बांगुर हैं. इनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग 6.5 बिलियन डॉलर है.

अलीपुर

अलीपुर को आमतौर पर कोलकाता का सबसे मशहूर रिहायशी इलाका माना जाता है. औपनिवेशिक दौर के बड़े-बड़े बंगलों, पेड़ों से घिरी सड़कों और कड़ी सुरक्षा वाले रिहायशी परिसरों के लिए मशहूर यह इलाका लंबे समय से पुराने रईस और बड़े कारोबारी परिवारों का ठिकाना रहा है. शहर के कई बड़े उद्योगपति और अरबपति परिवार इसी इलाके में रहते हैं. यहां बिरला पार्क जैसी मशहूर जगह और बड़े कारोबारी घरानों की कई आलीशान प्रॉपर्टी हैं. इसी के साथ अलीपुर में प्रॉपर्टी की कीमतें पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा हैं.

बालीगंज

बालीगंज कोलकाता में अमीरी और रईसी का एक और शानदार नमूना है. यह इलाका प्रीमियम रिहायशी परिसर, आलीशान अपार्टमेंट, महंगे बुटीक और खास क्लबों के लिए जाना जाता है. यह इलाका ज्यादा नेटवर्थ वाले लोगों, सफल बिजनेसमैन और अनिवासी भारतीयों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है. अपने खास लोकेशन और बेहतरीन लाइफस्टाइल सुविधाओं की वजह से यह शहर के सबसे पसंदीदा इलाकों में से एक बन गया है.

पार्क स्ट्रीट

पार्क स्ट्रीट को अक्सर कोलकाता की सामाजिक और कमर्शियल जिंदगी का सेंटर कहा जाता है. अपने रेस्टोरेंट, शानदार इमारतें और खूबसूरत नाइटलाइफ के लिए मशहूर यह इलाका लंबे समय से अमीरी से जुड़ा हुआ है. लाउडन स्पीड और रॉडन स्ट्रीट जैसे आसपास के इलाकों में कोलकाता के कुछ सबसे जाने माने बिजनेस परिवार और अमीर घरानों के लोग रहते हैं.

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सॉल्ट लेक सिटी

सॉल्ट लेक सिटी खासकर सेक्टर 5 के आसपास का इलाका कोलकाता में आधुनिक अमीरी की पहचान है. पारंपरिक बिजनेस इलाकों से अलग यह जगह आईटी प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव और नए करोड़पतियों के लिए एक पसंदीदा जगह है. यह इलाका अपने सुनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर, ‌ हरियाली, प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और शहर के टेक्नोलॉजी हब के पास होने की वजह से जाना जाता है.

भवानीपुर

भवानीपुर कोलकाता के सबसे पुराने अमीर इलाकों में से एक है. यह पीढ़ियों से अमीर परिवारों का घर रहा है. यह इलाका ऐतिहासिक आकर्षक और आधुनिक विलासिता का एक शानदार मेल है. साथ ही शहर के कुछ सबसे प्रभावशाली निवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. यहां पर कई जाने-माने मारवाड़ी और गुजराती बिजनेस परिवार रहते हैं.

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