'वह बेचारा...', पूर्व क्रिकेटर ने जेल में बंद इमरान खान की हेल्थ पर दिया अपडेट

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और महान क्रिकेटर रहे इमरान खान का स्वास्थ्य पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा है. कपिल देव और सुनील गावस्कर सहित 22 दिग्गज क्रिकेटरों ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा था कि इमरान को बेहतर मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए. अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने इमरान की हेल्थ पर बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है. इमरान खान 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे.

रमीज रजा ने खुलासा किया कि इमरान खान काफी समय से अकेले हैं और करीब 3 साल से जेल में बंद हैं. रमीज रजा ने कहा कि यह दुखद है कि बेचारे इमरान जेल में बंद हैं और यह सफर उनके लिए बहुत कठिनाई भरा रहा है.

आंख में आई दिक्कत

एक पॉडकास्ट पर रमीज रजा ने खुलासा करते हुए कहा, "करीब एक सप्ताह पहले उनकी आंख में कोई दिक्कत आई थी, जिसका शायद अब समाधान कर दिया गया है. कुल मिलाकर उनका स्वास्थ्य अच्छा है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि वे बहुत मजबूत स्वभाव के व्यक्ति हैं."

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22 क्रिकेटरों ने लिखा था पाकिस्तान PM को पत्र

कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर, कपिल देव, एलेक्स ब्लैकवेल, माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रियरली, इयान चैपल, ग्रेग चैपल, बेलिंडा क्लार्क, एलिस्टर कुक, माइकल गेटिंग, ली जर्मोन, नासिर हुसैन, डेविड गोवेन, अर्जुन राणातुंगा, क्लाइव लॉयड, किम हयूज, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू स्ट्रॉस, दिलीप वेंगसारकर, स्टीव वॉ और जॉन राइट द्वारा हस्ताक्षरित पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजा गया था.

इस पत्र में मांग की गई थी कि इमरान खान के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए. पिछले दिनों इमरान खान की दायीं आंख की रोशनी कम होने की खबर सामने आई थी. पूर्व क्रिकेटरों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश पारित करे कि इमरान की परिवार के सदस्यों से हर हफ्ते होने वाली मुलाकात दोबारा शुरू की जाए.

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