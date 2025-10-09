10 हजार में एक व्यू कम हो तो कितना पैसा काटता है Instagram, कितनी घटेगी कमाई?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमाई का चलन लगातार बढ़ रहा है. खासकर Instagram आज सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के लिए पैसे कमाने का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है. इसी वजह से कई क्रिएटर्स दिन-रात आकर्षक पोस्ट डालते रहते हैं और लाखों व्यूज हासिल करते हैं. लेकिन नए क्रिएटर्स अक्सर यही सोचते रहते हैं कि आखिर Instagram 10,000 व्यूज में एक व्यू कम होने पर कितने पैसे काटता है.

Instagram से पैसे कैसे आते हैं?

Instagram सीधे हर व्यू के लिए क्रिएटर्स को भुगतान नहीं करता है. इसकी कमाई का तरीका अब पहले जैसा नहीं है. पहले Reels Play Bonus Program के जरिए व्यूज के आधार पर पैसे मिलते थे, लेकिन अब यह प्रोग्राम बंद हो चुका है. Instagram ने अपने राजस्व मॉडल को विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन पर केंद्रित कर दिया है.

आजकल Instagram पर कमाई का मुख्य स्रोत ब्रांड डील, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग और एड रिवेन्यू शेयरिंग है. इसका मतलब यह है कि किसी क्रिएटर को 10,000 व्यूज पर मिलने वाली राशि स्थिर नहीं होती और हर क्रिएटर के लिए अलग हो सकती है. व्यू की संख्या, ऑडियंस का प्रकार और ब्रांड पार्टनरशिप यह तय करती हैं कि कमाई कितनी होगी.

कितने कटते हैं रुपये

इंस्टाग्राम की कमाई पूरी तरह से व्यू पर निर्भर नहीं होती है. इसमें इंटरैक्शन जैसे लाइक, कमेंट और शेयर भी मायने रखते हैं. अगर व्यू कम हो जाते हैं, लेकिन लोग वीडियो पर ज्यादा लाइक और कमेंट कर रहे हैं, तो कमाई पर असर उतना ज्यादा नहीं पड़ता है. वहीं, अगर व्यू और इंटरेक्शन दोनों घट जाएं, तो कमाई में साफ कमी आएगी. क्रिएटर्स की मानें तो 10,000 व्यू घटने का असर उनके एड रिवेन्यू में लगभग कुछ सौ रुपये से लेकर हजार रुपये तक हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके वीडियो पर एड कितना दिखा और व्यू किस तरह के दर्शकों से आया.

क्रिएटर्स की कमाई पर पड़ता है असर

ब्रांडेड कंटेंट और प्रमोशनल पोस्ट की कमाई आम वीडियो की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए उनका नुकसान भी ज्यादा हो सकता है. इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम कभी-कभी व्यू में गिरावट का कारण बन सकती है. वीडियो अचानक कम दिखाई देने लगते हैं या ऑर्गेनिक व्यू कम हो जाते हैं. इससे क्रिएटर्स की कमाई प्रभावित होती है, लेकिन यह हमेशा स्थायी नहीं होता है. नियमित रूप से कंटेंट पोस्ट करने और ऑडियंस के साथ जुड़े रहने से यह असर धीरे-धीरे कम हो जाता है.

कई फैक्टर्स हैं जरूरी

कुल मिलाकर, अगर आपके इंस्टाग्राम वीडियो से 10,000 व्यू कम हो जाएं, तो आपकी कमाई निश्चित रूप से घटेगी, लेकिन यह घटाव कितना होगा, यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे वीडियो का प्रकार, एड रिवेन्यू, ऑडियंस एंगेजमेंट और ब्रांड पार्टनरशिप आदि.

