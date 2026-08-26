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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकब-कब प्याज ने कराया है महंगाई का अहसास, 50 साल में कितनी बढ़ी कीमत?

कब-कब प्याज ने कराया है महंगाई का अहसास, 50 साल में कितनी बढ़ी कीमत?

1980 और 1998 के ऐतिहासिक संकट से लेकर अब तक, जानिए 50 वर्षों में कैसे 2 रुपये बिकने वाला प्याज 70 पार पहुंचा और कब-कब इसके दामों ने आम जनता को रुलाया.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)
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भारतीय रसोई की जान कहे जाने वाले प्याज की कीमत आज 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, लेकिन लगभग 50 साल पहले यही प्याज महज 1 से 2 रुपये किलो बिका करता था. प्याज भारत की एक ऐसी इकलौती सब्जी है जिसने न सिर्फ आम आदमी के बजट को बिगाड़ा, बल्कि अपनी तीखी महंगाई के दम पर देश की बड़ी-बड़ी सरकारें तक गिरा दीं.

जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं, तो यह सीधे तौर पर देश की खाद्य महंगाई दर को बढ़ा देता है. चलिए जानते हैं कि पिछले 50 सालों में प्याज ने कब-कब जनता को महंगाई का तड़का लगाया है और इसकी कीमतों का क्या इतिहास रहा है.

1980 में पहली बार बना बड़ा मुद्दा

प्याज की महंगाई का सबसे पुराना और चर्चित मामला साल 1980 का है. उस समय जनता पार्टी की सरकार के दौरान प्याज के दाम अचानक बहुत बढ़ गए थे. तत्कालीन विपक्षी नेता इंदिरा गांधी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और गले में प्याज की माला पहनकर प्रचार किया. नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौट आईं.

1998 में जब प्याज ने रुलाया

इसके बाद साल 1998 में एक बार फिर प्याज ने राजनीति में बड़ा असर दिखाया. उस दौरान दिल्ली में प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा मानी गई. जनता में इसे लेकर गुस्सा बढ़ा और विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया. इसका खामियाजा तत्कालीन भाजपा सरकार को भुगतना पड़ा और पार्टी को दिल्ली की सत्ता छोड़नी पड़ी.

2010 और 2013 में भी बढ़े दाम

साल 2010 में भी प्याज की कीमतें अचानक बढ़ीं, जिसकी बड़ी वजह खराब मौसम और फसल को हुआ नुकसान बताया गया. इसके बाद 2013 में भी प्याज, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों ने महंगाई दर को काफी ऊपर पहुंचा दिया था. उस साल खुदरा महंगाई दर लगातार दहाई अंकों में बनी रही, जिसकी एक बड़ी वजह सब्जियों के बढ़े दाम ही थे. 

2019-20 में फिर टूटा रिकॉर्ड

साल 2019 के अंत में प्याज की कीमतों ने एक बार फिर सबको चौंका दिया. भारी बारिश के कारण फसल खराब होने से प्याज का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसके चलते कई शहरों में प्याज के दाम 100 रुपये प्रति किलो के पार चले गए. सरकार को हालात संभालने के लिए विदेशों से प्याज मंगवाना पड़ा.

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2020 से अब तक

साल 2024 में भी प्याज की कीमतें एक बार फिर 80 से 100 रुपये प्रति किलो के बीच पहुंच गई थीं. इसकी वजह भी ज्यादा बारिश के चलते खरीफ सीजन की फसल को हुआ नुकसान और मंडियों तक समय पर प्याज न पहुंचना बताया गया. आज के समय में प्याज का सामान्य भाव भी 30 से 40 रुपये प्रति किलो रहता है, जो थोड़ा सा संकट आते ही 60 से 70 रुपये या उससे ऊपर चला जाता है.

50 साल में कितनी बढ़ी कीमत

पिछले 50 वर्षों में भारत में प्याज की औसत खुदरा कीमतें 1-2 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 35-70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जो 35 गुना से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि है. महंगाई और खेती की लागत बढ़ने के कारण, कभी  1-2 रुपये में मिलने वाला प्याज अब 70 रुपये से अधिक पहुंच कर आम आम जनता के बजट से बाहर हो रहा है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
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