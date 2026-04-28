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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वव्हाइट हाउस में फायरिंग करने वाले पर लगा ट्रंप की हत्या की कोशिश का आरोप, जानें कितनी हो सकती है सजा?

व्हाइट हाउस में फायरिंग करने वाले पर लगा ट्रंप की हत्या की कोशिश का आरोप, जानें कितनी हो सकती है सजा?

वॉशिंगटन डीसी में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई गोलीबारी करने वाले पर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है. आरोपी ने खुद को फ्रेंडली फेडरल असासिन बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 06:58 AM (IST)
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वॉशिंगटन डीसी में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई गोलीबारी के आरोपी को अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास का आरोपी माना गया है और उसे फेडरल कोर्ट (संघीय अदालत) में पेश किया गया. दोषी पाए जाने पर 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

2 असिस्टेंट पब्लिक डिफेंडर्स (सहायक लोक अभियोजकों) के सामने एलन ने पेशी के दौरान कोई दलील नहीं दी. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, उनके वकीलों में से एक तेजिरा अबे ने कहा कि एलन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इस समय उन्हें निर्दोष माना जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई वरिष्ठ अधिकारी एवं पत्रकार वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित डिनर में शामिल थे, तभी यह घटना घटी. एलन ने सुरक्षा घेरा तोड़कर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हुए गोलियां चलाईं. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को सुरक्षित जगह ले जाया गया.
 
कौन है कोल टॉमस एलन
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट एलन एक मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर वैज्ञानिक, इंडी गेम डेवलपर और लॉस एंजिल्स क्षेत्र में रहने वाला पार्ट टाइम टीचर हैं. उसने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और बाद में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी-डोमिंगुएज़ हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री पूरी की. 

गोलीबारी शुरू करने से लगभग दस मिनट पहले एलन ने अपने परिवार के सदस्यों को ट्रंप विरोधी घोषणापत्र भेजा था. कोल कोल्डफोर्स फ्रेंडली फेडरल असासिन एलन नाम से हस्ताक्षरित इस दस्तावेज़ में उसने अपने तर्क, अपने टारगेट और घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के आकलन का जिक्र किया था. 

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खुद को बताया फ्रेंडली फेडरल असासिन
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, उसने लिखा कि दूसरा गाल तब आगे करना होता है जब आप खुद पीड़ित हों. मैं वह व्यक्ति नहीं हूं, जिसका बंदी शिविर में बलात्कार हुआ. मैं वह मछुआरा नहीं हूं, जिसे बिना मुकदमे के फांसी दे दी गई. मैं वह स्कूली बच्चा नहीं हूं, जिसे बम से उड़ा दिया गया, न ही वह बच्चा हूं, जिसे भूखा रखा गया, न ही वह किशोरी हूं, जिसका इस प्रशासन के कई अपराधियों ने शोषण किया. जब किसी पर अत्याचार हुआ हो तो दूसरा गाल आगे करना ईसाई बिहेवियर नहीं है. ऐसा करना अत्याचार करने वाले के साथ मिलीभगत करना होगा. 

उसने आगे कहा कि मैं एक बाल यौन शोषण करने वाले बलात्कारी और देशद्रोही को अपने ऊपर उसके अपराधों का दाग लगाने की अनुमति नहीं दूंगा. अपने घोषणा पत्र में एलन ने खुद को फ्रेंडली फेडरल असासिन (मित्र संघीय हत्यारा) बताया.

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Published at : 28 Apr 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Washington DC White House Dinner Cole Tomas Allen
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