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भारत में कितनी है प्रतिदिन मांस की खपत, किस राज्य में सबसे ज्यादा?

2024-25 में भारत में कुल करीब 10.50 मिलियन टन मांस का उत्पादन हुआ. इसमें चिकन और दूसरे पोल्ट्री मीट की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रहती है. इसके अलावा भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर के मांस का भी इसमें हिस्सा है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 26 Aug 2026 01:51 PM (IST)
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भारत में मांस खाने का तरीका हर राज्य में अलग है. कहीं चिकन और मटन रोज के खाने का हिस्सा है, तो कहीं लोग मांस कम खाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश में रोज कितना मांस खाया जाता है और किस राज्य में इसका आंकड़ा सबसे ज्यादा है.

रोज के हिसाब से करीब 20 ग्राम मांस

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में भारत में हर शख्स मांस की उपलब्धता 7.51 किलो सालाना थी. इसे अगर पूरे साल के 365 दिनों में बांटें तो यह करीब 20.6 ग्राम प्रति व्यक्ति रोज बैठता है. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. इसका मतलब यह नहीं है कि देश का हर व्यक्ति रोज 20.6 ग्राम मांस खाता है. यह औसत उपलब्धता है. असल में कोई शख्स ज्यादा मांस खा सकता है, कोई कम और कोई बिल्कुल नहीं.

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10.50 मिलियन टन हुआ मांस का उत्पादन

2024-25 में भारत में कुल करीब 10.50 मिलियन टन मांस का उत्पादन हुआ. इसमें चिकन और दूसरे पोल्ट्री मीट की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रहती है. इसके अलावा भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर के मांस का भी इसमें हिस्सा है. भारत में मांस का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इसकी वजह बढ़ती मांग के साथ पोल्ट्री और दूसरे पशुपालन कारोबार का बढ़ना भी है.

मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे

राज्यों की बात करें तो 2024-25 में पश्चिम बंगाल कुल मांस उत्पादन में सबसे आगे रहा. देश के कुल मांस उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी करीब 12.46 फीसदी थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश 12.20 फीसदी, महाराष्ट्र 11.57 फीसदी, आंध्र प्रदेश 10.84 फीसदी और तेलंगाना 10.49 फीसदी हिस्सेदारी के साथ आगे रहे.

यह कंफ्यूजन जरूर दूर करें 

यहां एक गलती करने से बचना जरूरी है. किसी राज्य में मांस का उत्पादन ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां के लोग ही सबसे ज्यादा मांस खाते हैं. राज्य में पैदा हुआ मांस दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है.इसी तरह कुछ राज्यों में मांस खाना वहां की पुरानी फूड कल्चर का हिस्सा है. नगालैंड, मेघालय, केरल, असम, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मांस और मछली से जुड़े कई रेवायती खानपान  काफी मशहूर हैं. इसलिए अगर सवाल मांस के उत्पादन का है तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है. वहीं हर शख्स असल खपत का आंकड़ा अलग हो सकता है. सरकारी 7.51 किलो का आंकड़ा उपलब्धता बताता है, इसे सीधे लोगों की रोज की खपत नहीं कहा जा सकता है.

मांस उत्पादन में टॉप 5 राज्यों का हिस्सा

केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिसटिक्स 2025 के मुताबिक 2024-25 में भारत के कुल मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 12.46% रही है. इसके बाद उत्तर प्रदेश 12.20%, महाराष्ट्र 11.57%, आंध्र प्रदेश 10.84% और तेलंगाना 10.49% के साथ टॉप 5 में है. इन पांच राज्यों ने मिलकर देश के कुल मांस उत्पादन का 57.55% हिस्सा दिया है. 

एक जरूरी फर्क: यह आंकड़ा मांस उत्पादन का है, सीधे सीधे यह नहीं बताता कि किस राज्य का हर व्यक्ति सबसे ज्यादा मांस खाता है.

यह भी पढ़ें: किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, जिसे ध्रुव जुरैल ने श्रीलंका में दोहराया?

About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 26 Aug 2026 01:51 PM (IST)
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