पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो टीएमसी के प्रत्याशी को कड़े शब्दों में नसीहत देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद देश की सियासत गरमा गई है. अजय पाल शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक बनाया गया है. वो अपने तेज तर्रार रवैये और तत्काल एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं. दूसरे चरण की वोटिंग के बीच उन्हें दक्षिण परगना जिले में तैनात किया गया है. जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ है. यहां तृणमूल कांग्रेस काफी मजबूत है. ऐसे में उनकी तैनाती को लेकर भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं.

अजय पाल शर्मा के वायरल वीडियो पर सियासत

आईपीएस अजय पाल शर्मा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले जहांगीर खान के घर जाकर उनके लोगों को सख्त चेतावनी देते दिख रहे हैं. वो सीधा जहांगीर का नाम लेकर दो टूक कहते दिख रहे हैं कि उसे (जहांगीर) समझा देना कि अगर लोगों को धमकाने की दोबारा शिकायत आई तो हम उससे 'सही तरीके' से निपटेंगे, अगर किसी ने भी बदमाशी की तो अंजाम बुरा होगा.

बताया जा रहा है कि यहां से बार-बार इस तरह की खबरें आई थी कि जनता पर दबाव बनाया जा रहा है. जिसके बाद अजय पाल शर्मा टीएमसी प्रत्याशी के घर पहुंचे थे. उनके इस कड़े रवैये के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. आईए आपको बताते हैं कि अजय पाल शर्मा कौन है?

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कौन हैं IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा?

आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा साल 2011 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं और सीएम योगी के पसंदीदा अफसरों में उनकी गिनती होगी. अपने सख्त रवैये की वजह से उन्हें यूपी का 'सिंघम' और 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के नाम से भी जाना जाता है. उनकी कार्यशैली की वजह से अपराधियों में ख़ौफ रहता है और वो काफी चर्चित अधिकारी रहे हैं.

अजय पाल शर्मा मूल रूप से लुधियाना के रहने वाले हैं. पुलिस सेवा में आने से पहले वो पेशेवर डॉक्टर थे और उन्होंने बीडीएस (डेंटल साइंस) की पढ़ाई की थी. वर्तमान समय में उनकी तैनाती प्रयागराज में ज्वाइंट सीपी के पद पर हैं, इसके अलावा उनकी शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर में तैनाती रह चुकी हैं. अपने कार्यकाल के दौरान अपराधियों के ख़िलाफ कई मुठभेड़ों का नेतृत्व किया और वो काफी चर्चाओं में रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने उन्हें विशेष रूप से पुलिस ऑब्ज़र्वर की जिम्मेदारी दी है और यहां भी उनका बेधड़क और दबंग अंदाज देखने को मिल रहा है.

अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके वायरल वीडियो को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बताया और कहा कि बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम पर रामपुर, सँभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं. लेकिन, इनसे कुछ नहीं होने वाला है.

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