ईदमिलादुन्नबी क्यों नहीं मनाते सलफी और देवबंदी मुस्लिम, क्या है वजह?

हर साल रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को दुनियाभर में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है. भारत समेत कई मुस्लिम बहुल देशों में इस दिन जुलूस निकाले जाते हैं, घरों और मस्जिदों को सजाया जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं. लेकिन मुस्लिम समुदाय में ही इस त्योहार को लेकर एक बड़ा मतभेद है. सलफी और देवबंदी विचारधारा को मानने वाले मुसलमान इस दिन को नहीं मनाते. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या वजह है.

क्या मानते हैं देवबंदी और सलफी विद्वान?

देवबंदी और सलफी जिन्हें वहाबी भी कहा जाता है, विचारधारा के मुताबिक, इस्लाम में किसी भी ऐसे काम को करने की इजाजत नहीं है, जिसे खुद पैगंबर मोहम्मद साहब या उनके साथियों सहाबा ने न किया हो. इनका मानना है कि पैगंबर साहब ने अपने जीवनकाल में कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, न ही उनके बाद के खलीफाओं ने ऐसा किया. ऐसे में जन्मदिन मनाने की परंपरा को ये लोग बिदअत यानी धर्म में नई और गैर-जरूरी चीज मानते हैं.

जन्मदिन मनाने को बताते हैं गैर-इस्लामी परंपरा

देवबंदी और सलफी विद्वानों का मानना है कि जन्मदिन मनाने की परंपरा मूल रूप से यहूदी और ईसाई समुदायों में प्रचलित रही है, इसलिए इसे इस्लाम में शामिल करना सही नहीं है. इनकी मान्यता है कि धर्म में कोई भी नया रिवाज जोड़ने से मूल शिक्षाओं में बदलाव आने का खतरा रहता है. यही वजह है कि सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में भी, जहां वहाबी और सलफी विचारधारा का प्रभाव ज्यादा है, ईद मिलादुन्नबी को बड़े स्तर पर नहीं मनाया जाता.

बरेलवी विचारधारा का है अलग नजरिया

वहीं दूसरी तरफ बरेलवी विचारधारा को मानने वाले मुसलमान, जो भारत में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, ईद मिलादुन्नबी को बेहद अहम त्योहार मानते हैं. उनका तर्क है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म खुद में एक बड़ी खुशी की बात है, और उनकी खुशी में जश्न मनाना गलत नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान जताने का तरीका है. बरेलवी विद्वानों के मुताबिक, हर वो काम जो सीधे तौर पर इस्लाम के खिलाफ न हो, उसे गैर-जरूरी नहीं कहा जा सकता.

यह भी पढ़ेंः जब नहीं था फ्रिज तो खाना कैसे सुरक्षित रखते थे आदिमानव? हैरान कर देगा सच

दशकों पुराना है ये मतभेद

देवबंदी और बरेलवी विचारधाराओं के बीच यह मतभेद कोई नया नहीं है, बल्कि करीब 150 साल पुराना है. 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थापित दारुल उलूम देवबंद और बरेली के आला हजरत की विचारधारा के बीच कई धार्मिक मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा मुद्दा ईद मिलादुन्नबी मनाने का भी है. यह मतभेद आज भी जारी है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी मान्यताओं के समर्थन में तर्क देते रहते हैं.

यह भी पढ़ेंः कौनसी शराब में डलती है चीनी? क्या वह भी हो जाएगी महंगी