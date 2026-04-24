भारत के 100 रुपये ईरान ले गए तो कितना हो जाएगा पैसा? रकम जानकर खुद को समझने लगेंगे 'अंबानी'

100 Rupees In Iran: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के चलते ईरान इन दिनों दुनिया भर में चर्चा में है. इन तीनों ही देश के बीच चल रहे तनाव का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जैसे देशों पर भी पड़ा है. क्योंकि इन देशों के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से बने हुए हैं. खासतौर पर ईरान के साथ कच्चे तेल के आयात के चलते भारत की नजरें हमेशा मिडिल ईस्ट पर टिकी रहती है. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल भी उठता है कि अगर भारत का पैसा ईरान ले जाया जाए, तो उसकी वैल्यू वहां कितनी होगी. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत के 100 रुपये ईरान ले गए तो वहां यह पैसा कितना हो जाएगा?

ईरान की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर?

ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, राजनीतिक तनाव और महंगाई ने वहां की आर्थिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया है. हालात ऐसे हैं कि रोजमर्रा की चीज वहां महंगी होती जा रही है और लोगों की खरीदने की क्षमता लगातार घट रही है. ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में भी गिनी जाती है. वहीं ओपन मार्केट में इसकी वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत लाखों रियाल तक पहुंच गई है. इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा है.

भारत के 100 रुपये ईरान में कितने बनते हैं?

मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से भारतीय रुपये के मुकाबले ईरानी रियाल की वैल्यू बहुत कम है. मौजूदा दर के अनुसार एक भारतीय रुपया लगभग 446 ईरानी रियाल के बराबर है. इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति भारत के 100 रुपये लेकर ईरान जाता है, तो उसे वहां लगभग 46,000 से ज्यादा रियाल तक मिल सकते हैं. यह रकम कागज पर हजारों में दिखाई देती है, लेकिन असलियत में वहां की महंगाई इतनी ज्यादा है कि इन पैसों की खरीद क्षमता उतनी मजबूत नहीं होती जितनी दिखती है.

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क्यों गिर रही यह रियाल की कीमत?

ईरान में आम लोग रोजमर्रा के लेनदेन में रियाल की बजाय तोमान का इस्तेमाल करते हैं. 1 तोमान 10 रियाल के बराबर होता है. वहीं ईरान पर लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पर पड़ा है. इसके अलावा अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव ने भी रियाल को कमजोर किया है. जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है, तो वहां आयात महंगा हो जाता है. लोगों की जेब पर भी इसका सीधा असर पड़ा है. अगर मुद्रा की तुलना की जाए तो ईरान के मुकाबले भारतीय रुपया काफी मजबूत स्थिति में है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपया भी डॉलर के मुकाबले दबाव में रहता है, लेकिन ईरानी रियाल के तुलना में इसकी स्थिति बेहतर मानी जाती है.

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