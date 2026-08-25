किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, जिसे ध्रुव जुरैल ने श्रीलंका में दोहराया?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल इन दिनों सुर्खियों में हैं. श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ने के बाद उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया, उसने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया. जुरैल ने अपने बाजू पर बना टैटू दिखाया, जिस पर लिखा था, जय जवान जय किसान. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि भारत के इस ऐतिहासिक नारे का क्या इतिहास है और ध्रुव ने इसे श्रीलंका की धरती पर क्यों दोहराया.

ध्रुव जुरैल का शानदार शतक

कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ध्रुव जुरैल ने मेहनत भरी पारी खेलते हुए अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया. उन्होंने 171 गेंदों में यह शतक जड़ा.जुरैल की इस पारी की बदौलत भारत ने अपनी पारी 503 रन पर 9 विकेट खोकर घोषित की. उनकी इस पारी के दम पर भारत ने मैच में मजबूत पकड़ बना ली, जबकि श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में जल्दी दो विकेट गंवाकर संघर्ष करती नजर आई.

शतक के बाद दिखाया टैटू

जैसे ही जुरैल ने शतक पूरा किया, उन्होंने अपना बल्ला उठाकर सेलिब्रेशन किया और अपनी बाजू को दिखाते हुए वहां बना टैटू सबको दिखाया. इस टैटू पर लिखा था जय जवान, जय किसान. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुरैल ने इस टैटू के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि उनके पिता भारतीय सेना में जवान रह चुके हैं, जबकि उनके दादा एक किसान थे. यही वजह है कि उन्होंने अपना यह शतक अपने पिता और दादा को समर्पित किया.

किसने दिया था यह नारा?

जय जवान जय किसान का यह मशहूर नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था. उन्होंने यह नारा साल 1965 में प्रयागराज के उरुवा में एक सार्वजनिक सभा के दौरान दिया था. उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और देश में अनाज की भी भारी कमी थी. ऐसे मुश्किल हालात में शास्त्री जी ने इस नारे के जरिए एक तरफ सैनिकों का हौसला बढ़ाया, तो दूसरी तरफ किसानों से देश में अनाज उत्पादन बढ़ाने की अपील की, ताकि भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े. यह नारा बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी देश के कोने-कोने में गूंजता है.

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फैंस के बीच छाया टैटू

जुरैल के इस टैटू को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई. कई युवा फैंस के लिए यह नारा नया था. जुरैल के इस देशभक्ति भरे अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया और उनकी पारी को और भी खास बना दिया. बता दें कि इससे पहले देवदत्त पडिक्कल के शतक और ऋषभ पंत की अर्धशतक पारी के बदौलत भी भारत ने मजबूत स्कोर खड़ा किया था, लेकिन जुरैल का शतक और उनका यह भावुक सेलिब्रेशन मैच का सबसे चर्चा का विषय बन गया.

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