हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज10 हजार में एक व्यू कम हो तो कितना पैसा काटता है Instagram, कितनी घटेगी कमाई?

10 हजार में एक व्यू कम हो तो कितना पैसा काटता है Instagram, कितनी घटेगी कमाई?

Revenue From Instagram: इंस्टाग्राम पर पैसा कमाने वाले कई लोग अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि अगर उनके पोस्ट या वीडियो के व्यू कम हो जाएं, तो उनकी कमाई पर क्या असर पड़ेगा. आइए जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Oct 2025 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमाई का चलन लगातार बढ़ रहा है. खासकर Instagram आज सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के लिए पैसे कमाने का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है. इसी वजह से कई क्रिएटर्स दिन-रात आकर्षक पोस्ट डालते रहते हैं और लाखों व्यूज हासिल करते हैं. लेकिन नए क्रिएटर्स अक्सर यही सोचते रहते हैं कि आखिर Instagram 10,000 व्यूज में एक व्यू कम होने पर कितने पैसे काटता है.

Instagram से पैसे कैसे आते हैं?

Instagram सीधे हर व्यू के लिए क्रिएटर्स को भुगतान नहीं करता है. इसकी कमाई का तरीका अब पहले जैसा नहीं है. पहले Reels Play Bonus Program के जरिए व्यूज के आधार पर पैसे मिलते थे, लेकिन अब यह प्रोग्राम बंद हो चुका है. Instagram ने अपने राजस्व मॉडल को विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन पर केंद्रित कर दिया है.

आजकल Instagram पर कमाई का मुख्य स्रोत ब्रांड डील, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग और एड रिवेन्यू शेयरिंग है. इसका मतलब यह है कि किसी क्रिएटर को 10,000 व्यूज पर मिलने वाली राशि स्थिर नहीं होती और हर क्रिएटर के लिए अलग हो सकती है. व्यू की संख्या, ऑडियंस का प्रकार और ब्रांड पार्टनरशिप यह तय करती हैं कि कमाई कितनी होगी.

कितने कटते हैं रुपये

इंस्टाग्राम की कमाई पूरी तरह से व्यू पर निर्भर नहीं होती है. इसमें इंटरैक्शन जैसे लाइक, कमेंट और शेयर भी मायने रखते हैं. अगर व्यू कम हो जाते हैं, लेकिन लोग वीडियो पर ज्यादा लाइक और कमेंट कर रहे हैं, तो कमाई पर असर उतना ज्यादा नहीं पड़ता है. वहीं, अगर व्यू और इंटरेक्शन दोनों घट जाएं, तो कमाई में साफ कमी आएगी. क्रिएटर्स की मानें तो 10,000 व्यू घटने का असर उनके एड रिवेन्यू में लगभग कुछ सौ रुपये से लेकर हजार रुपये तक हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके वीडियो पर एड कितना दिखा और व्यू किस तरह के दर्शकों से आया. 

क्रिएटर्स की कमाई पर पड़ता है असर

ब्रांडेड कंटेंट और प्रमोशनल पोस्ट की कमाई आम वीडियो की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए उनका नुकसान भी ज्यादा हो सकता है. इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम कभी-कभी व्यू में गिरावट का कारण बन सकती है. वीडियो अचानक कम दिखाई देने लगते हैं या ऑर्गेनिक व्यू कम हो जाते हैं. इससे क्रिएटर्स की कमाई प्रभावित होती है, लेकिन यह हमेशा स्थायी नहीं होता है. नियमित रूप से कंटेंट पोस्ट करने और ऑडियंस के साथ जुड़े रहने से यह असर धीरे-धीरे कम हो जाता है.

कई फैक्टर्स हैं जरूरी

कुल मिलाकर, अगर आपके इंस्टाग्राम वीडियो से 10,000 व्यू कम हो जाएं, तो आपकी कमाई निश्चित रूप से घटेगी, लेकिन यह घटाव कितना होगा, यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे वीडियो का प्रकार, एड रिवेन्यू, ऑडियंस एंगेजमेंट और ब्रांड पार्टनरशिप आदि. 

यह भी पढ़ें: Bihar Elections: चुनाव प्रचार के लिए कैसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, एक घंटे का कितना आता है खर्चा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Oct 2025 02:26 PM (IST)
Tags :
Instagram Instagram Earning Revenue From Instagram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

शिबानी कश्यप का इंटरव्यू नवरात्रि उत्सव में अपनी आवाज लेकर आईं संगीत करियर और भी बहुत कुछ
Private Jet Crash: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित!
Raghav Juyal Interview: डांस, स्टेज, परफॉर्मेंस और भी बहुत कुछ; अभिनेता ने कहा,
Tejashwi Yadav Job Promise: तेजस्वी का 'ऐतिहासिक' ऐलान, हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी
पवन सिंह का इंटरव्यू पवन सिंह की लव लाइफ दिल टूटना विश्वासघात और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
साउथ सिनेमा
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
वो डायरेक्टर जिसने आजतक नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, मक्खी पर भी मूवी बनाकर कर दी थी ब्लॉकबस्टर हिट
शिक्षा
BCCI से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
बीसीसीआई से ही नहीं बल्ले और हेलमेट से भी कमाते हैं क्रिकेटर, जानें कैसे होती है कमाई?
ट्रेंडिंग
इनको कोई OYO दिलाओ यार... खाली गली देख लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत, वीडियो देख आएगी शर्म
इनको कोई OYO दिलाओ यार... खाली गली देख लड़के ने गर्लफ्रेंड के साथ की ऐसी हरकत, वीडियो देख आएगी शर्म
हेल्थ
Weight Loss Drugs: दुबला होने के लिए भारत में कौन-कौन सी दवाएं होती हैं इस्तेमाल, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन-सी?
दुबला होने के लिए भारत में कौन-कौन सी दवाएं होती हैं इस्तेमाल, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन-सी?
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer Review: हर्षवर्द्धन राणे और सोनम बाजवा की कमाल की केमिस्ट्री
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
Embed widget