12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी में 700+ पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी वन विभाग में 708 वन रक्षक पदों पर भर्ती शुरू.

12वीं पास युवा 30 जून से कर सकते आवेदन.

18-40 साल के युवा, आरक्षित को छूट मिलेगी.

चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, मेडिकल से होगा.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.उत्तर प्रदेश में वन विभाग के तहत वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के कुल 708 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. आयोग की ओर से आवेदन प्रक्रिया 30 जून से शुरू की जाएगी. ऐसे में जो उम्मीदवार लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह शानदार मौका हो सकता है.



किन किन पदों पर भर्ती होगी

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 708 पद भरे जाएंगे. इसमें वन रक्षक सामान्य चयन के 318 पद, वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन के 10 पद, वन रक्षक विशेष चयन के 329 पद और वन्य जीव रक्षक विशेष चयन के 51 पद शामिल हैं.

योग्यता क्या चाहिए ?

इन पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो.इसके साथ ही उम्मीदवारों को भर्ती से जुड़ी अन्य जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी.

उम्र सीमा क्या है?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल तय की गई है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट मिलेगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों से केवल 25 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा.

शारीरिक योग्यता

पुरुष सामान्य, OBC और SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लंबाई 168 सेंटीमीटर और सीना 84 से 89 सेंटीमीटर होना चाहिए. ST वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर और सीना 82 से 87 सेंटीमीटर तय किया गया है.

महिला सामान्य, OBC और SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लंबाई 152 सेंटीमीटर और वजन 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए. ST वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए लंबाई 147 सेंटीमीटर और वजन 45 से 58 किलोग्राम रखा गया है.



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कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा.इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल होगा. सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को नौकरी दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा, इसके अलावा अन्य सरकारी भर्ती भी दिए जाएंगे.

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर Recruitment या Live Advertisements का विकल्प मिलेगा. उस पर क्लिक करें.

अब Forest Guard / Wildlife Guard Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन करें और मिले हुए आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

अब आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी भरें.

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

सारी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और प्रिंट आउट निकालें.





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