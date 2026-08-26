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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'वह बेचारा...', पूर्व क्रिकेटर ने जेल में बंद इमरान खान की हेल्थ पर दिया अपडेट

'वह बेचारा...', पूर्व क्रिकेटर ने जेल में बंद इमरान खान की हेल्थ पर दिया अपडेट

Imran Khan Health Update: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज रजा ने इमरान खान के स्वास्थ्य पर बयान दिया है. उन्होंने इमरान के लिए 'बेचारे' शब्द का प्रयोग किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और महान क्रिकेटर रहे इमरान खान का स्वास्थ्य पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा है. कपिल देव और सुनील गावस्कर सहित 22 दिग्गज क्रिकेटरों ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा था कि इमरान को बेहतर मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए. अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने इमरान की हेल्थ पर बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है. इमरान खान 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे.

रमीज रजा ने खुलासा किया कि इमरान खान काफी समय से अकेले हैं और करीब 3 साल से जेल में बंद हैं. रमीज रजा ने कहा कि यह दुखद है कि बेचारे इमरान जेल में बंद हैं और यह सफर उनके लिए बहुत कठिनाई भरा रहा है.

आंख में आई दिक्कत

एक पॉडकास्ट पर रमीज रजा ने खुलासा करते हुए कहा, "करीब एक सप्ताह पहले उनकी आंख में कोई दिक्कत आई थी, जिसका शायद अब समाधान कर दिया गया है. कुल मिलाकर उनका स्वास्थ्य अच्छा है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि वे बहुत मजबूत स्वभाव के व्यक्ति हैं."

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?

22 क्रिकेटरों ने लिखा था पाकिस्तान PM को पत्र

कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर, कपिल देव, एलेक्स ब्लैकवेल, माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रियरली, इयान चैपल, ग्रेग चैपल, बेलिंडा क्लार्क, एलिस्टर कुक, माइकल गेटिंग, ली जर्मोन, नासिर हुसैन, डेविड गोवेन, अर्जुन राणातुंगा, क्लाइव लॉयड, किम हयूज, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू स्ट्रॉस, दिलीप वेंगसारकर, स्टीव वॉ और जॉन राइट द्वारा हस्ताक्षरित पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजा गया था.

इस पत्र में मांग की गई थी कि इमरान खान के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए. पिछले दिनों इमरान खान की दायीं आंख की रोशनी कम होने की खबर सामने आई थी. पूर्व क्रिकेटरों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश पारित करे कि इमरान की परिवार के सदस्यों से हर हफ्ते होने वाली मुलाकात दोबारा शुरू की जाए.  

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Aug 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
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